Sicarios intentan asesinar a fiscal de violencia familiar de Lima Norte y el atentado queda registrado en cámaras de seguridad

El Ministerio Público denunció y difundió videos que muestran cómo una de sus fiscales estuvo a punto de ser asesinada por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta. En una conferencia de prensa, la institución presentó las grabaciones de una cámara de seguridad de la vía pública, en las que se observa a Miriam Maribel Parra Sudario, fiscal del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, caminando por la calle cuando una motocicleta intenta acercarse a ella en dos oportunidades.

Parra Sudario se encontraba acompañada por un efectivo policial asignado a su resguardo, quien, al percatarse de las intenciones de los delincuentes, desenfundó su arma de reglamento y logró ahuyentarlos. Los atacantes no concretaron el atentado, pero el episodio dejó en evidencia un mensaje intimidatorio claro.

La fiscal Parra tiene a su cargo investigaciones vinculadas a delitos de alta gravedad, como feminicidio y violencia sexual contra menores de edad. De hecho, cuenta con protección policial desde el año 2021, luego de haber recibido amenazas en el pasado.

Fiscalía revela imágenes del ataque contra Maribel Parra y anuncia refuerzo de seguridad

Durante la conferencia de prensa, Parra Sudario recibió el respaldo institucional del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez; de la fiscal superior Azucena Solari; y del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo. Asimismo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Primera respuesta

El atentado ocurrió el pasado 11 de diciembre. Desde entonces, la fiscal Parra solicitó que se refuerce la seguridad, tanto para ella como para los integrantes de su familia. Al respecto, el ministro Tiburcio informó que una de las medidas previstas es fortalecer el resguardo policial que recibe actualmente la magistrada.

No obstante, durante la conferencia de prensa, la fiscal indicó que dicho pedido aún se encuentra en evaluación y expresó su expectativa de que pueda concretarse en el más breve plazo.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, reiteró el respaldo de la institución a la magistrada y destacó su labor. “Pero la voluntad criminal, la voluntad asesina de este sicario quedó evidenciada.

“Por eso que ahora estamos, como decía una vez más, con el señor ministro del Interior, que representa al Gobierno, con el señor comandante de la Policía Nacional, para condenar esos hechos y sobre todo para expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales y en este caso a la señora fiscal Maribel Parra Sudario. Que sepan ellos que no están solos, que estamos todos como un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya”, expresó.

La fiscal Maribel Parra se pronunció tras el intento de asesinato y aseguró que continuará con su labor.

Fiscal Parra se pronuncia

La fiscal Maribel Parra se pronunció tras el intento de asesinato y aseguró que continuará con su labor. Tras hacer pública la situación, sostuvo que los mensajes intimidatorios que ha recibido evidencian el nivel de seguimiento del que es objeto y el riesgo al que está expuesta.

Fiscalía denuncia intento de sicariato contra Maribel Parra y difunde videos del ataque frustrado

“El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos”, afirmó, al detallar que en el contenido de la amenaza se le exige que abandone su trabajo.

Pese a ello, dejó en claro que no cederá ante la presión. “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, remarcó.