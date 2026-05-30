Cierre de campaña de Keiko Fujimori: agenda de actividades antes del 7 de junio

Keiko Fujimori intensifica sus actividades de campaña en regiones antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori ingresó a la recta final de su campaña para la segunda vuelta del 7 de junio con una agenda enfocada en el interior del país y actividades impulsadas por simpatizantes en el extranjero. La estrategia de Fuerza Popular busca reforzar su presencia en regiones clave antes del plazo legal para realizar mítines y manifestaciones públicas de campaña en territorio peruano.

El despliegue fuera de Lima no es reciente. Desde hace más de 20 días, Fujimori recorre distintas regiones como parte de su estrategia para captar votos de cara al balotaje frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Uno de esos puntos fue Huancayo, en la región Junín, donde el 25 de mayo celebró su cumpleaños número 51 junto a simpatizantes y dirigentes locales.

La candidata difundió imágenes bailando huaylarsh con traje típico, un gesto de acercamiento territorial en una región considerada clave por la transferencia de votos hacia la segunda vuelta. Tras esa parada en el centro del país, Fujimori continuó su recorrido hacia Arequipa, una de las últimas actividades regionales relevantes antes de regresar a Lima y tomar una pausa en su agenda pública para preparar el debate presidencial del 31 de mayo.

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En medio de su agenda política, Keiko Fujimori se dio un tiempo para festejar su cumpleaños en la sierra central del Perú. La celebración, que se mantuvo a puerta cerrada, incluyó un animado baile de huaylarsh que compartió en sus redes sociales. | América Noticias

¿Cuándo será el cierre de campaña de Keiko Fujimori en Lima?

Hasta el momento, no existe una convocatoria oficial con fecha, hora y lugar para el cierre de campaña de Keiko Fujimori en Lima. El acto deberá realizarse, como máximo, hasta el jueves 4 de junio a las 23:59 horas, antes del inicio de las restricciones electorales para manifestaciones públicas de carácter político.

La capital suele concentrar el acto final de mayor exposición política y mediática, por lo que el anuncio del cierre en Lima será uno de los últimos movimientos de Fuerza Popular antes del silencio electoral.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Arequipa, una plaza adversa en la mira

En la recta final de su recorrido regional, Fujimori llegó el 28 de mayo a Arequipa, una plaza electoral sensible para la candidata fujimorista. En la primera vuelta, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, se impuso en esa región con el 20,4% de los votos, mientras Fuerza Popular no figuró entre las primeras opciones de los arequipeños.

El mitin se realizó en el distrito de Yanahuara, en la Quinta Salas. Ante los asistentes, Fujimori reconoció el resultado desfavorable que obtuvo en esa región. “Sé que muchos no votaron por mí, pero les agradezco este recibimiento”, dijo desde la tarima.

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Desde esa misma tribuna, la candidata prometió ejecutar el proyecto de irrigación Majes Siguas II y la construcción del puente La Joya. También planteó la reactivación económica del sur, la declaración de emergencia agraria y la recuperación de programas de apoyo alimentario.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, demuestra sus mejores pasos de baile al ritmo del tradicional Carnaval Arequipeño durante un multitudinario mitin de campaña en la ciudad de Arequipa.

Agenda de cierres regionales

Luego de su paso por Arequipa y tras la pausa prevista por el debate presidencial, Fuerza Popular tiene programadas nuevas actividades en regiones durante los últimos días permitidos para la campaña. La agenda busca combinar presencia territorial, actos públicos y convocatorias con elementos populares, como presentaciones musicales y concentraciones en espacios abiertos.

Huarmey, Áncash: el cierre está previsto para el martes 2 de junio , desde la 1:00 p.m. , en el Pampón de Santo Domingo . La convocatoria difundida anuncia la participación de Noemí Huamán y Armonía 10 .

Túcume, Lambayeque: la actividad está programada para el miércoles 3 de junio, a las 2:00 p.m., en la calle Mariscal Castilla, cuadra 1, al costado del estadio local. El material de convocatoria incluye la presentación de Azucena Calvay y Orquesta.

En Lambayeque, Fujimori logró imponerse en la primera vuelta, por lo que el cierre en Túcume apunta más a consolidar respaldo que a revertir un escenario adverso. En Áncash, en cambio, la campaña busca sostener presencia en una región considerada clave para la transferencia de votos de cara al balotaje.

Keiko Fujimori saluda a sus simpatizantes en un multitudinario mitin de campaña en Arequipa, durante la recta final hacia la segunda vuelta presidencial en Perú. (Fuerza Popular)

Actividades de simpatizantes en el exterior

La campaña también registra convocatorias fuera del país, aunque no como actos encabezados por la candidata presidencial. Según los materiales difundidos en redes sociales, se trata de actividades organizadas por simpatizantes y militantes residentes en el extranjero, en comunidades peruanas con presencia activa durante el proceso electoral.

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Roma, Italia: un flyer anuncia una concentración para el 31 de mayo , a las 3:00 p.m. , en el Coliseo , bajo el lema “Vuelve Fujimori, vuelve el orden” . La convocatoria aparece asociada a Roberto Luna , candidato a diputado por los peruanos en el exterior por Italia.

New Jersey, Estados Unidos: otro material convoca a una caravana para el viernes 5 de junio, a las 4:00 p.m.. El recorrido anunciado comprende Passaic, Clifton y Paterson, con cierre en 47 Godwin Street, Paterson, bajo los lemas “El pueblo peruano en NJ se moviliza” y “NJ con Keiko”.

Estas actividades no contemplan la participación de Fujimori y forman parte de la movilización de simpatizantes fuera del territorio nacional, donde también votan ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Keiko Fujimori interactúa con sus simpatizantes en un mitin de campaña, luciendo un sombrero tradicional y recibiendo el apoyo de la multitud, que también sostiene un cartel de Alberto Fujimori. (Fuerza Popular)

Restricciones antes de la segunda vuelta

La recta final está condicionada por las reglas electorales vigentes en el Perú. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, los mítines y manifestaciones públicas de carácter político solo están permitidos hasta las 23:59 horas del jueves 4 de junio, es decir, 48 horas antes de la votación del domingo 7.

A partir del viernes 5 de junio, quedan prohibidas las reuniones o movilizaciones públicas con propaganda electoral en territorio nacional, así como el uso de banderas, vestimentas u otros distintivos partidarios en espacios públicos.

Con ese calendario encima, Fuerza Popular deberá confirmar en los próximos días el cierre de campaña de Keiko Fujimori en Lima, mientras mantiene actividades regionales y convocatorias impulsadas por simpatizantes en el exterior.

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Keiko Fujimori saluda a una multitud de simpatizantes durante un mitin en la recta final de su campaña presidencial en el interior del país. (Fuerza Popular)