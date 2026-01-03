Venezolanos en Perú lloran de felicidad frente a embajada de su país: “Por fin está acabando esta pesadilla”

Un ciudadano venezolano en Perú se quiebra de la emoción al hablar sobre la captura de Nicolás Maduro. Con la bandera en sus hombros, expresa su anhelo de volver a su país y reunirse con su familia tras años de exilio | América TV

Las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en Lima se llenaron de emoción la madrugada de este sábado tras conocerse la noticia principal: la captura de Nicolás Maduro y el fin de su gobierno en Venezuela. Decenas de migrantes se reunieron en la sede diplomática, muchos de ellos con la bandera de su país, y compartieron entre lágrimas la sensación de haber dejado atrás una etapa marcada por la incertidumbre.

Uno de los asistentes, con la bandera sobre los hombros, relató que no la portaba desde julio del año anterior.

“Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, afirmó. La reacción fue similar entre quienes permanecieron atentos a las noticias durante toda la madrugada.

Venezolanos celebran en Lima la captura de Nicolás Maduro y expresan alivio ante un posible regreso| Foto: América Noticias

“Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, explicó el migrante, quien vive en Perú desde 2018.

La comunidad venezolana en el país sudamericano lleva años esperando un cambio en su nación de origen. “Yo ya tengo casi 8 años aquí en Perú. Tuve que salir en 2018 y, saber que puedo regresar a mi país, a ver a mi familia, estar con los míos, es algo que no se puede describir”, expresó.

Asimismo, otra de las personas también se emocionaron tras conocer la situación. “Se acaba el sufrimiento para todos los venezolanos. Gracias a Dios, Venezuela es libre. No nos esperábamos con año nuevo libre”, señaló.

Donald Trump se pronuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una “operación militar internacional”. El anuncio fue realizado en la madrugada de este sábado a través de un mensaje oficial, en el que Trump aseguró que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa. La operación incluyó bombardeos y sobrevuelos en zonas clave de Caracas, como La Carlota y Fuerte Tiuna, que desencadenaron una noche de tensión y cortes de energía en la capital venezolana.

Desde primeras horas, se difundieron en redes sociales videos y reportes sobre explosiones y columnas de humo en distintos sectores de Caracas, mientras residentes intentaban alejarse de las áreas afectadas. El temor y la confusión marcaron la madrugada, con numerosas familias buscando refugio ante la magnitud de los enfrentamientos.

El gobierno venezolano denunció la acción como una “gravísima agresión militar” y declaró el estado de excepción a nivel nacional. A través de un comunicado televisado, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad internacional y convocaron a la población a movilizarse en defensa de la soberanía nacional, advirtiendo sobre posibles consecuencias humanitarias.