Balacera en Comas: Motociclista extranjero es asesinado por dos sicarios en plena avenida Universitaria

Composición: Infobae Perú

Un nuevo atentado criminal en Comas se registró la tarde de este domingo. Un motociclista extranjero fue asesinado a balazos en plena vía pública en la intersección de la avenida Universitaria con Sangarará, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, cercana a una estación del Metropolitano. El hecho generó la intervención inmediata de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar del crimen se hallaron numerosos casquillos de bala y una motocicleta, elementos que evidencian un ataque directo. La víctima fue identificada como John Jairo Loor Contreras, de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana - colombiana, conocido con el alias de “Rata”. Según información policial, el hombre contaba con antecedentes penales y había sido intervenido el año pasado por su presunta vinculación a una red de trata de personas que operaba en Lima Norte.

Ataque armado en avenida Universitaria

Foto: RPP Noticias

De acuerdo con información policial y testimonios recogidos en la escena, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían estado esperando la llegada de su objetivo. Cuando Loor Contreras se desplazaba por la avenida Universitaria, los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra. Tras recibir los primeros disparos, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía.

Herido, el motociclista descendió del vehículo e intentó huir a pie con la intención de ponerse a salvo. Sin embargo, los agresores lo persiguieron en la misma motocicleta y continuaron disparándole hasta rematarlo a pocos metros del impacto inicial. El ataque, según los peritos, fue ejecutado con extrema violencia: en la escena se contabilizaron 27 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La zona fue inmediatamente cercada por la PNP, mientras personal de criminalística realizaba el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaba imágenes de cámaras de seguridad cercanas. El tránsito vehicular fue restringido durante varias horas, generando congestión en uno de los ejes principales de Comas.

Fuentes policiales confirmaron que John Jairo Loor Contreras registraba antecedentes penales. En marzo del año pasado, había sido detenido por su presunta vinculación a una red de trata de personas, dedicada a la captación de ciudadanas ecuatorianas, caso que fue investigado por las autoridades en Lima Norte. Esta información es considerada clave dentro de las líneas de investigación que maneja la Policía.

Agosto concentró el mayor número de homicidios en 2025 según Sinadef

Autoridades realizan diligencias en la zona del crimen, levantando evidencia y registrando declaraciones de vecinos y testigos. Foto: Ministerio Público

Los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que durante 2025 se mantuvo un nivel elevado de homicidios en el país, con un promedio nacional que supera los siete asesinatos por día. Dentro de ese escenario, agosto se posicionó como el mes con mayor cantidad de muertes violentas, al contabilizar 221 homicidios a nivel nacional, la cifra más alta del año hasta el último corte disponible.

De acuerdo con la data oficial, el comportamiento mensual evidenció picos recurrentes. Enero cerró con 207 homicidios, abril alcanzó los 204 casos, mientras que marzo sumó 193 y julio 188. En contraste, meses como febrero y mayo registraron cifras ligeramente menores, con 169 y 168 asesinatos, respectivamente. Pese a estas variaciones, el promedio anual se mantuvo en 6,7 homicidios diarios, reflejando una persistencia de la violencia letal sin descensos sostenidos a lo largo del año.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, la tendencia fue similar. Agosto también marcó el punto más alto, con 90 homicidios registrados, superando ampliamente los valores de enero (82), marzo (81) y julio (73). El promedio diario en ese mes alcanzó 2,9 asesinatos, mientras que en otros periodos críticos del año se mantuvo por encima de 2,6 muertes diarias.