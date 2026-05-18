Denuncian presunta impresión de cédulas electorales fuera de empresa contratada por la ONPE para elecciones 2026

El programa Panorama saca a la luz un contrato millonario adjudicado a Pacifico Editores por la ONPE. Se investigan posibles sobrecostos y la legalidad de la tercerización de la impresión de cédulas y otros materiales para las próximas elecciones. Panorama

Las denuncias sobre presuntas irregularidades en los contratos vinculados al proceso electoral de 2026 continúan bajo revisión pública. Un nuevo reportaje del programa Panorama expuso cuestionamientos sobre la impresión de material electoral contratado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), esta vez relacionados con la empresa Pacífico Editores SAC y una posible tercerización no autorizada de servicios.

El informe televisivo señaló que la ONPE adjudicó a Pacífico Editores seis contratos millonarios para la elaboración de cédulas de sufragio, cartillas, afiches, hojas borrador y plantillas braille. Según el reportaje, el monto total supera los 20 millones de soles. La controversia surgió después de testimonios recogidos en otra imprenta, Inversiones Gianilú SAC, ubicada en Villa El Salvador, cuyos trabajadores afirmaron que allí también se imprimió material vinculado a las elecciones.

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Panorama indicó que el caso adquiere relevancia debido al carácter reservado y controlado que exige la producción de cédulas de votación. El programa sostuvo que este tipo de trabajos no admite tercerización, debido a los protocolos de seguridad y trazabilidad requeridos para evitar pérdidas, alteraciones o falsificaciones.

Testimonios apuntan a presunta impresión fuera de la empresa contratada

Elecciones 2026

Durante el reportaje, varios trabajadores de Inversiones Gianilú SAC afirmaron que en esa planta se elaboró material electoral relacionado con la ONPE. Uno de ellos respondió: “Sí. No, si ya lo entregaron hace rato, en la primera vuelta, esa vaina”. Otro trabajador indicó que los despachos “salieron a tiempo” y que los materiales eran retirados durante la noche.

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En otro momento del informe, un empleado sostuvo que dentro de la empresa se observaban impresiones relacionadas con “senador” y “diputado”. Panorama remarcó que Yanilú no figura como contratista oficial de la ONPE en los documentos públicos revisados por el programa.

El reportaje también mostró declaraciones de un vigilante de la empresa, quien respondió “Sí, creo que sí” cuando fue consultado sobre si en ese local se imprimieron cédulas de votación. Posteriormente, según las imágenes difundidas, el mismo trabajador cambió su versión tras comunicarse con uno de los responsables de la compañía.

Pacífico Editores negó tercerización del servicio electoral

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

La gerente de Administración y Finanzas de Pacífico Editores, Melissa Fernández, rechazó que la empresa haya derivado la impresión electoral a terceros. En declaraciones recogidas por Panorama, sostuvo: “Solamente hemos hecho nosotros el trabajo”.

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La representante reconoció que Pacífico mantiene relaciones comerciales con Gianilú, aunque aseguró que corresponden a otros productos. “Hemos tercerizado nuestros productos propios, nuestros libros técnicos”, declaró. Ante la consulta directa sobre si existió tercerización del material electoral, respondió: “No”.

El dominical señaló que la respuesta surgió después de que el programa realizara consultas a distintas imprentas presuntamente involucradas. Según el reportaje, Fernández inicialmente afirmó que no existía personal encargado de brindar información y luego contactó a los periodistas para ofrecer declaraciones en la sede de Santa Clara.

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Funcionarios de la ONPE participaron en pruebas de impresión

El informe recordó que funcionarios suspendidos de la ONPE, identificados como José Samamé y Juan Fan, participaron el 10 de marzo en una prueba de color de cédulas de sufragio en las instalaciones de Pacífico Editores.

En imágenes difundidas por el programa se observa a Fan dirigirse al personal presente y afirmar: “Ustedes van a verificar que la fotografía de los candidatos. Eso va a ser parte de las cédulas de sufragio que vamos a imprimir el día de hoy”.

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Panorama planteó que esa actividad habría servido únicamente para presentar una fase inicial del proceso de impresión, mientras que parte de la producción final se habría realizado en otros establecimientos. El reportaje comparó esta situación con cuestionamientos previos relacionados con el traslado de material electoral.

Otro aspecto expuesto por el programa estuvo relacionado con la falta de publicación de los contratos firmados entre la ONPE y Pacífico Editores. Durante el reportaje, el periodista insistió ante representantes de la entidad sobre la necesidad de transparentar la documentación. “Por transparencia deberían ser publicados”, señaló.

Además, se reveló que, según declaraciones de Melissa Fernández, en varios procesos de contratación Pacífico habría participado sin competencia de otras empresas. “Solamente nosotros”, respondió cuando fue consultada sobre la presencia de otros postores en cuatro contratos.

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La abogada y analista entrevistada por el programa cuestionó esa situación. “En este tipo de procesos, no. Siempre se busca lo mejor y lo mejor siempre va a estar privilegiando la competencia”, afirmó.

El informe también mencionó que el gerente general de Inversiones Gianilú, Luis Andrés Serrano Chirinos, no respondió las consultas realizadas por el programa. Panorama buscó además a Carlos Baltuano Valle, señalado por trabajadores como propietario de la empresa. Durante un breve intercambio grabado en la vía pública, Baltuano negó que Yanilú realizara trabajos para la ONPE. “No hemos hecho para la ONPE”, declaró.

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Sin embargo, el reportaje sostuvo que registros de Sunarp lo vincularon durante años como apoderado de la empresa hasta enero de 2026. Panorama indicó que varios trabajadores continuaron relacionando a Yanilú con la elaboración de material electoral utilizado en los comicios.