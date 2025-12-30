Choque de trenes en la vía a Machu Picchu en Cusco: reportan un muerto y al menos 30 turistas heridos

Choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu provocó graves daños y dejó al menos 15 personas heridas. (Crédito: Canal N)

Un accidente ferroviario se registró este martes en la vía que conduce a Machu Picchu, en la región Cusco, luego de que dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaran en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

De acuerdo con la información, el choque habría sido frontal, según las imágenes difundidas por medios de comunicación. En estas se observa que las locomotoras de ambos trenes presentan severos daños estructurales, principalmente en la parte delantera y en los vidrios, lo que evidencia la magnitud del impacto ocurrido en plena ruta turística.