Fiscalía investiga choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu que dejó un fallecido y varios heridos

La fiscal Rosa Isabel Vicente Vásquez dispuso la identificación y traslado de los heridos, la solicitud de datos a las empresas y el levantamiento del cadáver en el lugar del accidente

Fiscalía recaba pruebas y testimonios
Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

El Ministerio Público inició diligencias urgentes tras el choque frontal de dos trenes en el sector Pampacahua, cerca del kilómetro 82 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región Cusco. El accidente, registrado la tarde del martes 30 de diciembre, dejó al menos un fallecido y más de 50 heridos, la mayoría turistas nacionales y extranjeros. El tránsito ferroviario hacia el principal destino turístico de Perú quedó totalmente interrumpido, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, se desplazó al lugar y dispuso la identificación de los heridos, su traslado a centros de salud en Ollantaytambo y la solicitud de información a las empresas propietarias de los trenes sobre la cantidad de pasajeros. Además, ordenó el levantamiento del cuerpo del maquinista fallecido, Roberto Cárdenas, y otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos.

Choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu provocó graves daños y dejó al menos 15 personas heridas. (Crédito: Canal N)

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron la magnitud del impacto: locomotoras con daños severos, pasajeros en estado de emergencia y equipos de rescate desplegados en la zona. El accidente interrumpió la circulación de trenes y alteró los planes de cientos de visitantes, mientras las autoridades y personal de salud evacuaban a los afectados.

Fiscalía inicia investigación tras choque de trenes en Cusco

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades del choque. La fiscal Rosa Isabel Vicente Vásquez explicó que se viene recopilando información de las empresas operadoras y se están tomando declaraciones a testigos y personal involucrado. El objetivo principal es esclarecer si existió una falla humana, un error en la coordinación o un defecto técnico en el sistema ferroviario.

La Fiscalía también solicitó los registros de pasajeros y la bitácora de operaciones de los trenes involucrados. Además, coordina con la Policía Nacional y autoridades sanitarias para garantizar la atención a los heridos y la preservación de las pruebas.

El Ministerio de Salud movilizó 12 ambulancias y equipos médicos especializados para la evacuación y atención de los heridos en hospitales de Cusco. Clínicas privadas y brigadas del Servicio de Atención Móvil de Urgencias y Emergencias (SAMU) también participaron en el operativo. Las autoridades informaron que el número de afectados podría variar conforme avance la evaluación médica.

Autoridades atribuyen el accidente a fallas en la coordinación operativa

El alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, señaló que la responsabilidad del accidente recae en las empresas ferroviarias, ya que la coordinación de horarios y cruces depende directamente de los jefes de estación y de la concesionaria de la vía. Explicó que el sistema ferroviario en la zona opera bajo la supervisión de Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), empresa que controla el flujo de trenes en una vía única, lo que exige una gestión precisa de los tiempos y los cruces.

Impactantes imágenes del choque frontal entre dos trenes en la ruta a Machu Picchu, a la altura de Ollantaytambo. El alcalde distrital, Paull Palma, informa sobre el estado de los pasajeros, reportando al menos 19 heridos de gravedad y 35 con lesiones leves.

El alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, también consideró que las empresas operadoras, junto a la concesionaria FETRANSA, debieron realizar una adecuada coordinación para evitar el choque.

“Hay una empresa que es FETRANSA, la concesionaria de la línea férrea, que controla el movimiento, pero cada empresa tiene un jefe de estación y entre ellos coordinan los horarios de entrada y salida, porque como es una sola vía, debe haber cruces en ciertos lugares”, explicó Paull Palma. Las autoridades locales advirtieron que una falla en la coordinación pudo haber generado el accidente.

Por su parte, Ferrocarril Transandino S.A. expresó: “A las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y PeruRail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales. Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos”.

Accidente entre trenes de PeruRail
Accidente entre trenes de PeruRail e Inca Rail en Cusco deja pasajeros heridos. (Foto: FB/@El Poder)

Trágico choque de trenes en la vía a Machu Picchu

El choque ocurrió poco después de las 13:20 (hora local) en el sector Pampacahua, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a Machu Picchu. Los trenes involucrados, pertenecientes a PeruRail e Inca Rail, circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo la colisión frontal. Las locomotoras resultaron gravemente afectadas, con daños estructurales en la parte delantera y vidrios destrozados.

Roberto Cárdenas, maquinista de Inca Rail, fue identificado como la única víctima mortal. Más de 50 personas sufrieron heridas de diversa consideración, la mayoría turistas que se trasladaban hacia Aguas Calientes. El impacto provocó la suspensión total del tránsito ferroviario, lo que generó retrasos y afectó los servicios turísticos programados para ese día.

El accidente ocurrió en el sector de Qoriwayrachina, Retamal, a la altura del kilómetro 82 de la vía ferroviaria.

Equipos de emergencia, Policía Nacional del Perú y autoridades regionales coordinaron la evacuación y atención de los heridos, con prioridad en los casos de mayor gravedad. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo activó la Red de Protección al Turista y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad en la ruta de acceso a Machu Picchu.

La magnitud del accidente motivó una respuesta inmediata y coordinada de diversas instituciones. Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de esclarecer los hechos y adoptar medidas correctivas. Las empresas operadoras anunciaron la revisión de sus protocolos de seguridad y la colaboración con las pesquisas en curso.

