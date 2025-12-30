Perú

Choque de trenes en la vía a Machu Picchu en Cusco: reportan un muerto y al menos 30 turistas heridos

El accidente se produjo en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, mientras las causas de la colisión aún son materia de investigación

Choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu provocó graves daños y dejó al menos 15 personas heridas. (Crédito: Canal N)

Un accidente ferroviario se registró este martes en la vía que conduce a Machu Picchu, en la región Cusco, luego de que dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaran en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

De acuerdo con la información, el choque habría sido frontal, según las imágenes difundidas por medios de comunicación. En estas se observa que las locomotoras de ambos trenes presentan severos daños estructurales, principalmente en la parte delantera y en los vidrios, lo que evidencia la magnitud del impacto ocurrido en plena ruta turística.

21:58 hsHoy

Al menos 30 heridos

Un trágico accidente ferroviario se registró en la ruta a Machu Picchu, Cusco, cuando dos trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail colisionaron. El incidente dejó como saldo un maquinista fallecido y al menos 30 heridos, entre ellos turistas de diversas nacionalidades | TV Perú

Por otro lado, se conoce que la cifra de heridos es mayor a 30. Principalmente, son turistas de distintas nacionalidades los que resultaron con contusiones debido al choque frontal de los trenes.

21:39 hsHoy

Confirman identidad del fallecido

“Hemos sido informados que se ha confirmado el fallecimiento de una persona que sería Roberto Cárdenas Loay, el maquinista de uno de los trenes”, sostuvo Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco a canal N. Señaló que no se ha identificado de qué empresa es la persona que perdió la vida.

21:34 hsHoy

Imagen de cómo quedaron los trenes luego del choque frontal en la vía a Machu Picchu

Colisión de dos trenes en
Colisión de dos trenes en el sector Pampacahua provoca heridos en la ruta a Machu Picchu. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión: FB/@Radio Stereo 99 Bagua Grande )
21:33 hsHoy

Un fallecido y múltiples heridos

Como consecuencia del accidente, varios pasajeros resultaron heridos. La Policía Nacional del Perú informó de manera preliminar que al menos 15 personas presentan lesiones de diversa consideración, entre ellas una cuyo estado de salud fue calificado como delicado. Sin embargo, las autoridades precisaron que el número de afectados aún podría variar conforme avance la atención médica y se complete la evaluación de todos los pasajeros.

La mayoría de los heridos serían turistas que se desplazaban hacia Aguas Calientes. Tras el choque, varios pasajeros permanecieron al costado de la vía férrea a la espera de auxilio, mientras otros intentaban organizar la atención de los lesionados y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes.

Lamentablemente, las autoridades reportaron la primera víctima mortal: un maquinista identificado como Roberto Cárdenas, quien se encontraba en la parte frontal de una de las locomotoras que colisionaron a la altura del sector conocido como Pampacahua.

Reportan multiples turistas heridos tras
Reportan multiples turistas heridos tras choque de trenes en la vía a Machu Picchu. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
21:33 hsHoy

Daños materiales

El impacto provocó importantes daños materiales en ambos trenes. Los vagones y locomotoras resultaron afectados, y algunas pertenencias de los pasajeros quedaron esparcidas cerca de la vía. Según la información disponible, unidades adicionales de PeruRail se desplazaron hacia la zona del accidente para colaborar con la atención de los heridos y apoyar las labores de evacuación.

El tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó interrumpido tras el choque, lo que generó retrasos y afectaciones en los servicios turísticos programados para ese día. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo se restablecerá la circulación de trenes en este tramo.

Accidente entre trenes de PeruRail
Accidente entre trenes de PeruRail e Inca Rail en Cusco deja pasajeros heridos. (Foto: FB/@El Poder)

Hasta el cierre de esta información, las causas del choque entre los trenes de PeruRail e Inca Rail no habían sido determinadas. Ambas empresas anunciaron que emitirán comunicados oficiales para informar sobre lo sucedido, confirmar la cifra de heridos y detallar las medidas adoptadas tras el accidente.

21:33 hsHoy

FTSA se pronuncia por accidente

A través de sus redes sociales, el Ferrocarril Transandino S.A (FTSA) se pronunció por el aparatoso choque entre los trenes de PeruRail e Inca Rail que se produjo en el n el sector Retamal, Qoriwayrachina. La empresa lamentó el incidente e indicó que brindará todo su apoyo a los afectados.

“Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, informa que el día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales.Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información”, se lee.

FTSA se pronuncia por choque
FTSA se pronuncia por choque de trenes en vía a Machu Picchu. (Foto: FB/@Noticias cusco)
21:33 hsHoy

Minsa envía ambulancias

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre el terrible accidente registrado en la vía férrea hacia Machu Picchu, en la región Cusco, tras el choque de dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail. La entidad indicó que se mantiene atenta al desarrollo de la emergencia y a la información oficial sobre la situación de los pasajeros afectados, mientras continúan las labores de atención en el lugar del incidente y se espera la confirmación del número de heridos.

“Ante el reporte de un accidente entre dos trenes en el Km 88 Qorihuaychina, Cusco, el Minsa a través de Diresa y clínicas privadas, moviliza 12 ambulancias y profesionales de la salud a las zonas más cercanas para brindar la atención médica especializada a las personas que resultaron heridas”, se lee en el comunicado.

Minsa envía ambulancias para atender
Minsa envía ambulancias para atender a los pasajeros heridos por el choque de trenes en la vía a Machu Picchu. (Foto: X/@Minsa)

