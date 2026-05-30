Roberto Sánchez firma “compromiso por el Perú” junto a colectivos y gremios

Miembros de diversas organizaciones firman el acuerdo "Compromiso por el Perú". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió este sábado el documento titulado “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige”. El manifiesto fue firmado en compañía de representantes de organizaciones sindicales, sociales, de pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos.

El documento establece un acuerdo de “voto vigilante” y apoyo a la candidatura de Sánchez bajo la premisa de conformar un gobierno de recuperación nacional. Según el texto suscrito, el objetivo es revertir el “deterioro de la democracia” y el “copamiento” de instituciones autónomas que los firmantes atribuyen a una coalición en el actual Congreso de la República.

Los 10 compromisos establecidos en el manifiesto “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige” son los siguientes:

Restitución del equilibrio de poderes: Se plantea como una respuesta al “copamiento” de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por parte del Congreso actual. Se busca garantizar la estabilidad jurídica, democrática, fiscal y monetaria a través de la meritocracia en los nombramientos. Derogación de las “leyes pro crimen”: El objetivo es permitir una lucha frontal contra economías ilegales, extorsión, sicariato, narcotráfico y corrupción. Se propone una seguridad ciudadana que combine la persecución penal eficaz e inteligencia policial con prevención y reinserción social. Justicia y reparación para las víctimas: Incluye a los afectados por el conflicto armado interno (años 80 y 90), las esterilizaciones forzadas y las protestas sociales de la última década (2020, 2022-2023 y 2025). El compromiso contempla la reforma policial, derogación de amnistías y denuncia de responsables políticos y autoridades por abusos de poder. Política económica al servicio de las personas: Propone un desarrollo inclusivo con licencia social y ambiental. Se prioriza la diversificación productiva, el acceso al crédito para la agricultura familiar, la agroecología, el comercio justo y una reforma tributaria progresiva. Propone un desarrollo inclusivo con. Se prioriza la diversificación productiva, el acceso al crédito para la agricultura familiar, la agroecología, el comercio justo y una Generación de empleo con respeto: Defiende los derechos laborales, el cumplimiento de la negociación colectiva y el trabajo digno. Incluye el impulso a la formalización y el fortalecimiento y desarrollo de las Mypes. Defensa del derecho a la educación pública de calidad: Exige la asignación del 6% del presupuesto nacional, retomar la fiscalización del licenciamiento a través de la SUNEDU, el pago de la deuda social al magisterio y la restitución del enfoque de género y educación sexual integral. Impulso a la salud pública universal: Busca la articulación del sistema nacional de salud, la implementación de la historia clínica única y digital, y el combate al monopolio farmacéutico. Prioriza campañas contra la anemia y desnutrición infantil. Garantía de una vida libre de violencia: Se enfoca en eliminar la discriminación, combatir el feminicidio y la violencia contra mujeres y poblaciones LGTBIQ+. Defiende la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y afroperuanos. Desarrollo sostenible y equitativo: Promueve la economía circular y energías renovables, protegiendo ecosistemas, semillas nativas y fuentes de agua. Una acción prioritaria señalada es la derogación de la Ley antiforestal y la protección de defensores ambientales. Modernización de la gestión pública: Propone el fortalecimiento de capacidades en la descentralización y el uso de herramientas de gobierno digital para mejorar servicios e inversión en infraestructura de vivienda, transporte y comunicaciones.

Compromiso suscrito por Roberto Sánchez

Compromiso suscrito por Roberto Sánchez

<b>Organizaciones y dirigentes firmantes</b>

Entre los suscritos al documento figuran representantes de la Plataforma por la Democracia, el Partido Adelante, Primero la Gente, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja y gremios como la FENMUCARINAP, la CUT Perú y la Confederación Nacional Agraria (CNA).

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A título individual, el compromiso lleva las firmas de dirigentes como Abner Trujillo Romero (Partido Adelante), Manuel Ato (Primero la Gente), Lourdes Huanca Atencio (FENMUCARINAP) y Roberto Rodríguez Rabanal (Frente Patriótico por la Democracia), entre otros representantes de frentes regionales y colectivos civiles.