Gobierno anuncia nuevas medidas migratorias para venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro: “No son bienvenidos”

El Ministerio del Interior anunció nuevas medidas migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Estas disposiciones buscan restringir el ingreso al país de personas sancionadas o relacionadas con el gobierno dictatorial venezolano, con el objetivo de evitar que utilicen el territorio peruano para evadir la justicia.

La implementación de estas medidas estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, según informó la entidad. La acción se fundamenta en el ejercicio de la soberanía nacional y la protección del orden interno y la seguridad del país.

Medidas migratorias buscan impedir que venezolanos vinculados a Maduro usen Perú para evadir justicia. (Foto: X/@Mininter)

Coordinación y restricciones

El Ministerio del Interior precisó que las medidas se aplicarán de manera inmediata y estarán enfocadas en quienes hayan sido sancionados o tengan vínculos directos con el régimen de Nicolás Maduro. La intención es impedir la entrada de personas que hayan participado en actos de corrupción, violaciones de derechos humanos o que puedan comprometer la seguridad nacional.

El presidente José Jerí compartió el anuncio a través de su cuenta de X, agregando un mensaje contundente: “Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años.” Esta declaración refuerza la postura del Gobierno de no permitir el ingreso de individuos vinculados a situaciones de represión o injusticia en Venezuela.

Las autoridades indicaron que estas disposiciones se suman a la política migratoria existente y buscan garantizar un control efectivo del ingreso de extranjeros en situación irregular o vinculados a regímenes sancionados internacionalmente. Asimismo, se espera que estas medidas contribuyan a mantener la seguridad y el orden en las fronteras del país, sin afectar a los venezolanos que llegan al Perú por razones humanitarias o de forma regular.

José Jerí: “No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años” en anuncio de restricciones migratorias. (Foto: X/@José Jerí)