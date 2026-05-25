El gesto de Andrey Rublev con Ignacio Buse en Roland Garros: saludo y reconocimiento al peruano tras un duro partido.

En un verdadero partidazo de 3 horas y 40 minutos, Ignacio Buse quedó eliminado en su debut en Roland Garros 2026 ante el ruso Andrey Rublev, en un encuentro marcado por el calor extremo, la alta exigencia física y una batalla que se extendió hasta el cuarto set. El peruano cayó por 3-6, 7-6(6), 3-6 y 5-7, quedándose muy cerca de forzar un quinto parcial tras una actuación de gran nivel competitivo.

Desde el inicio, el duelo se jugó a una intensidad propia de un Grand Slam. Rublev logró imponer su jerarquía en el primer set, aprovechando su potencia y experiencia en este tipo de escenarios. Sin embargo, Buse respondió con personalidad en el segundo parcial, donde protagonizó uno de los momentos más destacados del encuentro al quedarse con un ‘tie break’ muy ajustado, salvando incluso dos puntos de set en contra para igualar el marcador y mantener viva la ilusión.

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El desarrollo del encuentro estuvo marcado no solo por el nivel tenístico, sino también por el contexto físico. El calor sofocante en París se convirtió en un factor determinante a lo largo del partido, generando un desgaste progresivo en ambos jugadores. En el caso de ‘Nacho’, el impacto fue mayor debido a la acumulación de esfuerzos previos.

El peruano llegaba a Roland Garros tras una exigente semana en Hamburgo, donde logró conquistar su primer título ATP tras disputar siete partidos en pocos días. Ese recorrido, sumado al poco tiempo de recuperación, terminó influyendo en la parte final del encuentro, especialmente en un partido a cinco sets que exigía el máximo nivel de resistencia.

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Así fue el saludo del ruso con el peruano en la red tras el final del partido de Roland Garros 2026.

Tal como se había anticipado en la previa, este tipo de escenarios representaban una prueba compleja para el tenista nacional, que aun así logró competir de igual a igual durante largos pasajes del duelo y mantenerse en partido hasta los momentos decisivos del cuarto set.

Rublev y un gesto de reconocimiento tras la batalla

Más allá del resultado deportivo, el cierre del partido dejó una imagen de alto valor simbólico entre ambos jugadores. Tras más de tres horas y media de intensa batalla, Andrey Rublev se acercó a la red para saludar a Ignacio Buse, intercambiar algunas palabras y darle unas palmadas en la espalda en señal de reconocimiento por su maratónico esfuerzo.

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El gesto del ruso fue ampliamente destacado, en un encuentro que exigió al máximo a ambos tenistas tanto en lo físico como en lo mental. Incluso, durante varios pasajes del duelo, el propio Rublev mostró signos de frustración ante el sólido rendimiento del peruano, aunque al final no tuvo reparos en reconocer la exigencia que le planteó su rival.

Si bien la eliminación de Buse era un escenario previsible por la diferencia de experiencia y ranking, su actuación dejó sensaciones positivas. El peruano compitió de igual a igual ante un jugador consolidado del circuito ATP y estuvo muy cerca de forzar un quinto set, lo que habría cambiado por completo la dinámica del partido.

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El nivel mostrado en distintos momentos del encuentro confirma su progresión en el circuito profesional, especialmente en contextos de máxima presión como un Grand Slam. Su capacidad para responder en situaciones límite, como el ‘tie break’ del segundo set, refuerza su crecimiento competitivo y su consolidación en escenarios de élite.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 25, 2026 Russia's Andrey Rublev shakes hands with Peru's Ignacio Buse after winning his first round match REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Lo que viene para Ignacio Buse

Tras su participación en Roland Garros, el tenista peruano tendrá un breve periodo de descanso antes de encarar la gira de césped, una nueva etapa del calendario ATP que exigirá ajustes rápidos en su juego.

El debut en París, pese a la derrota, deja una conclusión clara: Ignacio Buse ya no es solo una promesa, sino un jugador capaz de competir ante rivales de élite en los escenarios más exigentes del tenis mundial.

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