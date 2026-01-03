Los 10 asesinatos que impactaron el 2025: un excongresista acribillado, el adiós a Paul Flores y otros crímenes

El vocalista Paul 'Ruso' Flores, de Armonía 10, fue asesinado en Lima en un ataque atribuido a amenazas de extorsión contra la agrupación musical.

El año 2025 quedará registrado como uno de los más violentos en la reciente historia peruana, con una sucesión de crímenes de alto perfil que sacudieron a diversas regiones del país. A lo largo de los meses, la sociedad fue testigo de asesinatos que alcanzaron repercusión nacional e internacional, afectando a figuras del periodismo, la política, la música y la población civil.

Según recopiló Infobae Perú, la violencia criminal se manifestó en diferentes escenarios, desde atentados selectivos hasta ataques masivos, reflejando el deterioro de la seguridad ciudadana y la urgencia de respuestas institucionales.

Entre las víctimas, destacan periodistas asesinados por su labor de denuncia, líderes sociales y personajes públicos cuya muerte generó protestas y conmoción. Los homicidios no solo se concentraron en Lima, sino que se extendieron a regiones como La Libertad, Ica, Ucayali y Cajamarca, evidenciando la extensión territorial del fenómeno. La cifra de homicidios, con picos mensuales inéditos, acompañó el relato de un año marcado por la criminalidad.

A continuación, Infobae Perú presenta un recuento mes a mes de los asesinatos más sonados de 2025, en una revisión que pone en primer plano las historias y contextos detrás de cada caso.

Enero: Ataque salvaje a periodista en Ica

El primer mes del año estuvo marcado por el asesinato de Gastón Medina Sotomayor, director de Cadena Sur TV. El 20 de enero, Medina fue ejecutado a tiros frente a su domicilio en Ica, luego de recibir amenazas debido a sus investigaciones sobre corrupción. El crimen motivó condenas internacionales, incluida la solicitud de una investigación exhaustiva por parte de la Directora General de la UNESCO. Ese enero, las cifras oficiales registraron 193 homicidios en el país, con Lima, Callao y La Libertad como las regiones más golpeadas.

Febrero: Sicarios acaban con la vida de excongresista de la República

En febrero, la violencia alcanzó a la esfera política con el asesinato de Óscar Medelius, excongresista conocido por su vinculación con el caso de falsificación de firmas en el gobierno de Alberto Fujimori. El 10 de febrero, Medelius fue interceptado por dos sicarios en motocicleta en Carabayllo, Lima, quienes le dispararon veinte veces. La cobertura de Infobae Perú también incluyó un triple homicidio en Jaén, Cajamarca, y el asesinato de Celinda Lucy Ramírez de Maytán cerca del penal de Lurigancho.

Marzo: Triste partida del querido vocalista Paul ‘Ruso’ Flores, de Armonía 10

El 16 de marzo, el país se sobresaltó ante la noticia del asesinato de Paul Flores, conocido como “El Ruso”, vocalista del grupo de cumbia Armonía 10. Sicarios emboscaron el autobús de la banda en la Vía de Evitamiento, en Lima, y dispararon contra Flores, quien falleció mientras era trasladado al hospital. El caso se produjo tras amenazas de extorsión y tuvo tal impacto que el Gobierno declaró estado de emergencia en Lima y Callao, autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional.

Abril: El asesinato múltiple de 13 trabajadores en una mina al norte del Perú

Abril estuvo signado por el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de seguridad de la minera La Poderosa en Pataz, La Libertad. Secuestrados el 25 de abril, sus cuerpos fueron hallados el 4 de mayo en un socavón, mostrando signos de tortura y ejecución. Se atribuyó el crimen a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. Este caso visibilizó la presencia de organizaciones delictivas y la vulnerabilidad de los trabajadores en zonas mineras.

Mayo: Otra violenta partida por manos de la criminalidad de un hombre de prensa

En mayo, la violencia contra el periodismo tuvo otra víctima. Raúl Celis López, conductor de “Hora Cero” en Radio Karibeña y con más de 30 años de carrera, fue atacado a tiros por dos desconocidos en Iquitos el 7 de mayo, mientras se dirigía a su trabajo. El asesinato generó protestas y pedidos de justicia. La Directora General de la UNESCO condenó el hecho y exigió una investigación completa para hallar a los responsables.

