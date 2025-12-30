Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: así cubrió la prensa internacional el trágico accidente en Cusco

Un trágico accidente ferroviario se registró en la ruta a Machu Picchu, Cusco, cuando dos trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail colisionaron. El incidente dejó como saldo un maquinista fallecido y al menos 30 heridos, entre ellos turistas de diversas nacionalidades | TV Perú

El choque de trenes rumbo a Machu Picchu, ocurrido la tarde del martes 30 de diciembre de 2025, no solo generó una inmediata reacción a nivel local, sino que también captó la atención de la prensa internacional, que puso el foco en la seguridad de una de las rutas ferroviarias turísticas más transitadas de Sudamérica. El accidente, registrado en un tramo de difícil acceso de la vía férrea en Cusco, involucró a dos convoyes que transportaban pasajeros, entre ellos turistas extranjeros.

Medios internacionales siguieron el desarrollo de los hechos casi en tiempo real, destacando la magnitud del impacto, las condiciones del trayecto y la compleja evacuación de los heridos. La colisión se produjo en una zona donde existe una sola vía para el tránsito en ambos sentidos, un detalle que fue reiterado en los despachos noticiosos y que se convirtió en uno de los ejes informativos para explicar el contexto del siniestro en la ruta hacia la ciudadela inca.

Así informó la prensa internacional sobre el accidente ferroviario

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para esclarecer las causas y responsabilidades del choque.

El medio alemán Deutsche Welle (DW) reportó que el choque ocurrió alrededor de las 13:20 horas locales, a la altura del kilómetro 80 de la vía férrea, en el sector de Pampacahua, una zona donde los rieles avanzan en paralelo al río Vilcanota. Según la información difundida, los trenes colisionaron frontalmente, provocando daños visibles en ambas locomotoras. DW precisó que al menos uno de los convoyes trasladaba turistas que se dirigían a Machu Picchu, uno de los destinos más visitados del continente.

En su cobertura, el medio internacional subrayó que se trata de un tramo donde los trenes circulan en ambos sentidos por una sola línea férrea, una característica que fue respaldada por las primeras imágenes difundidas tras el accidente. Asimismo, recogió el pronunciamiento del Ministerio de Salud, que informó sobre el envío de ambulancias para atender a los heridos, mientras que la Policía confirmó posteriormente que al menos 15 personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad en ese momento.

g1 (Brasil): alerta por víctimas, alto flujo turístico y suspensión del servicio

El accidente ocurrió en el sector de Qoriwayrachina, Retamal, a la altura del kilómetro 82 de la vía ferroviaria.

El portal brasileño g1 informó que la colisión frontal de dos trenes turísticos ocurrió la tarde del martes 30 de diciembre y dejó un fallecido y al menos 30 personas heridas, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional citados por la prensa local. El medio precisó que los convoyes pertenecían a las empresas Inca Rail y Peru Rail, y que ambos se dirigían hacia el complejo arqueológico cuando se produjo el impacto.

La cobertura de g1 puso especial énfasis en la relevancia turística de la zona, recordando que Machu Picchu recibe más de 4.500 visitantes por día y que el tren es el principal medio de acceso desde Cusco. También señaló que el fallecido era el maquinista de una de las formaciones, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales de la región. Además, destacó que el servicio ferroviario fue suspendido temporalmente para permitir las labores de rescate y evacuación, en una región donde no existen vías alternas de acceso rápido.

Forbes y otros medios destacan evacuación y empresas involucradas

Accidente entre trenes de PeruRail e Inca Rail en Cusco deja pasajeros heridos. (Foto: FB/@El Poder)

Por su parte, Forbes también informó sobre el choque frontal de trenes en la vía a Machu Picchu, identificando a las empresas PeruRail e Inca Rail como operadoras de los convoyes involucrados. El medio económico resaltó que el impacto ocurrió en un sector de vía única, reiterando que uno de los trenes transportaba turistas en su interior.

En su nota, Forbes detalló las acciones posteriores al accidente, señalando que se activaron protocolos de evacuación mediante autovagones para trasladar a los heridos hasta puntos donde ambulancias aguardaban para su derivación a centros de salud. También consignó la información proporcionada por la concesionaria Ferrocarril Transandino (FTSA) sobre el lugar exacto del siniestro y las dificultades logísticas para el rescate.

Mientras tanto, reportes posteriores desde Cusco confirmaron un fallecido, identificado como el maquinista de uno de los trenes, y elevaron la cifra de heridos a al menos 20 personas, muchas de ellas turistas. La falta de acceso vehicular directo al punto del choque fue otro elemento destacado, ya que obligó a coordinar evacuaciones a pie o mediante convoyes especiales desde Ollantaytambo.

Noticia en desarrollo.