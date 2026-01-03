Venezolanos en Perú EN VIVO: últimas noticias de la situación de ciudadanos ante la caída de Nicolás Maduro y tensión en su país

La madrugada de este sábado 3 de enero marcó un antes y un después para Venezuela y la región. En un operativo militar sin precedentes, fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque a gran escala sobre instalaciones clave en Caracas y otras ciudades, logrando la captura y traslado fuera del país de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La noticia, confirmada por el presidente Donald Trump a través de Truth Social y luego en diálogo con The New York Times, sacudió a la nación sudamericana y desató una ola de reacciones a nivel nacional e internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. Luego de conocerse la noticia, decenas de ciudadanos venezolanos comenzaron a congregarse en los exteriores de la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa 298, en el Cercado de Lima, para expresar su emoción y esperanza ante el cambio en su país.
La ofensiva, ejecutada cerca de las 02:00 hora local (06:00 GMT), tuvo como epicentro la capital venezolana. Columnas de humo y explosiones estremecieron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal de Higuerote. Residentes de Caracas y de estados como Miranda y Aragua reportaron bombardeos, apagones y el sobrevuelo de helicópteros Chinook. El caos se apoderó de la ciudad: calles bloqueadas por fuerzas chavistas, desplazamiento masivo de habitantes y miedo ante el estruendo de detonaciones y el olor persistente a pólvora.
Testigos relataron el pánico en las horas oscuras. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, narró una pensionada de 67 años a la AFP. Otros, como Emmanuel Parabavis, describieron los bombardeos “como una ametralladora, como defensa contra los bombarderos”. La ciudad amaneció bajo patrullajes militares y un ambiente de tensión inédito en la memoria reciente.
Las autoridades venezolanas respondieron con rapidez. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, calificó el ataque como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue total de las capacidades terrestres, aéreas, navales y misilísticas. Instó a la población a mantener la calma y evitar el pánico: “La desesperación es aliada del invasor. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”.
En cadena nacional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la incertidumbre sobre el paradero de Maduro y Cilia Flores. “Exigimos al gobierno de Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, reclamó en Venezolana de Televisión. Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas, llamó a la movilización de los colectivos y a confiar en el liderazgo político y militar: “Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que al final de estos ataques, nosotros venceremos”.
El gobierno decretó el estado de “Conmoción Exterior” en todo el país, activando la defensa nacional y llamando a la movilización permanente del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La ofensiva estadounidense provocó una reacción inmediata en la región y en el mundo. Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el despliegue de tropas en la frontera y solicitó una reunión urgente de la OEA y la ONU. Desde la red X, Petro escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.
La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, pidió “moderación” y respeto al derecho internacional, aunque recordó que Maduro carece de legitimidad. El gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional “la gravísima agresión militar” y anunció que elevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados.
El ataque se produce tras semanas de máxima tensión bilateral. Días antes, Trump había ordenado el despliegue de una flota naval en el Caribe y reiteró su desconocimiento de la legitimidad del régimen de Maduro, acusándolo de dirigir una red internacional de narcotráfico. Caracas, por su parte, denunció que Estados Unidos buscaba derrocar al mandatario para apropiarse de las reservas de petróleo y minerales del país.
Aunque aún no hay cifras oficiales sobre víctimas, el impacto social es profundo. Las explosiones y el despliegue militar dejaron a la sociedad venezolana sumida en el miedo y la incertidumbre. Decenas de familias intentaron huir de las zonas de conflicto, mientras los servicios básicos y el transporte resultaron afectados por apagones y bloqueos.
El mensaje oficial chavista fue de unidad y resistencia: “El pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”.
El ataque estadounidense y la captura de Maduro abren un escenario de máxima tensión y redefinen el tablero político de la región. La comunidad internacional observa con preocupación el posible desenlace y sus consecuencias para la estabilidad y la paz hemisférica. Mientras tanto, Venezuela enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con la sociedad civil y la dirigencia política en estado de alerta y movilización permanente.