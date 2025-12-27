Elecciones 2026: requisitos, plazos y proceso para formular una tacha de candidatos ante el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones permite que cualquier ciudadano cuestione inscripciones de candidatos en el proceso electoral. (Jurado Nacional de Elecciones)

Con miras a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha definido las reglas claras para que la ciudadanía pueda vigilar la legalidad de las candidaturas. El recurso de tacha se presenta como una herramienta fundamental para cuestionar inscripciones que no cumplan con los requisitos de ley.

La tacha es el cuestionamiento por escrito que presenta cualquier ciudadano respecto a infracciones a la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) o la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

¿Quiénes pueden interponer una tacha y cuáles son los motivos legales?

Según el reglamento, cualquier ciudadano inscrito ante el Reniec y con sus derechos civiles vigentes puede formular una tacha. No se requiere pertenecer a una organización política ni ser abogado para iniciar este proceso. El ciudadano puede actuar de forma individual contra una fórmula presidencial completa, una lista de candidatos al Senado y Diputados, o específicamente contra uno de sus integrantes.

Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE, explica en detalle el mecanismo de las tachas en el proceso electoral. Cómo los ciudadanos pueden fiscalizar a los candidatos y garantizar la transparencia en las próximas Elecciones Generales 2026. | Video: JNE/Facebook

El sustento del pedido debe ser riguroso. Para que una tacha prospere, debe basarse en infracciones comprobables a la normativa vigente. Esto incluye el incumplimiento de los requisitos de candidatura, omisiones en la declaración jurada de hoja de vida, o incurrir en los impedimentos constitucionales para postular a cargos públicos. Es un rol fiscalizador que fortalece la transparencia del proceso electoral 2026.

El tiempo: Un factor clave

El ciudadano cuenta con un plazo de solo tres (3) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la fórmula o lista de candidatos admitida en el portal del JNE o en el panel del Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente. Pasado este tiempo, la candidatura queda consentida y ya no puede ser cuestionada vía tacha.

Por ello, se debe estar atento a la plataforma electoral en el que se publican los estados de las listas de inscripción de candidatos.

Composición ilustrativa sobre el proceso de tachas y admisión de lista de candidatos de partidos políticos. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

Los requisitos que debes cumplir

Para que el JEE admita el trámite, el ciudadano debe cumplir con los siguientes requisitos:

Fundamentación: Presentar el cuestionamiento por escrito detallando la infracción legal.

Pruebas: Adjuntar los documentos o evidencias que respalden la tacha.

Tasa electoral: Presentar el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si este documento falta, se otorga un plazo único de 1 día hábil para subsanar.

Casilla electrónica: El tachante está obligado a solicitar la generación de su casilla electrónica ante el JNE para recibir todas las notificaciones oficiales del caso.

Procedimiento y tiempos de respuesta del Jurado Electoral Especial

El trámite de tacha es célere y no contempla audiencias públicas para evitar retrasos en el calendario electoral. Una vez presentada la tacha ante el JEE competente, se sigue este flujo:

Notificación: El mismo día, el JEE traslada la tacha al personero legal del partido político. Descargos: La organización política tiene solo un (1) día calendario para presentar sus argumentos de defensa. Resolución: Con o sin descargos, el JEE resuelve la tacha en un plazo máximo de tres días calendario. Apelación: La decisión puede ser apelada ante el Pleno del JNE en un plazo de tres días calendario. Si el JNE desestima la tacha en última instancia, se ordena la inscripción definitiva del candidato.

36 agrupaciones solicitaron inscripción ante el JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

¿Qué sucede si la tacha es declarada fundada?

Si el recurso es aceptado, los efectos varían según el tipo de elección. En el caso de la fórmula presidencial, si se tacha al candidato a la presidencia, las candidaturas a las vicepresidencias quedan sin efecto automáticamente. Si solo se tacha a un vicepresidente, la fórmula continúa con el candidato presidencial y el otro integrante restante. Si ambos vicepresidentes son excluidos, la fórmula no se inscribe.

Para las listas al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino, la tacha fundada sobre uno o más candidatos no invalida la inscripción del resto de la lista. Los candidatos restantes mantienen sus posiciones originales y la lista sigue en carrera, incluso si por efecto de la tacha se pierde la paridad de género o la alternancia.

Finalmente, un punto importante para el ciudadano es el incentivo a la fiscalización: si la tacha es declarada fundada mediante resolución firme, el tachante puede solicitar la devolución del monto de la tasa pagada. Este mecanismo garantiza que solo las candidaturas que cumplan estrictamente con la ley participen en la contienda.