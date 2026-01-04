Perú

Sicarios asesinan a balazos a chofer de la empresa Nazareno en Lurigancho-Chosica

A bordo de una moto lineal, los atacantes interceptaron la unidad de transporte en la avenida Ramiro Prialé y abrieron fuego frente a pasajeros y transeúntes, un hecho que intensifica el temor entre los trabajadores del sector ante el avance de bandas criminales dedicadas a la extorsión

El ataque en plena avenida
El ataque en plena avenida Ramiro Prialé reavivó el temor entre conductores y pasajeros. Foto: Composición Infobae Perú

Un conductor de la empresa de transporte Nazareno S.A., identificado como César Robles López, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 3 de enero mientras cumplía su ruta en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica. El ataque, ocurrido en plena vía pública y ante la presencia de pasajeros y transeúntes, conmocionó a la comunidad local y reavivó la preocupación por la seguridad en el sector transporte. Testigos y autoridades confirmaron que los agresores huyeron rápidamente, dejando tras de sí una escena marcada por la violencia y el temor.

Según los primeros reportes, los presuntos sicarios dispararon en al menos cinco ocasiones contra el conductor, quien se encontraba al volante como parte de sus labores diarias. La intervención de los servicios de Serenazgo permitió el traslado inmediato de la víctima al hospital de la zona, aunque la gravedad de las heridas recibidas hizo imposible salvarle la vida. El caso ha puesto nuevamente en foco la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte urbano frente a la criminalidad.

Los hechos ocurridos en la avenida Ramiro Prialé se suman a una serie de ataques recientes que afectan al sector, generando alarma entre los trabajadores y usuarios del transporte público. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y determinar si existe relación con casos previos de extorsión que han golpeado a diversas empresas desde el año pasado.

Sicarios acribillan a chofer en Lurigancho-Chosica

El atentado contra César Robles López se produjo en pleno tránsito, cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron el vehículo de la empresa Nazareno S.A. y abrieron fuego de manera directa. De acuerdo con la información recogida en el lugar, los agresores dispararon en cinco ocasiones, impactando al conductor ante la mirada atónita de pasajeros y peatones.

Testigos y familiares relacionan el
Testigos y familiares relacionan el asesinato con amenazas previas contra la empresa Nazareno S.A. Foto: Fama Estudios secocha

Tras los disparos, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, mientras que los testigos de la escena alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú. Al llegar, los efectivos policiales acordonaron la zona del crimen y hallaron hasta ocho casquillos de bala esparcidos cerca del vehículo. La violencia del ataque y la precisión de los disparos apuntan a una acción premeditada, según señalaron las autoridades.

La congestión vehicular impidió el acceso rápido de una ambulancia, por lo que personal de Serenazgo trasladó a Robles López hasta el Centro de Salud Miguel Grau. La urgencia de la situación y las condiciones del tráfico evidenciaron una vez más las limitaciones en la respuesta de emergencia ante hechos de extrema gravedad.

El conductor murió tras el ataque

A pesar de la rápida intervención del Serenazgo y del traslado de la víctima a un centro médico, César Robles López llegó al hospital de Lurigancho-Chosica con heridas mortales. Fuentes médicas confirmaron que, aunque el conductor aún presentaba signos vitales al ingreso, los esfuerzos por estabilizarlo resultaron infructuosos y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Uno de los pasajeros presentes en la unidad relató que el ataque fue directo contra el chofer, destacando la contundencia de los disparos. “La bala ha sido fuerte, compañeros”, manifestó el testigo, reflejando el impacto emocional entre quienes presenciaron el crimen.

El crimen expuso la vulnerabilidad
El crimen expuso la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público en medio de una ola de extorsiones. Foto: Composición Infobae Perú

La muerte de Robles López ha generado consternación entre familiares, compañeros y vecinos de la zona, quienes expresaron su preocupación por la ola de violencia que afecta a los trabajadores del transporte público. La empresa Nazareno S.A. y otras compañías del sector han reiterado la necesidad de mayor protección y medidas preventivas para garantizar la seguridad de sus empleados.

El atentado reaviva el temor por la ola extorsiva

Las primeras líneas de investigación de la Policía Nacional apuntan a que el asesinato podría estar vinculado a un presunto caso de extorsión contra la empresa Nazareno S.A.. Familiares del conductor denunciaron que la compañía venía siendo amenazada por organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos, aunque esta información no habría sido comunicada previamente a conductores ni cobradores.

Foto: Composición Infobae Perú
El crimen ha reavivado el temor entre los trabajadores del sector transporte, quienes desde 2025 han enfrentado una ola de extorsiones y atentados que han dejado múltiples víctimas. Autoridades y gremios demandan una respuesta urgente ante este fenómeno que pone en riesgo la vida de quienes prestan servicios esenciales en la ciudad.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables, así como para esclarecer si el homicidio de Robles López está directamente relacionado con las amenazas que afectan a la empresa. Mientras tanto, la comunidad de Lurigancho-Chosica permanece en alerta, exigiendo garantías para poder transitar y trabajar sin miedo ni violencia.

Temas Relacionados

Nazareno S.A.Policía Nacional del PerúLurigancho-ChosicaExtorsiónTransporte públicoperu-noticias

