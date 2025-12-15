Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana. (Foto: Composición - Infobae/LDC Noticias Perú)

Un sicario venezolano confesó ante agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) haber ingresado a Perú con el objetivo de asesinar a un transportista peruano, a quien acusó de haber abusado sexualmente de su hermana menor en Venezuela hace un año.

El criminal fue detenido instantes después de haber acribillado al transportista, que se encontraba al interior de un auto, esta tarde en las afueras de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La versión de su confesión fue revelada por el periodista Omar Chira.

La rápida intervención de agentes del grupo Delta de la Policía Nacional y personal de serenazgo permitió la captura del asesino, quien intentó huir tras perpetrar el ataque. Según el periodista Omar Chira, el detenido reconoció que rastreó a la víctima, a quien consideraba responsable de la agresión sexual contra su hermana de catorce años en Venezuela.

Sicario intenta huir luego de asesinar a transportista en SJL.

De acuerdo con reportes de la PNP, el ataque ocurrió cuando dos individuos, a bordo de una miniván, interceptaron al conductor sobre la avenida Wiesse. Los atacantes dispararon en varias ocasiones contra la víctima, quien se hallaba acompañado por una mujer. Tras el atentado, los agresores escaparon a plena luz del día ante testigos y transeúntes.

La acompañante de la víctima prestó auxilio inmediato y alertó a las autoridades. El objetivo de los criminales no pudo resistir la gravedad de sus heridas y falleció en el lugar.

La persecución comenzó tras la alerta recibida por la unidad especial Delta. Las cámaras de seguridad registraron a uno de los implicados descendiendo de la miniván y tratando de escapar en un mototaxi. Al no conseguirlo, el sospechoso intentó apoderarse de una motocicleta y, al sentirse acorralado, apuntó con un arma a dos agentes de serenazgo para continuar su fuga.

“El detenido disparó contra dos serenos para intentar escapar”, señaló un trabajador de la municipalidad. Finalmente, el individuo fue interceptado por agentes policiales, personal municipal y ciudadanos que colaboraron en su detención.

Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana. (Foto: Roger García)

Durante la intervención, algunos ciudadanos que fueron testigos del crimen, agredieron físicamente al sicario, quien quedó tendido en el suelo antes de ser trasladado a la sede de la Depincri de Canto Rey.

El sospechoso permanece bajo custodia mientras las autoridades realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Líneas de emergencia

El Gobierno peruano ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106