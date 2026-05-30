Perú

ATU: envían a nueve vehículos informales al depósito tras operativo de fiscalización

Se detectaron fallas adicionales: cuatro unidades con más de 35 años de antigüedad y dos vehículos sin SOAT

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La ATU advirtió que manejar sin licencia impide acreditar autorización y formación para el transporte público, lo que eleva el peligro para usuarios y terceros - Créditos: ATU.
La ATU advirtió que manejar sin licencia impide acreditar autorización y formación para el transporte público, lo que eleva el peligro para usuarios y terceros - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecutó un operativo de fiscalización en la plaza Ramón Castilla que derivó en el envío de nueve vehículos al depósito por circular sin autorización y por infracciones a las normas de tránsito y transporte.

La revisión de las unidades retenidas reveló que todos los conductores operaban sin brevete, una irregularidad que la entidad calificó como una falta grave de responsabilidad frente a los pasajeros.

A esa infracción se sumaron otras deficiencias técnicas y legales. Cuatro unidades registraban más de 35 años de antigüedad, mientras que dos vehículos carecían del Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), una omisión que deja sin cobertura médica a los usuarios y al propio conductor ante cualquier siniestro vial.

La inspección determinó que los nueve conductores intervenidos circulaban sin brevete, una falta considerada grave por el riesgo para los pasajeros - Créditos: ATU.
La inspección determinó que los nueve conductores intervenidos circulaban sin brevete, una falta considerada grave por el riesgo para los pasajeros - Créditos: ATU.

Luis Rivera, vocero de la ATU, advirtió que conducir sin brevete eleva el riesgo para los pasajeros y para terceros, porque el chofer no acredita autorización ni formación necesaria para operar un vehículo de transporte público.

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“No contar con SOAT es también un riesgo, pues ante un accidente no hay quien se haga cargo de los daños médicos tanto de los pasajeros como del propio conductor. Estos operativos de fiscalización buscan prevenir esos escenarios”, declaró.

Entre las unidades intervenidas, la combi de placa W1J-773 concentró la atención de los fiscalizadores. El vehículo no contaba con SOAT ni con autorización para operar, y su conductor carecía de habilitación y brevete. A ello se añadió que el copiloto era un perro, una situación que la PNP consideró una falta adicional y procedió a sancionar en el acto.

En mayo del 2026, la entidad realizó 80 operativos, retiró 291 unidades, identificó 196 choferes sin brevete y reportó 147 vehículos con multas por más de 8 millones de soles - Créditos: ATU.
En mayo del 2026, la entidad realizó 80 operativos, retiró 291 unidades, identificó 196 choferes sin brevete y reportó 147 vehículos con multas por más de 8 millones de soles - Créditos: ATU.

Balance de mayo: 80 operativos y más de 8 millones en multas

La ATU informó que, a lo largo de mayo del 2026, desplegó 80 operativos en Lima y el Callao, con un resultado de 291 unidades retiradas de circulación. Del total de conductores intervenidos, 196 no tenían brevete, y 147 vehículos acumulan multas por un monto superior a los 8 millones de soles.

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Las cifras reflejan la magnitud del problema del transporte informal en la capital y la escala de las irregularidades que persisten en rutas urbanas. La ATU reiteró que los operativos continuarán como parte de la política de ordenamiento vial, con énfasis en la detección de unidades sin documentación, sin seguro y con conductores que no acreditan condiciones mínimas para operar en el servicio público.

Funciones de la ATU

  • Planifica y regula el sistema de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao con enfoque en integración de rutas y servicios.
  • Otorga autorizaciones para operar, supervisa habilitaciones y verifica que empresas, vehículos y conductores cumplan requisitos.
  • Fiscaliza en vía pública el transporte formal e informal con apoyo de la Policía Nacional del Perú y municipios cuando corresponde.
  • Ordena el retiro o internamiento al depósito de unidades que circulen sin permiso o que incurran en infracciones graves.
  • Administra y gestiona servicios de transporte masivo y corredores complementarios, según el esquema vigente de la autoridad.
  • Establece estándares de calidad y seguridad para la prestación del servicio, incluidos protocolos de operación y condiciones mínimas.
  • Impulsa medidas para mejorar la movilidad, como priorización del transporte público, gestión de paraderos y ordenamiento vial.

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