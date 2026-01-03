Venezolanos en Perú EN VIVO: últimas noticias de la situación de ciudadanos ante la caída de Nicolás Maduro y tensión en su país

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala . Luego de conocerse la noticia, decenas de ciudadanos venezolanos comenzaron a congregarse en los exteriores de la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa 298, en el Cercado de Lima , para expresar su emoción y esperanza ante el cambio en su país.

Testigos relataron el pánico en las horas oscuras. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, narró una pensionada de 67 años a la AFP . Otros, como Emmanuel Parabavis, describieron los bombardeos “como una ametralladora, como defensa contra los bombarderos”. La ciudad amaneció bajo patrullajes militares y un ambiente de tensión inédito en la memoria reciente.

La ofensiva, ejecutada cerca de las 02:00 hora local (06:00 GMT), tuvo como epicentro la capital venezolana. Columnas de humo y explosiones estremecieron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal de Higuerote . Residentes de Caracas y de estados como Miranda y Aragua reportaron bombardeos, apagones y el sobrevuelo de helicópteros Chinook. El caos se apoderó de la ciudad: calles bloqueadas por fuerzas chavistas, desplazamiento masivo de habitantes y miedo ante el estruendo de detonaciones y el olor persistente a pólvora.

11:41 hs

Reacción del chavismo: estado de excepción y llamado a la defensa

Las autoridades venezolanas respondieron con rapidez. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, calificó el ataque como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue total de las capacidades terrestres, aéreas, navales y misilísticas. Instó a la población a mantener la calma y evitar el pánico: “La desesperación es aliada del invasor. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”.

En cadena nacional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la incertidumbre sobre el paradero de Maduro y Cilia Flores. “Exigimos al gobierno de Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, reclamó en Venezolana de Televisión. Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas, llamó a la movilización de los colectivos y a confiar en el liderazgo político y militar: “Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que al final de estos ataques, nosotros venceremos”.