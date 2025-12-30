Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: Autoridades trabajan en conjunto para atender heridos, orientar a turistas y liberar vías ferroviarias

Autoridades activaron la Red de Protección al Turista mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del choque. (TikTok: últimas noticias del Cusco)

Al promediar la 1 de la tarde del martes 30 de diciembre, se produjo un grave accidente ferroviario en la ruta que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región Cusco. Dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron en el sector de Pampacahua, a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

Como consecuencia del impacto, el maquinista Roberto Cárdenas perdió la vida y al menos 30 personas resultaron heridas, entre ellas varios turistas de diversas nacionalidades.

Inicialmente, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 15 heridos, pero el número aumentó a medida que avanzaba la atención médica en la zona. Una de las personas heridas se encontraba en estado delicado.

Tras el accidente, pasajeros permanecieron al costado de la vía férrea esperando auxilio y organizando la atención de los lesionados. Hasta que las autoridades enviaron ambulancias y otros trenes para trasladarlos a centros médicos cercanos.

El accidente también generó importantes daños materiales, con pertenencias de los pasajeros esparcidas cerca de la vía. El tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó interrumpido, lo que ocasionó retrasos y afectaciones en los servicios turísticos programados para ese día.

Las causas del accidente aún no se han determinado y ambas empresas anunciaron la emisión de comunicados oficiales para informar sobre el hecho y las medidas adoptadas.

Acción de las de autoridades

Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, informó que se han activado los mecanismos de emergencia para atender a las víctimas.

“La Red Nacional de Protección al Turista, así como la Red Regional de Protección al Turista, está en reunión permanente para poder facilitar y articular los esfuerzos para poder apoyar a las víctimas de este accidente, así también como el traslado seguro de todos los visitantes que han estado involucrados en este lamentable suceso”, señaló.

Asimismo, González manifestó para Canal N que las autoridades locales y nacionales se han desplazado para supervisar la atención a los afectados.

“El gobernador regional de Cusco se está dirigiendo al lugar de los hechos y esta noche también estarían viniendo a Cusco, tanto la ministra del Mincetur como la viceministra de Turismo, para poder seguir apoyando en todo el desarrollo de este lamentable suceso”, indicó.

Señaló que no se ha identificado de qué empresa es la persona que perdió la vida. Canal N

Por su parte, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó en sus redes sociales que sus especialistas ya iniciaron una investigación de oficio para garantizar los derechos de los consumidores afectados.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) movilizó 12 ambulancias y profesionales de la salud a la zona para atender a los afectados, mientras continuaba la evaluación y atención médica de los pasajeros.

“Personal del Samu y de la Diresa Cusco recibe a los heridos del choque de trenes para que sean trasladados por vía férrea a estaciones cercanas.En la estación Piscacucho se cuenta con ambulancias y personal de salud a la espera de los heridos”, se lee en sus canales oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) activó la Red de Protección al Turista tras, a la vez que coordina con autoridades regionales y nacionales para salvaguardar a visitantes y asegurar su atención oportuna.