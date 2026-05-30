Suheyn Cipriani dejó el corazón en el Miss Grand International All Stars 2026: así fue su desempeño durante todo el certamen

Con seguridad y una impactante presencia escénica, Suheyn Cipriani deslumbró en la pasarela del MGI All Star 2026 y continúa firme en su camino hacia el Top 10 del certamen internacional. Miss Grand TV

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 marcó un nuevo capítulo para la presencia de Perú en los certámenes de belleza internacionales.

Desde su llegada a Tailandia, la modelo nacional se integró a un grupo de 56 candidatas provenientes de diferentes continentes, todas con experiencia previa en concursos de alto nivel. El evento, celebrado en Bangkok, reunió a reinas reconocidas que buscaban la corona de la primera edición “All Stars” de este certamen.

Una participación que ilusionó a Perú

Cipriani inició su travesía siendo incluida en rankings de favoritas por parte de missólogos y especialistas internacionales. Su presencia en actividades oficiales, sesiones fotográficas y entrevistas previas generó expectativas entre el público y la prensa peruana, que siguió de cerca cada paso de la representante nacional.

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

La gala final comenzó con el tradicional opening en el que desfilaron las 56 participantes. El primer corte de la noche definió al Top 18, y Suheyn Cipriani superó esa instancia, confirmando su fortaleza en la competencia.

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Suheyn Cipriani en el top 18 del Miss Grand All Stars

Desfile en ropa de baño

El siguiente reto fue la pasarela en traje de baño, donde lució un bikini azul eléctrico satinado con detalles dorados. Su seguridad y dominio escénico destacaron entre las concursantes, permitiéndole avanzar al Top 10.

El anuncio de su nombre entre las diez semifinalistas desató la emoción en redes sociales y entre los seguidores peruanos, quienes acompañaron cada etapa con mensajes de aliento y campañas de apoyo digital. La representante nacional mantuvo su protagonismo en el certamen, consolidándose como una de las grandes favoritas para alcanzar la corona.

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

Pasarela en traje de gala y un tibio puntaje

Uno de los momentos más esperados fue el desfile en traje de gala. Suheyn Cipriani eligió un vestido largo de corte sirena en tono nude, adornado con aplicaciones de pedrería azul zafiro y detalles plateados. El diseño resaltó por su escote profundo, transparencias estratégicas y hombros decorados con elaborados bordados, generando un efecto visual de sofisticación y elegancia sobre la pasarela.

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La presentación de Cipriani fue una de las más comentadas de la noche, recibiendo elogios tanto del público como de especialistas en moda y concursos de belleza.

El jurado, compuesto por figuras internacionales como Osmel Sousa, Jojo Bragais, Abena Akuaba (Miss Grand International 2020) e Isabella Menin (Miss Grand International 2022), evaluó su desempeño con calificaciones de 8, 10, 8.5, 9, 10, 9.7, 8.5 y 10. Estas puntuaciones reflejaron la calidad de su paso por la pasarela, aunque la suma final fue considerada tibia frente a la alta competencia.

Suheyn Cipriani lucha por la corona del MGI All Star. Miss Grand TV

Quedó en el Top 10 y se despidió entre ovaciones

A pesar de su desempeño impecable y el respaldo obtenido, Suheyn Cipriani no logró avanzar al Top 5 de la competencia. El grupo finalista quedó conformado por representantes de Vietnam, República Dominicana, Ghana, Colombia y Filipinas.

Su entrega en la pasarela y el corazón puesto en cada presentación se hizo evidente a lo largo de la competencia. El resultado no opacó el reconocimiento a la peruana, quien se mantuvo entre las favoritas de los seguidores y la crítica especializada a lo largo de toda la competencia.

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Suheyn Cipriani en el TOP 18 𝐌𝐆𝐈 𝐀𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬

El certamen concluyó con la coronación de Vanessa Pulgarín de Colombia como la primera Miss Grand International All Stars, en una edición que reunió a candidatas con trayectorias destacadas y exigió un alto nivel de desenvolvimiento en pasarela, entrevistas y pruebas de oratoria.

Vanessa Pulgarin de Colombia se queda con la corona del MGI All Stars

Perú en el radar internacional y una representante que dejó huella

La participación de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026 ha sido celebrada por el público peruano, que valoró su entrega, profesionalismo y la forma en la que representó al país en un escenario global. Desde el inicio del certamen, la modelo recibió apoyo constante en redes sociales y se mantuvo en los primeros lugares de las votaciones virtuales, reflejando el impacto de su desempeño y carisma.

Su paso por Tailandia la consolidó como una de las figuras más reconocidas del circuito internacional de concursos de belleza. Si bien no alcanzó un lugar entre las cinco finalistas, la solidez de su desenvolvimiento y el respaldo de sus seguidores permitieron que su participación quedara en la memoria de quienes siguieron el certamen.

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Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala.

Su desempeño, tanto en las etapas de traje de baño como en la gala, así como su inclusión en el Top 10, evidencian el potencial y la proyección de las representantes peruanas en escenarios internacionales.

Suheyn Cipriani pasó al Top 10

En todo momento, la modelo se mostró hacia quienes la apoyaron durante el proceso y expresó su orgullo por llevar el nombre del país a una competencia de talla mundial. Su participación deja un legado de esfuerzo, dedicación y entrega, y abre nuevas posibilidades para futuras representantes peruanas en certámenes internacionales.

Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube