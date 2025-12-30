¿Quiénes son los responsables del choque de trenes en la vía a Machu Picchu que dejó un muerto y más de 50 heridos?

Choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu provocó graves daños y dejó al menos 15 personas heridas. (Crédito: Canal N)

Un accidente ferroviario ocurrido la tarde de este martes 30 de diciembre en la vía que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, en la región Cusco, dejó como saldo un fallecido y al menos 50 heridos, entre turistas nacionales y extranjeros. El choque, que involucró trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, se produjo cerca del kilómetro 82, en el sector de Pampacahua, uno de los tramos más transitados por quienes buscan llegar a la ciudadela inca. El incidente ha generado la interrupción total del tránsito ferroviario en la zona y las autoridades continúan investigando sus causas.

De acuerdo con la información preliminar, la colisión fue frontal y ocurrió aproximadamente a las 13:20, según confirmó Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía. Las locomotoras de ambos trenes presentaron graves daños estructurales en la parte delantera, lo que da cuenta de la intensidad del impacto que sorprendió a decenas de pasajeros.

Reportan multiples turistas heridos tras choque de trenes en la vía a Machu Picchu. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Muchos de los heridos presentaron golpes, fracturas y lesiones de distinta consideración; la mayoría se encontraba en ruta hacia Aguas Calientes, punto de acceso principal a Machu Picchu. Tras el accidente, los viajeros permanecieron a un costado de la vía esperando auxilio, mientras otros intentaban organizar la atención de los lesionados.

El tránsito ferroviario quedó suspendido de inmediato, lo que afectó los servicios turísticos programados para ese día y generó retrasos para cientos de visitantes. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo se restablecerá la circulación de trenes en este tramo estratégico para el turismo en el sur de Perú.

Falta de coordinación entre operadores sería la principal causa del accidente

El choque entre trenes en la vía a Machu Picchu ocurrió en el sector Pampacahua, cerca de 30 minutos de la estación de Ollantaytambo, en uno de los tramos más transitados de la ruta turística. Según los reportes iniciales, la colisión fue frontal y ocurrió alrededor de las 13:20 entre unidades de PeruRail e Inca Rail que circulaban en sentido contrario. Las causas exactas del accidente todavía están en investigación y las autoridades evalúan si existió una falla de comunicación entre operadores o un problema en los sistemas de señalización.

Según dijo el alcalde distrital de Ollantaytambo, Paull Palna, el sistema ferroviario en la zona funciona bajo la supervisión de Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), empresa concesionaria responsable de controlar el flujo de trenes. Cada operadora, tanto PeruRail como Inca Rail, cuenta con jefes de estación encargados de coordinar la salida y llegada de los trenes en una vía única, lo que requiere una gestión precisa de los tiempos y los cruces.

Impactantes imágenes del choque frontal entre dos trenes en la ruta a Machu Picchu, a la altura de Ollantaytambo. El alcalde distrital, Paull Palma, informa sobre el estado de los pasajeros, reportando al menos 19 heridos de gravedad y 35 con lesiones leves.

“Hay una empresa que es FETRANSA, la concesionaria de la línea férrea, que controla el movimiento, pero cada empresa tiene un jefe de estación y entre ellos coordinan los horarios de entrada y salida, porque como es una sola vía, tiene que haber cruces en ciertos lugares”, explicó en diálogo con Canal N.

El alcalde consideró que la responsabilidad del accidente recae en las empresas ferroviarias, ya que la coordinación de horarios y cruces depende directamente de sus jefes de estación y de la concesionaria. Según advirtió, una falla en este aspecto clave pudo haber generado la colisión que dejó un muerto y más de 50 heridos.

Ferrocarril Transandino S.A. señaló: “A las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y PeruRail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales. Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información”.

El accidente ocurrió en el sector de Qoriwayrachina, Retamal, a la altura del kilómetro 82 de la vía ferroviaria.

