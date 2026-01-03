Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una copia de la Constitución venezolana mientras habla durante una reunión con miembros del cuerpo diplomático venezolano tras su llegada de Estados Unidos, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. 28 de enero de 2019. Palacio de Miraflores/vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA FOTO FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

En la madrugada de este sábado, la crisis en Venezuela dio un giro inesperado tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, en medio de una jornada marcada por explosiones y movimientos militares en la capital.

Trump comunicó a través de su red social que Maduro fue capturado durante una operación de gran magnitud y trasladado fuera del país junto a su esposa. El presidente estadounidense señaló que ofrecerá más información durante una conferencia de prensa programada para las 11:00 a.m.

La situación en Venezuela no pasó desapercibida para las figuras políticas en Perú. Algunos parlamentarios y líderes partidarios simpatizantes del régimen de Maduro expresaron su rechazo a la intervención militar estadounidense.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó su solidaridad con Venezuela y advirtió que América Latina no puede ser “cómplice de una guerra imperialista”.

“Nuestra plena solidaridad con el pueblo de Venezuela frente al bombardeo de su capital y otros estados. América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará de devorarla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave. ¡Perú Libre condena este cobarde ataque bélico!”, escribió en redes.

En esa misma línea, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, también coincidió con su antiguo líder partidario y rechazó la intervención, a la que calificó como un “ataque criminal”.

“Expresamos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela por el ataque sufrido por parte de EE.UU. La soberanía de cada país debe ser respetada y no se puede permitir que los conflictos de Medio Oriente se trasladen a nuestro continente. ¡Resiste, Venezuela! Rechazamos absolutamente este abuso y ataque criminal", alertó.

Por otro lado, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se mostró satisfecho con el accionar de Estados Unidos. El partido fujimorista siempre fue crítico al gobierno de Nicolás Maduro.

“Inicia el 2026 con una gran noticia, la captura del asesino Maduro. Otra decisión acertada del Presidente Donald Trump. Chavez y Maduro le han hecho mucho daño a Vzla y la Región. Bien por Vzla y por AL. Aún quedan pendientes en AL, pero hoy, es un GRAN DÍA!!”, expresó.

Panorama en la embajada de Venezuela

Las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en Lima se convirtieron en un punto de encuentro cargado de emoción durante la madrugada de este sábado, luego de conocerse la noticia que sacudió a la comunidad migrante: la captura de Nicolás Maduro y el fin de su gobierno. Decenas de venezolanos se congregaron frente a la sede diplomática con banderas, carteles y celulares en mano, atentos a cada actualización, mientras compartían abrazos y lágrimas.

Para muchos, la escena representó un momento largamente esperado. “No me ponía la bandera desde julio del año pasado. Saber que Maduro ya se fue, que lo capturaron, es una felicidad que no se puede describir”, relató uno de los asistentes, envuelto en los colores de su país. La vigilia se extendió durante horas. “Desde las dos de la mañana estoy despierto siguiendo las noticias. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, añadió el migrante, residente en Perú desde 2018.

La posibilidad de regresar a su país fue uno de los sentimientos más repetidos. “Tengo casi ocho años aquí. Tuve que salir y ahora saber que puedo volver, ver a mi familia, estar con los míos, es algo indescriptible”, expresó otro ciudadano. Entre rezos y cánticos, varios agradecieron lo que consideran el fin de una etapa marcada por el exilio y la incertidumbre. “Se acaba el sufrimiento para todos los venezolanos. Gracias a Dios, Venezuela es libre. No esperábamos empezar el año así”, comentó una mujer visiblemente emocionada.