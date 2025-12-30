Pasajeros varados tras choque de trenes en la vía a Machu Picchu reclamaban información en las estaciones de Ollantaytambo y Aguas Calientes

Turistas nacionales y extranjeros, así como vecinos, permanecen sin claridad sobre su retorno a Cusco en estaciones como Ollantaytambo y Aguas Calientes.

Decenas de turistas y vecinos aguardan en la estación sin claridad sobre el retorno a Cusco, mientras el tránsito ferroviario quedó suspendido tras un el choque de trenes en la vía a Machu Picchu

Mientras tanto, los comentarios en redes sociales evidenciaron el malestar de los pasajeros. Algunos reclamaron mayor orientación y acceso a espacios seguros frente a la lluvia. “Deberían dar atención a las personas que llevamos horas esperando afuera de la estación de Ollantaytambo; no nos dejan ni entrar, muchos están sentados en el piso y bajo la lluvia”, escribió una usuaria. Otro mensaje apuntó a la falta de comunicación oficial: “Más información para los pasajeros que estamos varados”. Otro usuario: “Ya muevan esos trenes 🚊 y que comiencen a funcionar los demás trenes estamos acá en aguas calientes , toda la gente quiere regresar".

comentarios de los usuarios del tren

Apoyo en campo y coordinación interinstitucional

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado informó sobre acciones de apoyo inmediato en la zona. En su comunicado precisó: “Ante el incidente ocurrido en la ruta ferroviaria hacia Machupicchu, el Sernanp informa a la opinión pública que viene brindando apoyo en campo y coordinando de manera permanente con las autoridades competentes, con el objetivo de atender la emergencia de forma oportuna y eficiente”.

El personal desplegado en el Santuario Histórico asumió tareas de orientación para visitantes y trabajadores del sector turismo. “Desde el primer momento, el personal del Sernanp desplegado en la zona ha priorizado la seguridad de los visitantes, trabajadores del sector turístico y de la población local, facilitando acciones de orientación, control y resguardo en los espacios bajo su administración”, sostuvo la entidad. También se indicó la articulación con operadores y autoridades regionales para evaluar la ruta y asegurar condiciones de traslado.

La institución señaló que mantiene información abierta al público y que cualquier actualización oficial se difundirá a través de canales institucionales. “El Sernanp reafirma su compromiso con la protección de las personas, la conservación del patrimonio natural y cultural del Santuario Histórico de Machupicchu, e informará oportunamente sobre cualquier actualización relevante relacionada con este incidente”, agregó.

Comunicado Sernanp

Suspensión del servicio ferroviario y atención a los heridos

La empresa PeruRail anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la ruta Ollantaytambo–Machupicchu. El mensaje difundido indicó que la prioridad se centra en la atención a los heridos y en la evaluación de la infraestructura. Afirmó lo siguiente: “A través de sus redes sociales, la empresa PerúRail suspendió las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu de manera temporal, mientras los heridos son trasladados a los centros médicos. El cierre se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones necesarias”.

En un comunicado adicional, la compañía describió el escenario del accidente y las medidas de respuesta adoptadas. “En relación con el accidente registrado hoy, martes 30 de diciembre, aproximadamente a las 13:20 horas, en el kilómetro 94, sector Pampacahua, de la vía Machu Picchu – Ollantaytambo, en el que se vieron involucrados trenes de PeruRail S.A. e Inca Rail S.A., informamos lo siguiente: Lamentamos profundamente lo sucedido. De manera inmediata, el personal de PeruRail brindó atención de primeros auxilios al maquinista, al jefe de tren y a los pasajeros, activando los protocolos de emergencia y movilizando personal médico para la atención de los casos más urgentes”.

Reacciones en redes sociales de los pasajeros

La misma comunicación detalló el traslado de heridos: “En estos momentos, dos autovagones se encuentran evacuando a las personas heridas hacia el paradero Piscacucho, donde diez ambulancias esperan para su traslado inmediato a los hospitales y centros de salud más cercanos. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de la situación, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulantes. Atentamente, PeruRail S.A.”.