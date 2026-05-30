Elizabeth Peralta pasará 15 meses más en la cárcel: PJ amplía su prisión preventiva

Elizabeth Peralta - Poder Judicial

La suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur permanecerá otros 15 meses recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Ello luego de que el Poder Judicial aceptó ampliar su prisión preventiva en el marco de la trama de presunta corrupción que también involucra al presentador Andrés Hurtado.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundado en parte el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Inicialmente se pidió 18 meses más, pero el magistrado solo accedió a 15 al considerarlo más razonable y proporcional.

En la resolución a la que accedió Infobae, Checkley concluye que se cumplen los requisitos para prolongar la prisión preventiva. Estos son circunstancias que importen una especial dificultad para el proceso y que el procesado pueda huir de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria.

PJ amplía la prisión preventiva de Elizabeth Peralta

Respecto a la “especial dificultad”, se considera el tiempo que tomará la etapa intermedia del proceso penal, es decir, el control de la acusación que ya presentó la Fiscalía contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta, Javier Miu Lei, el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas, y Francisco Siucho. También considera como una “especial dificultad” el hecho de que en el eventual juicio oral se deban actuar una buena cantidad de pruebas. No solo las presentadas por Fiscalía, sino también las que los acusados presenten y se admitan.

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En relación al peligro procesal, el juez Checkley considera que no hay peligro de fuga debido a que la suspendida fiscal superior se ha allanado a las medidas que él dicto. Sin embargo, dice, no ocurre lo mismo respecto al peligro de obstaculización, aunque no menciona actos concretos, sino posibles actos de obstaculización “ante la probabilidad de una pena como la que solicita la fiscalía”.

“No puede negarse que se trata de un proceso complejo por la cantidad y calidad de los sujetos procesales y los delitos materia de imputación; así como el caudal de material de prueba a evaluarse tanto en la etapa intermedia como en el probable juicio oral de llegar al mismo; todo ello en conjunto sostiene la sujeción de la imputada Peralta Santur mediante la prolongación de la medida coercitiva de prisión preventiva”, se lee en la resolución.

Elizabeth Peralta, Javier Miu Lei y Andrés Hurtado “Chibolín”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Respecto al plazo, el magistrado considera que el plazo de 18 meses solicitado por la Fiscalía no sería razonable y proporcional para las etapas que faltan del proceso penal, por lo que fija la prolongación de la prisión preventiva en 15 meses.

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Con esta decisión, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta permanecerá en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos hasta septiembre de 2027, a menos que en apelación la medida sea revocada o reducida. También cabe la posibilidad de que la Fiscalía insista en que se amplíe por 18 meses.

Pedido de destitución

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público propuso la destitución de Elizabeth Peralta como fiscal superior de lavado de activos por haberse reunido con Augusto Javier Miu Lei, reunión donde habría ofrecido interceder ante el fiscal Lucio Sal y Rosas para que se le devuelva 5 barras de oro incautadas a la empresa minera Las Lomas Doradas S.A.C.