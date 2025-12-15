Perú

Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana

El criminal intentó huir en un mototaxi, pero fue interceptado por un grupo de transportistas que lo detuvieron con apoyo de la Policía Nacional

Guardar
Sicario que asesinó a transportista
Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana. (Foto: Composición - Infobae/LDC Noticias Perú)

Un sicario venezolano confesó ante agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) haber ingresado a Perú con el objetivo de asesinar a un transportista peruano, a quien acusó de haber abusado sexualmente de su hermana menor en Venezuela hace un año.

El criminal fue detenido instantes después de haber acribillado al transportista, que se encontraba al interior de un auto, esta tarde en las afueras de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La versión de su confesión fue revelada por el periodista Omar Chira.

La rápida intervención de agentes del grupo Delta de la Policía Nacional y personal de serenazgo permitió la captura del asesino, quien intentó huir tras perpetrar el ataque. Según el periodista Omar Chira, el detenido reconoció que rastreó a la víctima, a quien consideraba responsable de la agresión sexual contra su hermana de catorce años en Venezuela.

Sicario intenta huir luego de asesinar a transportista en SJL.

De acuerdo con reportes de la PNP, el ataque ocurrió cuando dos individuos, a bordo de una miniván, interceptaron al conductor sobre la avenida Wiesse. Los atacantes dispararon en varias ocasiones contra la víctima, quien se hallaba acompañado por una mujer. Tras el atentado, los agresores escaparon a plena luz del día ante testigos y transeúntes.

La acompañante de la víctima prestó auxilio inmediato y alertó a las autoridades. El objetivo de los criminales no pudo resistir la gravedad de sus heridas y falleció en el lugar.

La persecución comenzó tras la alerta recibida por la unidad especial Delta. Las cámaras de seguridad registraron a uno de los implicados descendiendo de la miniván y tratando de escapar en un mototaxi. Al no conseguirlo, el sospechoso intentó apoderarse de una motocicleta y, al sentirse acorralado, apuntó con un arma a dos agentes de serenazgo para continuar su fuga.

“El detenido disparó contra dos serenos para intentar escapar”, señaló un trabajador de la municipalidad. Finalmente, el individuo fue interceptado por agentes policiales, personal municipal y ciudadanos que colaboraron en su detención.

Sicario que asesinó a transportista
Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana. (Foto: Roger García)

Durante la intervención, algunos ciudadanos que fueron testigos del crimen, agredieron físicamente al sicario, quien quedó tendido en el suelo antes de ser trasladado a la sede de la Depincri de Canto Rey.

El sospechoso permanece bajo custodia mientras las autoridades realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Líneas de emergencia

El Gobierno peruano ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Temas Relacionados

SicariatoSan Juan de LuriganchoLínea 1SJLInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

Líder del Partido Republicano se impuso con un contundente 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara

José Antonio Kast es el

Cusco FC ganó la final del ‘play-off’ a Sporting Cristal y clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Con goles de Iván Colman y Facundo Callejo, los ‘dorados’ se llevaron la serie y lograron importante clasificación internacional. Además, se llevaron 400 mil dólares por imponerse ante los ‘celestes’

Cusco FC ganó la final

Tráfico en Lima colapsa por fiestas de fin de año: conductores pierden hasta una hora en trayectos cortos

Recorridos que usualmente demoran 30 minutos se extienden hasta 45 y 60 en zonas como Lima Norte y Cercado, mientras aplicaciones de movilidad reportan vías completas en rojo desde las primeras horas del día

Tráfico en Lima colapsa por

Admiten recurso para anular orden de captura contra Ulises Villegas, prófugo alcalde de Comas

El abogado Wilber Medina presentó un habeas corpus a favor de la autoridad edil. La medida busca dejar sin efecto la orden de captura y cuestiona la sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, ratificada en segunda instancia

Admiten recurso para anular orden

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Terminó la jornada con resultados claves que trascenderán en la clasificación. Revisa ha quedado la tabla tras el final de todos los encuentros de la jornada

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Admiten recurso para anular orden

Admiten recurso para anular orden de captura contra Ulises Villegas, prófugo alcalde de Comas

Capturados por extorsión y sicariato serían enviados a “colonia de trabajo” en la selva, según plan de Rafael López Aliaga

Las guerras internas, acusaciones y luchas de poder en Acción Popular que le costaron quedar fuera de las Elecciones 2026

Casi la mitad de los peruanos rechaza a los candidatos a Elecciones 2026, según Datum

FAP bajo la lupa: Contraloría emite observaciones al plan de adquisición de 24 aviones de guerra

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz denuncia intento de

Mariana Vértiz denuncia intento de asalto en su vehículo y lanza alerta pública: “Nadie está a salvo”

Pamela López no cierra la puerta a compartir escenario con Christian Cueva en el Tour Cervecero: “trabajo es trabajo”

El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

Francisca Aronsson ofrece disculpas públicas tras polémica por comentarios sobre ciudad boliviana: “Lo lamento mucho”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Resultados de la fecha 8

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Cusco FC ganó la final del ‘play-off’ a Sporting Cristal y clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Golazo de Facundo Callejo tras notable volea en Sporting Cristal vs Cusco FC por final de ‘play-offs’ de Liga 1 2025