Las imágenes captadas tras el impacto muestran la destrucción en las locomotoras y la confusión vivida por los pasajeros, quienes auxiliaron a los heridos mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. La empresa concesionaria confirmó la activación de los protocolos de emergencia y la asistencia a las víctimas.

Las investigaciones continúan para esclarecer si el accidente fue provocado por una falla humana, un error en la coordinación o un defecto técnico. Autoridades y empresas han anunciado que informarán sobre los avances y las medidas adoptadas para mejorar la seguridad en la principal ruta ferroviaria de acceso a Machu Picchu.

Activación de protocolos de emergencia tras el choque de trenes en Machu Picchu

Apenas se produjo el accidente, se activaron los protocolos de emergencia a cargo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Cusco. El gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, se desplazó personalmente a la zona para supervisar las labores de rescate y coordinar la atención de los heridos junto a los equipos de emergencia.

La magnitud del impacto interrumpió el servicio ferroviario y movilizó a equipos de rescate y atención médica en la región Cusco. Foto: Versión Final CUSCO

El Ministerio de Salud informó que se movilizaron 12 ambulancias y personal sanitario a las áreas más cercanas al incidente, con el objetivo de garantizar la rápida evacuación y atención de los afectados. Asimismo, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias y Emergencias (SAMU) y brigadas de bomberos colaboraron en el traslado de heridos a diferentes establecimientos de salud en la ciudad del Cusco.

Más de veinte ambulancias fueron enviadas a la zona de Piscacucho, cerca de Ollantaytambo, para reforzar el operativo de evacuación. Además, clínicas privadas como Gold Medical, Pardo, Medikas, Peruano Suiza y CIMA activaron sus capacidades y sumaron recursos para la atención de los pacientes. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Ejército del Perú permanecieron en alerta para el eventual despliegue de brigadistas adicionales.

Colisión frontal entre dos trenes turísticos en la vía Machu Picchu - Ollantaytambo deja un fallecido y más de 30 heridos, entre nacionales y extranjeros. Foto: Versión Final CUSCO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció la activación de la Red de Protección al Turista, coordinando con autoridades regionales y nacionales para salvaguardar la seguridad de los visitantes. Las empresas operadoras recalcaron que su prioridad es garantizar la protección y el bienestar de pasajeros y trabajadores afectados.

Un fallecido y 30 heridos tras el choque de trenes en Machu Picchu

Las autoridades confirmaron que el único fallecido fue Roberto Cárdenas, maquinista de la empresa Inca Rail, quien se encontraba en la parte frontal de una de las locomotoras al momento de la colisión. Su deceso fue lamentado por el Gobierno Regional del Cusco y por las compañías involucradas.

Hasta el cierre de esta edición, el número de heridos ascendía a 50, entre ellos turistas nacionales y extranjeros. Los lesionados presentaron principalmente golpes, fracturas y contusiones, aunque se reportó al menos un caso en estado delicado. La atención médica se centró en estabilizar a los pacientes y garantizar su traslado seguro a hospitales y clínicas de la región.

Un trágico accidente ferroviario se registró en la ruta a Machu Picchu, Cusco, cuando dos trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail colisionaron. El incidente dejó como saldo un maquinista fallecido y al menos 30 heridos, entre ellos turistas de diversas nacionalidades | TV Perú

La magnitud del accidente motivó una respuesta inmediata y coordinada de diversas instituciones, que continúan evaluando la situación y consolidando la información sobre el estado de los afectados. Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de esclarecer las causas del siniestro y fortalecer la seguridad en todas las rutas turísticas de acceso a Machu Picchu.

El Gobierno Regional del Cusco expresó su solidaridad con las víctimas y familiares, y aseguró que gestionará el apoyo integral necesario para los afectados. Además, se comprometió a exigir medidas correctivas y a colaborar con las investigaciones en curso para evitar que un incidente de esta naturaleza vuelva a repetirse.

La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas las empresas PeruRail e Inca Rail, junto a las autoridades pertinentes, ofrezcan información detallada sobre la reanudación de los servicios y las medidas adoptadas tras el accidente.