2025, el año de la extorsión en el transporte público: crímenes, amenazas y el avance de la inseguridad

PNP resguarda los paraderos de Lima y Callao en el paro de transportistas

El año 2025 se convirtió oficialmente en el periodo más sangriento para la seguridad a nivel nacional. Todos los sectores, desde colegios, gremios de construcción civil, pequeños negocios, emprendimientos, incluso orquestas de música, fueron víctimas de las amenazas de los extorsionadores. Pero ningún sector fue tan afectado por la criminalidad como lo fue el transporte urbano en Lima Metropolitana.

Solo en el año 2025, los trabajadores de este sector han impulsado protestas en las que se exigía que el Poder Ejecutivo, primero encabezado por Dina Boluarte y ahora con José Jerí, tenga una respuesta efectiva contra la inseguridad que se vive en las rutas que cubren sectores como Lima Norte, Lima Sur y el Callao.

Los ataques de extorsionadores y sicarios contra las unidades de transporte urbano ocurren a cualquier hora y durante el año 2025 fueron variados en sus modalidades. En todos los casos, los criminales recurrieron a los mismos elementos: explosivos, armas de fuego o incendios provocados, que eran usados como formas de amenazar a las empresas y “motivarlas” para que paguen las cuotas de “inscripción” o cumplan con el pago diario del cupo asignado para “seguridad”.

Las víctimas de la extorsión

Si se habla de las víctimas de los ataques extorsivos, es necesario recordar a Mario Quispe, Loymer Noé Benigno, Paul López, John Romero Melchor, Carlos Advíncula Nieto, Daniel José Cedeño Alfonso, entre muchos otros conductores y cobradores del transporte urbano, quienes perdieron la vida producto de ataques armados contra buses de las empresas para las que trabajaban.

Transportista rompe en llanto y responde a Dina Boluarte: “Como a usted no la extorsionan, es fácil hablar”. (Video: Epicentro)

Infobae Perú conversó en exclusiva con Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien aseguró que la cifra de transportistas asesinados durante el año 2025 es de más de 80 personas.

“Bordeamos más de 85 transportistas (asesinados) de las diferentes modalidades. No están considerando los mototaxistas, los taxistas, los colectiveros, los urbanos interurbanos, los camioneros. Todos los transportistas a día de hoy no estamos protegidos. Eso es la realidad que hoy día vivimos. No hay ninguna protección”, afirmó el representante del sector.

Hasta el 30 de diciembre del 2025 el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) indica que durante todo el año se han producido, por lo menos, 2.218 casos de homicidio a nivel nacional. La mayoría de ellos en la región Lima (837), cifra muy superior a las mostradas en La Libertad (237), y Callao (192), que se ubican en el top 3 de las zonas más afectadas por actividad criminal. Estas son, precisamente, zonas en las que se han dictado estados de emergencia que siguen prorrogándose.

Aunque es cierto que estas cifras no reflejan directamente el alcance de la extorsión, ni tampoco es un número que solo considere a víctimas de sicariato, su incremento constante cada año desde el 2017 sí es un indicador de un incremento en la violencia que se vive en el Perú en general, no solo en las regiones.

Usuarios cuestionaron publicación de la PNP. | Imagen creada con IA

Paro de transportistas: diez meses exigiendo acción al Gobierno

Producto de las constantes muertes de transportistas por ataques de sicarios a lo largo del año, las protestas también fueron una constante durante el 2025. Se produjeron al menos 10 manifestaciones como forma de reclamo al Gobierno para exigir que se tomen acciones efectivas contra la criminalidad.

Enero y diciembre fueron los únicos meses en los que no se produjeron protestas durante el año 2025, lo que da un promedio de aproximadamente un paro de transportistas al mes. La mayoría de las protestas duró solo un día y consistió -además de marchas dirigidas hacia el Congreso- en la paralización total de labores para las personas que decidían acatar la medida de fuerza.

De todas las protestas, una fue la más relevante: la producida entre el 27 y 28 de julio en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias como una forma de presión para el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, en la que se convocó a una paralización de 48 horas.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega al Congreso para pronunciar su último discurso anual a la nación, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El objetivo de esta protesta fue la renuncia de la presidenta, a quien señalaron como responsable política de las muertes de sus compañeros debido a su negativa a promover la derogatoria de las llamadas “leyes pro crimen”, un paquete legislativo que consideran como “beneficioso” para organizaciones criminales y que “protege” a la clase política.

Julio Campos indicó a Infobae Perú que para el próximo año, las protestas del sector de transportistas deberían continuar pues “es una época electoral donde se debe haber protestas contra estos partidos políticos por los que no debe votar ningún peruano, porque ellos lo que han hecho es sacar leyes y estar en contra de la población (...) que no sean elegidos porque han hecho mucho daño sacando leyes en contra de la población”.

Gobierno reacciona... pero no es suficiente

Las manifestaciones del gremio de transportistas tuvo una respuesta por parte de la administración de José Jerí una vez que asumió la presidencia en reemplazo de Dina Boluarte: la promulgación de una “ley anti extorsiones” que establecía lineamientos de respuesta ante este tipo de crímenes y en los que se establecían beneficios para los trabajadores de este sector en caso de que sean víctimas.

Sin embargo, ni siquiera la creación de un grupo especial de la Policía Nacional -otro además de los dos ya existentes- para combatir la extorsión, es considerado como suficiente por los transportistas, quienes insisten con la derogatoria de las llamadas “leyes pro crimen” para combatir la delincuencia.

“No ha habido la suficiente voluntad política y el liderazgo. Si el presidente actual que ha sido elegido por este Congreso, tuviera la voluntad política de derogar estas leyes, lo hubiera dicho al segundo día o al tercer día. Han pasado dos meses y lo único que dice que ”lo vamos a hacer", “tengo poco tiempo” (...). Si uno quiere hacer las cosas y quiere paz y tranquilidad, él sabe perfectamente qué son las leyes procrímenes, él ha sido uno de ellos que ha votado a favor (...). Estamos en una situación muy caótica, en una inseguridad total, que siguen los asesinatos, hasta a cuatro periodistas han asesinado. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, afirmó Julio Campos.