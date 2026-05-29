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Resultados de la fecha 17 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Se inicia la última jornada del campeonato con duelos emocionantes: Alianza Lima visita a FC Cajamarca de Hernán Barcos, Universitario recibe a Sport Huancayo y Sporting Cristal hará lo suyo con Cienciano

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Resultados de la fecha 17 de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 17 de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 29 de mayo, arranca la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, la última del campeonato. Alianza Lima se coronó ganador la jornada pasada y buscará cerrar su campaña de la mejor manera visitando a FC Cajamarca de Hernán Barcos.

Universitario de Deportes afrontará su próximo encuentro con la necesidad de revertir la serie de resultados negativos cuando reciba a Sport Huancayo en casa. El cierre de la jornada tendrá lugar en el Cusco, donde Cienciano y Sporting Cristal se enfrentarán en un duelo que promete emociones y podría ser clave de cara al Clausura.

Resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Viernes 29 de mayo

- Atlético Grau vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 30 de mayo

- ADT vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 31 de mayo

- Melgar vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Cajamarca vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Sporting Cristal (17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 17?

Con el título ya resuelto en la Liga 1, la atención de la jornada final se centra en los duelos con historias particulares y posibles despedidas. Entre los partidos destacados figura el choque entre Alianza Lima y FC Cajamarca, que pone a Hernán Barcos frente a su antiguo club. El encuentro cobra relevancia adicional por los rumores que vinculan al delantero con un traspaso a Sporting Cristal.

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Universitario de Deportes cerrará su participación en el Torneo Apertura como local ante Sport Huancayo, en el estadio Monumental. Este compromiso podría marcar el adiós de varios jugadores del plantel, incluyendo al atacante senegalés Sekou Gassama, cuya permanencia en el club está en duda a pesar de sus intervenciones recientes.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Por su parte, Sporting Cristal finalizará su campaña como visitante ante Cienciano en Cusco, afrontando el reto de la altura en el desenlace de un torneo que no cumplió las expectativas. La institución celeste se ve obligada a replantear su estrategia y tomar decisiones clave para revertir su situación en la tabla y salir de la zona comprometida.

Al término de esta fecha, la Liga 1 hará una pausa por el inicio del Mundial 2026. Durante el receso, el fútbol peruano continuará con la Copa de la Liga, certamen que integrará equipos de la Primera y Segunda División, ofreciendo una nueva competencia mientras dura la interrupción del campeonato principal.

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Cienciano vs Sporting Cristal: dónde ver partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
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