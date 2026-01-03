¿Qué pasará con la migración venezolana en el Perú luego de la captura de Nicolás Maduro? Esto dicen los especialistas

Uno de los establecimientos habilitados par votar en estas elecciones primarias es el local del Apra - crédito Andina

Venezuela acaba de ingresar a una nueva etapa de su historia con el anuncio de que el país será administrado por Estados Unidos. En horas de la madrugada de hoy, sábado 3 de enero, Donald Trump comunicaba la captura del dictador Nicolás Maduro.

Ahora, la pregunta que se hacen millones de venezolanos que se vieron obligados a migrar a diferentes naciones en el mundo es si podrán volver y desde cuándo.

En diálogo con Infobae Perú, el exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Miguel Rodríguez Mackay, comentó que un tercio de los migrantes, en su mayoría jóvenes, no volverán porque tienen raíces en los territorios donde se asentaron.

“Volverán los otros dos tercios, que son los adultos, adultos mayores, pero el retorno a Venezuela no será de inmediato. Será un retorno progresivo, esperando a que se allane el camino”, acotó. “No será un retorno por oleadas, sino progresivo, paulatino, pero de todas maneras habrá un proceso inexorable”, añade.

Por otra parte, opinó que Edmundo González debería asumir la presidencia como el mandatario legítimo, ya que solo así el panorama podría empezar a aclararse.

“Estados Unidos no se va a retirar de Venezuela inmediatamente, no tendría sentido, porque detenido Nicolás Maduro, puede seguir otras cabezas y la idea es que eso no suceda. Y entonces, allanado el camino y viendo garantías de que efectivamente ya Venezuela está con una luz al final del túnel, lo que no había, todo eran tinieblas, entonces habrá ese retorno progresivo hacia el país”, puntualiza.

En esa misma línea, el internacionalista Ramiro Escobar menciona que el escenario sigue siendo difuso.“¿Quién va a querer regresar a un país sumido en la violencia. Todavía no sabemos qué va a pasar, quién va a entrar al poder”, cuestiona en conversación con este medio.

“El chavismo ha anunciado que va a resistir. Ya han declarado que hay un estado de conmoción externa. Entonces, poner un foco de encendido en este país tan turbulento, ¿no? Me parece que augura una situación preocupante. Todo una situación de estabilidad. Entonces, yo no creo que los venezolanos vayan a volver inmediatamente. Y además, creo que puede haber algunos que empiecen a salir si la situación de violencia se agrava", añade.

Es un hecho sin precedentes

El internacionalista peruano Fabián Vallas subrayó que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela constituye un hecho sin precedentes, ya que se trata de la primera vez que ese país ataca a una nación sudamericana. Vallas explicó que el objetivo inicial de la intervención fue debilitar la estructura militar del régimen venezolano mediante ataques aéreos a infraestructuras claves como antenas de retransmisión y aeropuertos.

El especialista advirtió, en entrevista con Canal N, que, aunque los ataques aéreos pueden desestabilizar temporalmente la cadena de mando, presentan limitaciones para garantizar un cambio de régimen duradero. Hasta el momento, Estados Unidos no ha mostrado intenciones de desplegar tropas terrestres, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real de la operación.

En el ámbito político, el expresidente Martín Vizcarra reconoció las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro, pero cuestionó el uso de la fuerza militar extranjera. Vizcarra consideró que la intervención afecta el principio de soberanía nacional y abogó por una salida democrática mediante elecciones libres y transparentes en Venezuela.

Desde el sector opositor, líderes como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga respaldaron la intervención estadounidense, calificándola como un hito histórico que podría poner fin a la dictadura chavista y abrir una etapa de esperanza para el pueblo venezolano. Ambos dirigentes expresaron su confianza en que el cambio de régimen permita la restauración de la democracia en Venezuela.