Venezolanos en Perú se mostraron a favor de que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela: “Claro que sí lo apoyamos hasta el final”

En Perú, el anuncio de la intervención estadounidense en Venezuela tuvo una acogida favorable entre parte de la comunidad venezolana. Foto: composición Infobae Perú

La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una administración temporal de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ha generado reacciones inmediatas dentro y fuera del país caribeño. En Perú, donde reside una amplia comunidad venezolana, el anuncio fue recibido con opiniones mayoritariamente favorables, especialmente entre quienes consideran que una intervención externa puede abrir el camino a una transición política ordenada.

En medio de ese escenario, Exitosa recogió testimonios en el Cercado de Lima, donde ciudadanos venezolanos expresaron su respaldo a la postura de Washington. Las declaraciones se dieron pocas horas después de que Trump confirmara la captura de Maduro y planteara que Estados Unidos asumirá el control administrativo del país sudamericano mientras se concreta un proceso de cambio de gobierno.

Voces venezolanas desde Lima

“Mira, estamos totalmente a favor. Por años fuimos esclavos de Cuba y de otros países. ¿Por qué no darle las gracias a Estados Unidos? Porque por fin logramos la libertad de Venezuela y lo que falta todavía”, señaló una residente venezolana en Perú. En su intervención, sostuvo que la propuesta estadounidense representa una oportunidad para reconstruir el país y reactivar su economía, especialmente a través del sector petrolero.

La entrevistada remarcó que, según lo expresado por Trump, la ayuda internacional permitiría que Venezuela vuelva a aprovechar sus recursos naturales. “Entonces, si nos va a ayudar, él acaba de decir que ellos van a ayudar con el petróleo a nuevamente a levantar a Venezuela, a hacer rico al país de Venezuela. ¿Por qué no apoyarlo? Claro que sí, lo apoyamos hasta el final”, afirmó. Ante la pregunta directa de si estaba a favor de que Estados Unidos tenga el mando, respondió sin dudar: “Por supuesto, por supuesto”.

El anuncio de una administración provisional de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro despertó reacciones inmediatas en la comunidad venezolana, atenta a un posible proceso de transición y reconstrucción institucional

Transición política y liderazgo opositor

Otro punto abordado durante la entrevista fue el futuro político de Venezuela y la eventual transición de poder. La entrevistadora mencionó que algunos ciudadanos preferían que se realice una sucesión directa para que el liderazgo recaiga en figuras de la oposición venezolana.

En respuesta, la entrevistada explicó que la administración temporal estadounidense sería un paso previo para garantizar una transición pacífica. “Por supuesto, Donald Trump eso es lo que quiere decir. Ellos van a tomar el control mientras ocurre la transición de que tanto Edmundo, que fue el presidente que elegimos por voto legítimamente y nuestra vicepresidenta María Corina, tomen el control”, indicó. Añadió que el objetivo sería acompañar el proceso y evitar nuevos episodios de violencia o inestabilidad.

Captura de Nicolás Maduro y operativo estadounidense

Las reacciones en Lima se producen luego de que Donald Trump confirmara públicamente que Nicolás Maduro fue capturado y extraído de Venezuela en una operación militar de gran escala. A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario estadounidense informó que el operativo fue exitoso y que Maduro fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores, fuera del país.

Trump calificó la intervención como una acción planificada y ejecutada por fuerzas estadounidenses, y adelantó que los detalles serían ampliados en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida. Posteriormente, describió el operativo como “una operación brillante”, destacando la participación de personal militar especializado.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado. Foto: difusión

En las horas previas al anuncio, se reportaron fuertes detonaciones y movimientos militares en Caracas y otras zonas estratégicas, lo que marcó uno de los episodios más tensos en la historia reciente de Venezuela. El régimen chavista calificó los hechos como una agresión militar y declaró el estado de excepción, denunciando una violación a la soberanía nacional.

Administración temporal y postura de Trump

Desde Florida, Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” Venezuela de manera inmediata tras la captura de Maduro, con el objetivo de garantizar una transición segura. “Administraremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, declaró. El mandatario sostuvo que la medida busca evitar que se repitan los escenarios políticos de los últimos años.

Trump no precisó cuánto tiempo durará esta administración temporal, pero justificó la intervención señalando que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad regional. También afirmó que su Gobierno ha superado los principios tradicionales de la Doctrina Monroe, al considerar que es necesario reafirmar el poder estadounidense en el hemisferio occidental.

Además, advirtió que su país estaba preparado para lanzar una segunda ofensiva si la situación lo requería, aunque indicó que, tras la captura de Maduro, esa posibilidad sería poco probable. Según el presidente, la primera operación fue “precisa” y suficiente para cumplir los objetivos planteados.

Trump no detalló por cuánto tiempo se extenderá esta administración provisional, aunque defendió la medida al afirmar que Venezuela constituía un riesgo para la seguridad de la región. Foto: History

Reacciones regionales e incertidumbre futura

La intervención estadounidense generó reacciones inmediatas en la región. Gobiernos como el de Colombia expresaron preocupación por una posible crisis humanitaria y ordenaron medidas de seguridad en sus fronteras. Mientras tanto, en países receptores de migrantes venezolanos, como Perú, las opiniones de la diáspora reflejan expectativas de cambio y el deseo de un retorno eventual a su país de origen.

Para muchos venezolanos en el exterior, el anuncio de una administración temporal encabezada por Estados Unidos representa una esperanza de estabilidad tras años de crisis política, económica y social. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos y la duración del proceso de transición aún mantienen en vilo a la comunidad internacional.