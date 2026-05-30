Trabajadores CAS: Más de 40 sindicatos piden renuncia del ministro de Economía y Finanzas

Los trabajadores CAS piden la renuncia del Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas, a solo dos meses de que este deje el cargo por la entrada de un nuevo gobierno. - Crédito MEF

El Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos, en representación de miles de servidoras y servidores públicos contratados bajo el régimen CAS en todo el país, ha publicado un pronunciamiento en la espera de la aplicación de la Ley 32563, que les da gratificaciones y CTS a estos empleados del régimen del decreto legislativo 20157.

En este se dirige a la opinión pública nacional, a los trabajadores del Estado y al Gobierno Central para expresar su rechazo frente a la propuesta planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al otorgamiento de una gratificación reducida e insuficiente para los trabajadores CAS. Esto, tras la difusión de un proyecto del MEF donde aplicaría la gratificación solo al 10% del monto para este julio de 2026.

“Denunciamos públicamente que la propuesta impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas de establecer mecanismos de gradualidad o progresividad para el pago de la CTS y gratificaciones constituye una medida injusta, discriminatoria y contraria al espíritu de la ley, vulnerando derechos laborales ya reconocidos y afectando directamente la economía y dignidad de miles de trabajadores y sus familias”, se lee en el documento. También piden su renuncia.

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En el pronunciamiento de los trabajadores CAS se pide la renuncia de Rodolfo Acuña, actual ministro de Economía y Finanzas. - Crédito Captura de César Espinoza

Trabajadores CAS se pronuncian

“La propuesta de otorgar apenas un porcentaje reducido de gratificación no representa ningún avance real. Por el contrario, perpetúa la desigualdad histórica que ha sufrido el régimen CAS y desconoce el principio de igualdad, justicia remunerativa y dignidad laboral que corresponde a todo trabajador del sector público”, señala el comunicado.

El pronunciamiento es claro. Se rechaza el “accionar del Ministerio de Economía y Finanzas por pretender desconocer la legítima demanda de los trabajadores CAS y por adoptar una postura que vulnera el espíritu de la norma y el compromiso político asumido frente a miles de familias que esperaban una verdadera reivindicación laboral”.

Como se debe recordar, antes que el Congreso de la República aprobará la Ley que da gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, ya la opinión del MEF era que elevaría el costo fiscal. A pesar de esto, el actual presidente José María Balcázar promulgó la Ley y no la observó.

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“Exigimos al señor Presidente de la República que se pronuncie de manera inmediata y clara frente a esta situación, y que honre la palabra comprometida ante los trabajadores CAS del Perú. Los compromisos asumidos con los servidores públicos deben respetarse. La palabra del Gobierno no puede quedar reducida a promesas sin cumplimiento ni a decisiones técnicas que recortan derechos”, pidieron los trabajadores estatales.

Los cinco pedidos de los CAS

“Los trabajadores CAS hemos esperado durante años el reconocimiento pleno de nuestros derechos. No aceptaremos medidas parciales, recortadas ni propuestas que pretendan convertir una conquista laboral en una compensación simbólica o insuficiente”, aclara el texto.

El pago de la gratificación estará asegurada para los trabajadores CAS. Pero se aplicaría con gradualidad. - Crédito PCM

Así, se piden estas medidas del Ejecutivo:

El respeto irrestricto de los derechos laborales de los trabajadores CAS. El cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo respecto al reconocimiento de gratificaciones completas. Un pronunciamiento inmediato del Presidente de la República sobre esta grave situación. La instalación urgente de una mesa de trabajo con participación de las organizaciones sindicales representativas a nivel nacional. La renuncia inmediata del Ministro de Economía y Finanzas, asimismo, que el MEF rectifique su posición y garantice una implementación justa, digna y completa para todos los trabajadores CAS.