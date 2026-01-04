¿Qué pasaría si todos los venezolanos en Perú decidieran regresar a su país tras la caída de Nicolás Maduro?

La detención de Nicolás Maduro reaviva el debate sobre el impacto de la migración venezolana en la economía peruana y la integración social. Crédito: Infobae / Clara Giraldo

La detención del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025 en Venezuela por parte de Estados Unidos ha reactivado el debate sobre el impacto de la migración venezolana en la economía peruana.

Aunque es imposible un éxodo masivo, este escenario plantea preguntas sobre el aporte actual de la comunidad venezolana en sectores clave, su impacto en el consumo, el empleo y la recaudación fiscal, así como los desafíos que enfrentaría Perú ante una posible reducción significativa de esta población migrante.

La detención de Nicolás Maduro acentúa el debate sobre la migración venezolana en Perú

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicado en diciembre de 2025 señala que los migrantes venezolanos asentados en Latinoamérica y el Caribe movilizan más de US$10.600 millones en consumo anual, cifra que posiciona a este colectivo como un actor relevante en las economías receptoras.

Perú, con más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos, figura como el segundo destino mundial después de Colombia, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. La OIM calcula que en el caso peruano, la contribución fiscal de los venezolanos superó los US$530 millones en 2024 (0,17% del PBI de Perú), en concepto de impuestos y tasas.

El reporte de la OIM —difundido antes del Día Internacional del Migrante— subraya que este impacto podría ser mayor si el 40% de los ciudadanos venezolanos que aún no han regularizado su situación migratoria lograra integrarse plenamente al mercado formal.

“La regularización permite abrir una empresa, acceder a servicios y potenciar el impacto económico local”, sostuvo Julio Croci, coordinador regional de la OIM, en declaraciones a EFE. El documento también destaca los esfuerzos realizados por gobiernos como el de Perú, que facilitaron la convalidación de títulos profesionales, permitiendo la incorporación de médicos y otros profesionales venezolanos a sectores deficitarios.

¿La diáspora venezolana enfrenta nuevos desafíos en Perú tras la caída de Maduro?

El INEI, en su Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV), indicó que la población venezolana residente en Perú enfrenta desafíos significativos, pero aporta una dinámica de consumo relevante.

El gasto mensual por persona alcanza 823 soles (unos US$216 al cambio de enero de 2026), cifra ligeramente inferior al promedio peruano, pero multiplicada por la magnitud de la diáspora, representa un mercado de consumo que supera los US$367 millones mensuales en las principales ciudades.

El ingreso promedio mensual per cápita de la población venezolana se ubicó en 956 soles (aproximadamente US$251), y el 95,8% de los migrantes mayores de 14 años registra una ocupación laboral, aunque el 95,9% de quienes están en pobreza opera en la informalidad.

La regularización migratoria es clave para potenciar el aporte de los venezolanos en Perú

La integración al mercado laboral formal sigue siendo un reto. El IPE reportó que solo 57.000 venezolanos contaban con empleo formal en 2024, equivalentes al 1,3% del total de trabajadores formales, a pesar de que el 39% de los migrantes mayores de 25 años tiene estudios superiores concluidos, una proporción mayor que la de los peruanos.

Las barreras para regularizar el estatus migratorio y convalidar credenciales académicas limitan el acceso a mejores empleos y reducen la brecha de ingresos. Según el Banco Mundial, los venezolanos ganan en promedio un 29% menos que los peruanos, una diferencia que asciende al 38% fuera de Lima.

Además, el consumo de los migrantes dinamiza sectores como la vivienda, la alimentación, los servicios y el comercio. En Panamá, por ejemplo, la inversión privada venezolana superó los US$1.800 millones en la última década, según la OIM, y generó 50.000 empleos.

En Perú, aunque las cifras de inversión directa son menores, los emprendimientos venezolanos han impulsado el sector de la gastronomía y el comercio, abriendo oportunidades para nacionales y migrantes.

El consumo y las remesas de los venezolanos dinamizan sectores clave en Perú

Las remesas constituyen otro canal de impacto. El INEI informó que el 43,8% de los hogares venezolanos en Perú envía remesas a familiares en Venezuela, con un promedio mensual de 199 soles (US$52), lo que refleja la consolidación de redes transnacionales de apoyo económico. El estudio también revela que el 61% de los venezolanos cuenta con residencia vigente, resultado de la flexibilización de la política migratoria peruana.

A pesar del aporte económico, la integración social y el acceso a servicios básicos son desafíos persistentes. Solo el 58% de los niños venezolanos entre 3 y 16 años estuvo matriculado en el sistema educativo en 2022, frente al 84% de los peruanos, y apenas el 27% de los migrantes tenía algún seguro de salud. El 40% de las familias venezolanas vive en una sola habitación, una proporción cinco veces mayor a la de los hogares peruanos.

Las percepciones de inseguridad complican la integración de la población venezolana en Perú

El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la falta de integración plena en el mercado formal limita el potencial de la migración venezolana para contribuir al crecimiento económico. Según el organismo, la migración venezolana podría aportar hasta un 4,5% del PBI nacional para 2030 si se eliminan las barreras regulatorias y se fomenta la inclusión laboral.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide en que la regularización y la integración permitirían aprovechar mejor los conocimientos y habilidades de los migrantes, con beneficios fiscales, sociales y productivos.

Existe también una percepción pública que asocia la migración con el aumento de la delincuencia. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IPE) señaló que el 83% de los peruanos vincula el incremento de la criminalidad con la presencia venezolana. No obstante, la OIM aclara que “no existe evidencia clara que confirme dicha percepción”: tanto la proporción de presos venezolanos como de peruanos, calculada sobre la población total, es similar (0,03%).

EEUU arresta a Maduro y marca un giro en el análisis sobre los migrantes venezolanos

De esta manera, el aporte de la comunidad venezolana a la economía peruana ha sido relevante en términos de dinamismo laboral, emprendimiento y consumo, pero enfrenta desafíos persistentes en materia de formalización, acceso a documentación y plena inclusión social.

La dificultad para obtener permisos de trabajo o residencia limita la posibilidad de que muchos migrantes accedan a empleos formales y contribuyan de manera más directa al sistema tributario. A esto se suman reveses asociados a la inseguridad y la percepción social, que dificultan la integración y generan tensiones en distintos sectores.

El futuro de la población venezolana en Perú, tras la caída del dictador Nicolás Maduro, dependerá de la capacidad del Estado para facilitar procesos de regularización e inclusión, al tiempo que responde a las demandas de seguridad y cohesión social.