Junio: Sicarios desatan baño de sangre en el norte de la capital peruana

En junio, la ola de violencia criminal se manifestó en Comas, Lima, donde un ciudadano venezolano de 25 años fue acribillado en un car wash. Seis sicarios en motocicletas dispararon al menos treinta veces contra la víctima dentro de su vehículo. Se reportó que el ataque fue atribuido a un ajuste de cuentas, causando conmoción en la comunidad. El mes también registró el asesinato de un colectivero y un obrero de construcción en San Juan de Lurigancho, reflejando la intensificación de crímenes asociados a la extorsión.

Julio: Hermanos son acribillados por dos sujetos armados en el Callao

El caso que más impacto causó en julio fue el doble homicidio de los hermanos Francisco Javier Díaz García, de 20 años, y su hermano menor de 16 años, en Ventanilla, Callao. Ambos fueron acribillados por dos sujetos armados al salir de una reunión social y desplazarse en motocicleta. Testigos relataron a Infobae Perú que se escucharon al menos diez disparos. El 17 de julio, las cifras oficiales documentaron trece asesinatos en un solo día, estableciendo un récord mensual que elevó la preocupación social.

Agosto: Pareja pierde la vida por ajuste de cuentas en Lima norte

El 26 de agosto, una pareja fue asesinada por un sicario que ingresó a su vivienda en Comas, Lima, y disparó a quemarropa. El caso estuvo vinculado a un ajuste de cuentas, evidenció el aumento de la violencia en la capital. Ese mes, los homicidios alcanzaron la cifra récord de 209 asesinatos, la más alta del año. El mismo periodo incluyó el homicidio de un joven de 26 años en San Juan de Lurigancho, atacado tras resistirse al robo de su celular.

Septiembre: Cinco homicidios en 24 horas en distintas regiones del Perú

Durante septiembre, se registraron 183 homicidios en todo el país. Aunque no se identificó un caso individual que sobresaliera, Infobae Perú reportó la preocupación por el aumento de la frecuencia de asesinatos. El 28 de septiembre, hubo cinco homicidios en solo 24 horas en regiones como Lima, Piura y Áncash. La cobertura mediática se centró en el incremento de la criminalidad y la sensación de inseguridad.

Octubre: La dolorosa partida de ‘Trvko’

El 15 de octubre, durante una manifestación contra el gobierno interino de José Jerí en Lima, el rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como “Trvko”, murió tras recibir un disparo en el pecho. Testigos indicaron a Infobae Perú que el disparo provino de un agente infiltrado del Grupo Terna de la Policía Nacional. El hecho reavivó el debate sobre la represión policial en las protestas. En ese mes, también se produjo un tiroteo en el Círculo Militar de Chorrillos, con seis heridos, incluidos cuatro integrantes de la banda Agua Marina, en un ataque ligado a extorsión.

Noviembre: Se contabilizaron 162 homicidios

Noviembre presentó una disminución en la cantidad de homicidios respecto a los meses anteriores, con 162 casos en todo el país. No se registró un asesinato de alto perfil que acaparara la atención nacional, según la recopilación de Infobae Perú. La atención mediática se centró en la tendencia a la baja de los crímenes y en el seguimiento de la situación general de seguridad.

Diciembre: Un nuevo crimen contra un periodista

El 12 de diciembre, el periodista Mitzar Castillejos Tenazoa fue atacado a balazos en Aguaytía, Ucayali. Falleció el 26 de diciembre en un hospital de Lima como consecuencia de las heridas. El asesinato, documentado por Infobae Perú, tuvo una fuerte repercusión nacional e internacional, ya que Castillejos Tenazoa se convirtió en el cuarto periodista asesinado durante el año. Otros crímenes del mes incluyeron el asesinato de los hermanos Henry Mauricio Unoc y Kevin Ronald Unoc en San Luis, Lima, aunque el caso de Castillejos Tenazoa fue el de mayor cobertura.

