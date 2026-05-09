Día de la madre: El celular gana terreno entre los obsequios tecnológicos preferidos para la reina del hogar

'Regalos que prefieren las madres por su día', con imágenes de moda, calzado, productos tecnológicos y bienestar.

La celebración del Día de la Madre en 2026 impulsa una tendencia clara en las preferencias de regalos: la ropa encabeza las elecciones, seguida de calzado y tecnología, con el teléfono celular como protagonista entre los dispositivos. Según reportes recientes, el sector retail y las plataformas digitales registran un aumento en la demanda de prendas de vestir, zapatos ergonómicos y gadgets electrónicos en países de América Latina y Europa.

Ropa: el presente más elegido

De acuerdo con un informe, la moda se consolida como la categoría más elegida por quienes buscan sorprender a sus madres en su día. El Observatorio de E-commerce de CAPECE indica que el 41% de la intención de compra se orienta hacia prendas de vestir y calzado, desplazando a opciones tradicionales como electrodomésticos o artículos para el hogar. Este fenómeno se observa tanto en grandes superficies como en mercados tradicionales.

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El abanico de opciones incluye desde vestidos asimétricos y camisas de lino hasta gabardinas modernas. Diversas marcas ofrecen propuestas versátiles que se adaptan a diferentes estilos y edades. La camisa de lino y el vestido fluido destacan por su funcionalidad y facilidad para integrarse a cualquier guardarropa.

La personalización gana terreno: Esta tendencia responde a un comprador que valora la identidad y el sentido práctico del regalo. El consumidor llega buscando productos que resuelvan necesidades de confort y conectividad.

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Una madre descubre con alegría sus nuevos regalos de moda y tecnología, incluyendo zapatillas deportivas y un smartphone, en la comodidad de su sala de estar con paquetes abiertos y ropa delicada a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calzado: comodidad y diseño

El calzado ocupa el segundo lugar entre las preferencias del Día de la Madre. Las plataformas de e-commerce reportan que el 40% de la demanda femenina se concentra en zapatos cómodos, especialmente aquellos que incorporan tecnología ergonómica. Modelos como las sandalias de piel trenzada y las zapatillas con suela de recuperación lideran las ventas. Marcas como Gioseppo y Skechers apuestan por diseños que combinan estilo y comodidad para el día a día.

La tendencia describe el auge de calzado con plantillas adaptadas a la biomecánica del pie. Estas soluciones, antes reservadas para el ámbito deportivo, ahora forman parte del catálogo de moda urbana y casual. Los precios varían según el material y la marca, pero la oferta abarca desde opciones asequibles hasta productos premium.

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Los comerciantes han diversificado sus inventarios para responder a una clientela que prioriza la funcionalidad y la experiencia personalizada. En mercados tradicionales como Mesa Redonda y el Mercado Central de Lima, el calzado sigue figurando como uno de los regalos más buscados, con alternativas para todos los presupuestos.

En la era de la hiperconexión, las distancias se acortan con gestos que cruzan océanos. Descubre cómo sorprender a tu madre con regalos que llegan al corazón sin importar los kilómetros. Foto: Flickr

Tecnología: el celular domina el segmento

La tecnología se posiciona como el tercer rubro más relevante en la campaña del Día de la Madre. Dentro de esta categoría, el teléfono celular emerge como el dispositivo más solicitado, superando incluso a los electrodomésticos y otros gadgets del hogar. Reportes confirman que los modelos de última generación, como el Motorola Edge 70 y los smartphones de Samsung, figuran entre los regalos más populares.

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La preferencia por tecnología refleja un cambio en el comportamiento de compra: las madres buscan conectividad, acceso a redes sociales y herramientas que faciliten la gestión diaria. El Motorola Edge 70, por ejemplo, ofrece diseño ultrafino, cámara de 50 megapíxeles y batería de larga duración, aspectos valorados por un público que combina estilo y practicidad.

Además del celular, los relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y lectores electrónicos completan la oferta tecnológica. El 28% de los compradores tecnológicos se inclina por dispositivos que monitorean bienestar, sueño y actividad física, presentados bajo la apariencia de piezas de joyería o accesorios de moda.

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Una madre de mediana edad sonríe mientras revisa su nuevo smartphone, rodeada de regalos modernos como un smartwatch, zapatos y ropa nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personalización y sostenibilidad

Otra tendencia destacada es la búsqueda de regalos personalizados. Tiendas y artesanos ofrecen desde bolsos con iniciales hasta kits de belleza adaptados a las preferencias de cada madre. La personalización se extiende a tarjetas, envoltorios y mensajes, con el objetivo de crear una experiencia única.

La sostenibilidad también gana espacio. El 22% de los compradores prefiere marcas que utilizan materiales reciclados o cuentan con certificaciones ambientales, según el Observatorio de E-commerce de CAPECE. Esta conciencia ética influye en la elección tanto de ropa como de calzado y tecnología.

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Es importante darle un obsequio a su mamá o papá en esta fecha que se celebra el amor - crédito Freepik

Nuevos hábitos de consumo

El Día de la Madre 2026 evidencia una transformación en los hábitos de consumo. Los regalos funcionales y tecnológicos desplazan a los obsequios tradicionales. La experiencia de compra se digitaliza, aunque los mercados presenciales mantienen su relevancia. El gasto proyectado supera los S/ 3.500 millones en Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima lo que confirma el impacto económico de la fecha.

Las plataformas digitales permiten comparar precios y acceder a una oferta más amplia, mientras que los mercados tradicionales aportan calidez y cercanía en la elección del regalo. La tendencia general muestra una preferencia por productos que combinan utilidad, diseño y un toque personal, sin perder de vista la importancia de la sostenibilidad.

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