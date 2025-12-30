Perú

Choque de trenes en Cusco: fotos y videos muestran la magnitud del accidente en la vía hacia Machu Picchu

Las imágenes muestran vagones detenidos y turistas a la espera de nuevas disposiciones por la suspensión del servicio

Fotografías y videos difundidos en redes y medios locales documentaron el momento posterior al choque frontal de dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu. (Facebook)

A lo largo de la tarde, distintos registros visuales comenzaron a circular en redes y medios locales. Fotografías y videos captaron el instante posterior al choque frontal de dos trenes en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu. Las escenas mostraron vagones detenidos en el sector de Qoriwayrachina, personal de auxilio cerca de los rieles y pasajeros en evidente situación de emergencia. Cada imagen se convirtió en una prueba directa de un suceso que interrumpió el tránsito ferroviario y alteró el desplazamiento de visitantes nacionales y extranjeros.

Las grabaciones difundidas desde el kilómetro 82 presentaron detalles del impacto y del operativo de respuesta. En varios clips se escucharon voces que describían el lugar del choque y la movilización de equipos de rescate. Las primeras descripciones oficiales confirmaron el alcance del accidente.

En las imágenes se observaron unidades de PeruRail y Inca Rail sobre la vía, así como pasajeros que recibían apoyo del personal sanitario. El accidente dejó un fallecido y varios heridos, según el gerente regional de salud del Cusco, Omar Farfán. Fotografías tomadas desde distintos ángulos reforzaron esa información y dieron contexto a la escena en Retamal, Qoriwayrachina.

Imágenes del lugar del impacto

El accidente ocurrió en el
El accidente ocurrió en el sector de Qoriwayrachina, Retamal, a la altura del kilómetro 82 de la vía ferroviaria.

Las fotografías difundidas desde el punto del choque permitieron identificar la posición de los trenes y la zona afectada en la ruta hacia Ollantaytambo y Machupicchu. Varias tomas mostraron vagones detenidos a corta distancia uno del otro. En algunas imágenes se incluyeron referencias a la ruta turística y al flujo de visitantes que utilizaba ese corredor ferroviario.

Un conjunto de fotos registró la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú y autoridades locales cerca de los vagones. La información oficial indicó: “Personal de auxilio, junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú y autoridades locales, acudieron a la zona para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados”.

Autoridades activaron la Red de Protección al Turista mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del choque. (TikTok: últimas noticias del Cusco)

También se difundieron retratos de paramédicos y brigadas de salud junto a camillas y equipos de traslado. El Ministerio de Salud informó: “Se movilizaron 12 ambulancias y profesionales de la salud de la Diresa y clínicas privadas a la zona del accidente”. Las fotografías mostraron vehículos de emergencia estacionados cerca de la vía y rutas habilitadas para evacuar a los heridos.

Videos sobre la atención y el traslado de pasajeros

Se desplegaron 12 ambulancias, personal
Se desplegaron 12 ambulancias, personal de la Diresa, clínicas privadas, Policía Nacional y autoridades locales para atender a los afectados.

Los videos compartidos por testigos y autoridades presentaron escenas del proceso de evacuación. En varios registros se observó a turistas nacionales y extranjeros para su traslado a centros médicos. Un comunicado policial indicó: “Los heridos, entre turistas nacionales y extranjeros, vienen siendo evacuados a diversos establecimientos de salud”.

Otras secuencias audiovisuales incluyeron declaraciones sobre la identidad del maquinista fallecido. En los reportes oficiales se señaló que el fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas Loay, maquinista del tren de Inca Rail. Diversos videos incorporaron esa cita como parte del relato informativo que acompañó las imágenes del operativo.

Las piezas visuales también mostraron la suspensión temporal del tránsito ferroviario. Pasajeros y guías turísticos comentaron el impacto de la medida sobre los itinerarios previstos. Los reportes indicaron que la interrupción del servicio afectó a viajeros que tenían previsto llegar a la ciudadela inca. Las grabaciones mostraron estaciones con grupos de turistas a la espera de nuevas disposiciones.

Declaraciones oficiales

El gerente regional de Salud
El gerente regional de Salud del Cusco confirmó un fallecido y varios heridos; la víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, maquinista de Inca Rail.

Junto a las fotos y videos, diferentes entidades difundieron mensajes institucionales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo expresó: “lamentamos profundamente el accidente ocurrido esta tarde en la ruta ferroviaria hacia Machupicchu (#Cusco)”.

El mismo comunicado añadió que se activó la Red de Protección al Turista, con coordinación junto al Gobierno Regional del Cusco, municipalidades de Urubamba y Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el SERNANP.

Las autoridades informaron que continúan
Las autoridades informaron que continúan las diligencias para esclarecer las causas y responsabilidades del choque.

Las autoridades señalaron que continúan las diligencias para determinar responsabilidades y circunstancias del choque. Mientras tanto, las imágenes y videos difundidos desde el sector de Qoriwayrachina mantienen vigente el registro visual del accidente y del trabajo de respuesta desplegado en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu.

El Mincetur lamentó lo ocurrido
El Mincetur lamentó lo ocurrido y activó la Red de Protección al Turista junto a diversas entidades del Estado.

