Perú

Gobierno anuncia nuevas medidas migratorias para venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro: “No son bienvenidos”

Las medidas buscan garantizar la soberanía, el orden interno y la seguridad nacional, impidiendo que individuos vinculados al dictador utilicen el Perú para evadir la justicia

Guardar
Medidas migratorias buscan impedir que
Medidas migratorias buscan impedir que venezolanos vinculados a Maduro usen Perú para evadir justicia. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Ministerio del Interior anunció nuevas medidas migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Estas disposiciones buscan restringir el ingreso al país de personas sancionadas o relacionadas con el gobierno dictatorial venezolano, con el objetivo de evitar que utilicen el territorio peruano para evadir la justicia.

La implementación de estas medidas estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, según informó la entidad. La acción se fundamenta en el ejercicio de la soberanía nacional y la protección del orden interno y la seguridad del país.

Medidas migratorias buscan impedir que
Medidas migratorias buscan impedir que venezolanos vinculados a Maduro usen Perú para evadir justicia. (Foto: X/@Mininter)

Coordinación y restricciones

El Ministerio del Interior precisó que las medidas se aplicarán de manera inmediata y estarán enfocadas en quienes hayan sido sancionados o tengan vínculos directos con el régimen de Nicolás Maduro. La intención es impedir la entrada de personas que hayan participado en actos de corrupción, violaciones de derechos humanos o que puedan comprometer la seguridad nacional.

El presidente José Jerí compartió el anuncio a través de su cuenta de X, agregando un mensaje contundente: “Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años.” Esta declaración refuerza la postura del Gobierno de no permitir el ingreso de individuos vinculados a situaciones de represión o injusticia en Venezuela.

Las autoridades indicaron que estas disposiciones se suman a la política migratoria existente y buscan garantizar un control efectivo del ingreso de extranjeros en situación irregular o vinculados a regímenes sancionados internacionalmente. Asimismo, se espera que estas medidas contribuyan a mantener la seguridad y el orden en las fronteras del país, sin afectar a los venezolanos que llegan al Perú por razones humanitarias o de forma regular.

José Jerí: “No son bienvenidos
José Jerí: “No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años” en anuncio de restricciones migratorias. (Foto: X/@José Jerí)

Temas Relacionados

José JeríNicolás MaduroMigracionesVenezuelaperu-noticias

Más Noticias

Latam Airlines suspende vuelos hacia Aruba y Curazao tras captura de Maduro en Venezuela: esto aclara el Indecopi

La medida temporal, adoptada por la aerolínea tras los recientes hechos en Venezuela, activó pronunciamientos del instituto sobre los derechos de los pasajeros, las opciones de cambio o devolución de pasajes y los canales de atención disponibles durante los días afectados

Latam Airlines suspende vuelos hacia

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: Alianza Lima, Universitario y San Martín disputan liderazgo punto a punto

Universitario saldrá a defender el liderato ante Deportivo Wanka, mientras que Alianza Lima y Regatas protagonizarán partidazo y definirán su futuro en la competencia

Resultados de la fecha 11

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las dirigidas por Paco Hervás pueden quedar primeras en esta etapa, siempre y cuando superen a las ‘wankas’, que buscan evitar la revalidación. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Wanka EN VIVO

Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El entrenador Pablo Guede tendrá que trabajar a toda velocidad para que el equipo y su idea estén listos cuando empiecen el curso oficial con lances de mayor rigor. Entremedias llega el Inter Miami

Alianza Lima parte de cero:

Iván Tapia en la órbita de Alianza Lima: en Argentina informan del interés pese al límite de extranjeros

Al seguimiento de Universitario de Deportes, se habría sumado el conjunto de La Victoria. Sin embargo, el cuadro que dirige Pablo Guede ya no puede incorporar más futbolistas del exterior

Iván Tapia en la órbita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Capturaron a Nicolás Maduro en

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona responde con fuerza

Karla Tarazona responde con fuerza a Christian Cueva por polémica con Christian Domínguez y Pamela Franco: “Da vergüenza ajena”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Walter Ramírez ‘Cachito’ confirma que se suma al regreso de Jorge Benavides en Panamericana TV: “Somos un familia”

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron junto a Doña Charo su cumpleaños: así se vivió la divertida fiesta de la madre del futbolista

María Pía Copello confiesa por qué le paga a su hijo Samuel Dyer para aparecer en sus videos

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: Alianza Lima, Universitario y San Martín disputan liderazgo punto a punto

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Iván Tapia en la órbita de Alianza Lima: en Argentina informan del interés pese al límite de extranjeros

Gabriel Santana, refuerzo estelar de Sporting Cristal, exalta a Paulo Autori antes de unirse a la pretemporada: ”Es muy respetado en Brasil”