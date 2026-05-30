Gobierno pagaría gratificación de trabajadores CAS solo al 10% del monto este julio

El MEF había señalado que sí pagaría a los CAS su gratificación este julio de 2026, pero que el monto estaba por definirse. Ahora, ya se sabría más a qué se refería el ministro de Economía con esto. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Luego de que el Gobierno anunciará que pagaría la gratificación de los CAS y daría presupuesto para completar el pago para entidades faltantes (en un ahora eliminado comunicado), el Ejecutivo se habría echado para atrás con los acuerdos que había tenido con algunos gremios, a través de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos habían asegurado que la Ley 32563, que da a trabajadores CAS el derecho a gratificaciones y CTS, se aplicaría sin gradualidad o progresividad.

Ahora, desde el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos, que reune a más de 40 grupos sindicales, alertan que el MEF prepara un proyecto de ley para aplicar poco a poco la Ley y pagar las gratificaciones CAS este julio solo al 10% del monto (que debía ser una remuneración completa).

“El Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos emite un pronunciamiento para rechazar enérgicamente la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de otorgar una gratificación reducida y aplicar un pago gradual de los beneficios laborales, considerándolo una medida injusta que vulnera sus derechos elementales”, señala el comunicado.

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MEF buscaría aplicar “gradualidad”

Según las capturas del documento difundido por César Espinoza, comunicador en temas sindicales, el documento que propondría el MEF haría que las gratificaciones de los CAS se pagaran al 100% en el año 2030.

Así, las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementan en un periodo de cinco años, conforme al siguiente detalle:

El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026

El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027

El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028

El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029

El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.

El pago de la gratificación estará asegurada para los trabajadores CAS. Pero se aplicaría con gradualidad. - Crédito PCM

De igual manera, la propuesta determina que “el monto de la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad se determina aplicando el porcentaje correspondiente establecido (...). En ningún caso el monto de la gratificación debe ser inferior a la suma de S/300″. Así, al inicio los CAS podría recibir desde S/300, como el monto del aguinaldo del sector público en general.

De igual manera, plantean que la Compensación por Tiempo de Servicios se implemente en un periodo de cinco años también, de esta manera:

El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026

El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027

El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028

El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029

El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.

En el pronunciamiento de los trabajadores CAS se pide la renuncia de Rodolfo Acuña, actual ministro de Economía y Finanzas. - Crédito Captura de César Espinoza

Sindicatos piden explicaciones a Balcázar

Por ello, los sindicatos también exigieron un pronunciamiento inmediato del Presidente de la República, la instalación de una mesa de trabajo nacional y la renuncia del Ministro de Economía.

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Asimismo, convocaron a todos los sindicatos y servidores públicos bajo este régimen a “mantenerse unidos y movilizados para exigir el reconocimiento pleno de sus gratificaciones completas y una compensación laboral digna”. Mientras, el Gobiernio aún no da una respuesta o explicación clara sobre qué pasará con los derechos nuevos de los CAS.