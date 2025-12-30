Sicarios en moto asesinan de cinco balazos a un hombre dentro de su auto en plena zona monumental del Rímac

Ataque a balazos en zona monumental del Rímac deja un muerto y genera alarma entre vecinos. (Exitosa)

Un hombre murió por disparos dentro de su vehículo en la cuadra dos de la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac, durante la mañana del martes. El ataque ocurrió frente a peatones y conductores que transitaban por la zona monumental, a pocos metros de la iglesia del Perpetuo Socorro. El automóvil quedó detenido junto a la vereda, mientras el flujo vehicular continuó con dificultad por el cierre del perímetro policial.

Testigos indicaron que dos personas en motocicleta se aproximaron por el lado del conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar con dirección a la avenida Tacna y la prolongación Tacna. Vecinos y transeúntes observaron la escena desde la distancia, sin ofrecer mayores detalles por temor a represalias. Minutos después, familiares de la víctima llegaron al lugar tras recibir alertas de residentes del barrio.

Agentes de la comisaría del Rímac acudieron al punto del ataque e iniciaron las primeras diligencias. Peritos de Criminalística recogieron evidencias balísticas y supervisaron el levantamiento del cuerpo junto al fiscal de turno. Las autoridades confirmaron que el equipo investigador busca cámaras de seguridad en calles cercanas para identificar la ruta de fuga y el vehículo utilizado por los responsables.

Ataque en zona céntrica del distrito

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil en la cuadra dos de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. (Facebook)

Información policial señala que el atentado ocurrió mientras el automóvil avanzaba por la avenida Francisco Pizarro en dirección a Lima Norte. El reporte en el lugar indicó que el vehículo, de placa C5H-401, terminó sobre parte de la vereda tras los disparos. La Policía informó que el sujeto habría recibido más de cinco impactos de bala a la altura de la cabeza y se precisó que la persona identificada sería Óscar Armando León Fernández, quien registra antecedentes policiales.

El equipo de investigación recorrió calles aledañas en búsqueda de puntos de videovigilancia. En el área exacta del ataque no existen cámaras operativas, por lo que se prioriza la ubicación de registros de negocios cercanos. Las autoridades también recogen testimonios para elaborar retratos hablados y definir líneas de investigación sobre posibles amenazas previas o vínculos con delitos anteriores.

Voces del vecindario

Durante la entrevista de Exitosa, residentes expresaron preocupación por la seguridad en el distrito. Una vecina señaló: “Al alcalde que ponga más cámaras, más cámaras que deben poner acá en todas las cuadras”. Otra mujer indicó: “Más seguridad”. En medio del impacto inicial, una residente afirmó: “Salgo a ver y me doy cuenta que… Han muerto”, en referencia a la escena observada desde su vivienda. Una testigo añadió que se siente “atemorizada” y que muchos vecinos temen salir a la calle después del ataque.

Hallazgos en la escena y acciones policiales

Personal especializado contabilizó cerca de diez casquillos en la calzada. El automóvil registró impactos en el lado del conductor, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. La avenida Francisco Pizarro permaneció cerrada durante varias horas para proteger el perímetro y evitar la alteración de pruebas. El tránsito se desvió por vías alternas mientras continuaron las labores técnicas.

Fuentes policiales indicaron que la víctima habría salido recientemente de un centro penitenciario y se dedicaba al servicio de taxi colectivo. Durante el enlace en vivo, el reportero precisó: “De todas maneras, las investigaciones van a determinar ello”, en referencia al carácter preliminar de la información difundida.

El equipo de Criminalística revisa testimonios, evidencias balísticas y registros urbanos con el fin de establecer el móvil del crimen. Las unidades especializadas mantienen reserva sobre los avances y priorizan la identificación de los responsables. La escena registrada en la avenida Francisco Pizarro marcó una jornada de fuerte tensión en el vecindario, con seguimiento constante por parte de las autoridades y medios de comunicación.