Coloración amarilla en el río Tambo genera alarma en Moquegua y Arequipa: alertan de posible contaminación con relaves mineros

Presunta filtración de relaves mineros colorea de amarillo el río Tambo. Foto: Municipalidad Distrital de Matalaque

Una nueva coloración amarilla en las aguas del río Tambo desató alarma en la población de Moquegua y Arequipa desde el 5 de diciembre, luego de que autoridades locales constataran el fenómeno en la provincia de General Sánchez Cerro. La Municipalidad Distrital de Matalaque atribuyó el episodio a posibles relaves mineros provenientes de la unidad Florencia-Tucari de Minera Aruntani S.A.C., reactivando temores sobre el impacto en el ecosistema y en los recursos vitales de la región. El suceso no es inédito: eventos similares fueron reportados ya en julio y agosto, lo que aumenta la inquietud por una posible contaminación persistente.

La población y las autoridades documentaron la situación, demandando una pronta intervención estatal para proteger el agua que abastece a miles de familias tanto en Moquegua como en la provincia de Islay, región Arequipa. Según registros oficiales, la extraña coloración compromete no solo el suministro para consumo humano, sino también la seguridad agrícola y la salud ambiental del valle.

El contexto ya venía marcado por vigilancia y control. Desde noviembre, la Contraloría General de la República inició un servicio especial de supervisión ambiental a raíz de denuncias previas de contaminación en ríos de la zona, como el Titire y el Coralaque, ambos en Moquegua. El último 27 de octubre, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por contaminación hídrica en distritos clave de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, extendiendo por sesenta días más las acciones para contener el riesgo.

Foto: Municipalidad Distrital de Matalaque

Temor ciudadano por riesgos en agricultura y ecosistema del Tambo

La reaparición de la coloración amarilla en el río Tambo provocó una reacción inmediata entre los habitantes de Moquegua y Arequipa. La ciudadanía manifestó un profundo temor por la posibilidad de que los presuntos relaves mineros alteren de manera irreversible los cultivos y el acceso al agua para consumo de miles de personas.

En el valle del Tambo, la actividad agrícola es una fuente fundamental de sustento. Productores locales advirtieron que la contaminación podría dañar los suelos agrícolas, reducir la productividad y poner en peligro la calidad y supervivencia de diversos cultivos, lo que impactaría directamente en la economía familiar y regional.

Los pobladores, además, señalaron los potenciales efectos sobre la fauna acuática y la biodiversidad del río, destacando el valor ambiental y social del afluente como eje de vida para el valle. La falta de soluciones efectivas genera un ambiente de zozobra entre las comunidades que dependen de este recurso.

Foto: Municipalidad Distrital de Matalaque

La alerta no solo implica la amenaza a los cultivos o la salud, sino también al equilibrio del ecosistema local. La reiteración del fenómeno —registrado en informes de julio y agosto previos— incrementa la preocupación, ante la posibilidad de un proceso de contaminación crónico que agrave los daños a largo plazo.

Municipalidad Distrital de Matalaque pide intervención urgente

La Municipalidad Distrital de Matalaque confirmó y documentó oficialmente la presencia de la coloración amarilla en el río Tambo desde el 5 de diciembre, atribuyéndola a residuos de relaves provenientes de la unidad Florencia-Tucari de Minera Aruntani S.A.C. La institución aseguró que este fenómeno representa un riesgo creciente para la salud humana, la agricultura y el ecosistema del valle, por lo que reiteró la urgencia de intervenciones efectivas.

Según el comunicado municipal, la persistencia de alteraciones similares observadas en meses anteriores, y ahora nuevamente evidenciadas, exige acciones de control y seguimiento permanente para la defensa de los recursos hídricos del distrito. Las autoridades reforzaron su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier situación que ponga en peligro el ambiente y la calidad de vida de la población.

El municipio enfatizó que el río Tambo constituye una fuente vital para diversas actividades productivas de la región. Ante cada evento de contaminación, se incrementa el riesgo de daños irreparables en los suelos y los servicios ecosistémicos del valle, afectando el bienestar presente y futuro de las familias.

Foto: Municipalidad Distrital de Matalaque

En esa línea, la Municipalidad reiteró su llamado al Gobierno central y regional para implementar soluciones efectivas, sostener monitoreos rigurosos y establecer sanciones ante posibles infracciones ambientales, destacando la necesidad de proteger la calidad del agua destinada a consumo humano y riego agrícola.

Estado de emergencia y antecedentes recientes en ríos de Moquegua

La alarma actual tiene antecedentes directos. En los últimos meses, la Contraloría General de la República y el OEFA se desplazaron hasta el centro poblado de Titire, en Moquegua, para verificar la presencia de una coloración similar en el río Titire, donde también se detectó una posible alta concentración de metales pesados atribuida a actividades mineras.

Foto: Municipalidad Distrital de Matalaque

La intervención de organismos supervisores y la documentación de casos anteriores resaltan un patrón de contaminación hídrica en la región sur, lo que llevó al Gobierno a prorrogar el estado de emergencia para facilitar respuestas inmediatas, reducción de riesgos y medidas de rehabilitación. Actualmente, sigue vigente la declaración de emergencia por 60 días en distritos afectados de Moquegua, amparada por el Decreto Supremo n.° 125-2025-PCM.

Dentro del plan de vigilancia, las autoridades señalaron la importancia de controles simultáneos y monitoreos participativos de calidad de agua, poniendo énfasis en la identificación de fuentes específicas de contaminación, sean de origen natural, agrícola o derivadas de la minería.

Este marco de seguimiento permanente sustenta la preocupación social y política en torno al río Tambo y sus afluentes, donde episodios de anomalías en el color, olor y composición del agua se han convertido en advertencias tempranas de problemáticas mayores.