Perú

Elecciones 2026: Peruanos tendrán un minuto para votar por sus candidatos en la cédula más grande de la historia

En las elecciones del próximo año, los peruanos deberán elegir a un presidente, un parlamentario andino y a miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores

Guardar
Los peruanos se enfrentarán a
Los peruanos se enfrentarán a una cédula de votación sin precedentes en las elecciones de 2026. (Foto: Andina)

En las elecciones generales del 2026, los peruanos tendrán solo un minuto para votar, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. Si bien la cédula, de 44 centímetros de largo y 42 de ancho, será reducida debido a que quedarán 36 de los 39 partidos tomados en cuenta inicialmente en el diseño, es la más grande de la historia de los comicios en el país.

En la práctica, estos 60 segundos se extienden, ya que los miembros de mesa tienen la potestad de regular estos tiempos, resalta ATV. En ese sentido, es recomendación definir a los candidatos al cual se va a apoyar con anticipación, teniendo en cuenta sus nombres o partidos políticos.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos consideran que se debería dar más minutos para tomar esta decisión. Por ejemplo, una persona mencionó que este periodo “no es suficiente porque tenemos que ver a todos”. “Hasta que busque ya se me pasa el minuto que están poniendo”, dijo otro individuo. Algunos proponen que se otorgue al menos tres minutos. “Si uno va informando, va a poder elegir más rápido. Tengo que pensarlo bien para poder ir y votar”, comentó una mujer.

En las elecciones del próximo año, los peruanos tendrán que elegir a cinco personas: presidente, diputado, senador nacional, senador por circunscripción y parlamentario andino.

ONPE da a conocer la
ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

Así se realizará el sorteo de ubicación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo que definirá la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación el 12 de febrero de 2026. El evento se llevará a cabo en la sede central de la institución y contará con la presencia de representantes de los partidos y un notario.

El proceso consistirá en asignar un número correlativo a cada agrupación política según el orden alfabético. Los números se representarán con bolillos que serán verificados públicamente. Un servidor de la ONPE mezclará y extraerá los bolillos, determinando así el lugar de cada partido en la cédula. Todo el procedimiento se documentará digitalmente y su resultado será inapelable al finalizar el sorteo.

Apoyo Consultoría anticipa que la
Apoyo Consultoría anticipa que la evolución de la economía en el 2026 estará marcada por las elecciones. Foto: Andina

Si una organización política no completa la inscripción de sus candidatos, se retira o desiste de participar, la ubicación asignada pasará automáticamente a la agrupación situada en el lugar siguiente del orden obtenido. El Jurado Nacional de Elecciones será responsable de validar y entregar la versión definitiva de la cédula treinta días antes de los comicios, incluyendo solo a las organizaciones formalmente inscritas.

Esta configuración podría ajustarse según la cantidad final de partidos y candidatos. Actualmente, la ONPE contempla la presencia de treinta y nueve agrupaciones políticas, aunque esta cifra podría variar conforme avance el proceso de inscripciones. Para agilizar el flujo, las autoridades planean ampliar el horario de cierre de mesas y reasignar ubicaciones en la cédula si algún partido no formaliza su candidatura, asegurando el desarrollo continuo del proceso electoral.

Por el momento, hay 36 candidatos presidenciales confirmados, pero esto podría cambiar durante el periodo de tachas. En este plazo, se podrá pedir la anulación de alguna postulación.

Temas Relacionados

ONPECédula de votaciónElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

‘San Paulinos’ de Piura, la tradición de ‘quemar’ a políticos y personajes polémicos para despedir el Año Viejo

Los ‘San Paulinos’, muñecos artesanales que representan a políticos, personajes de la farándula y hasta figuras personales, son el centro de una tradición única: la quema ritual que marca el fin de un ciclo y la esperanza de tiempos mejores

‘San Paulinos’ de Piura, la

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Si el partido del lápiz no subsana las observaciones, se declarará improcedente la postulación del prófugo exgobernador de Junín y toda la plancha presidencial

JEE declara inadmisible la candidatura

Otávio Gut en Infobae Perú: cómo Alianza Universidad crecerá “por más que haya descendido”, el trabajo con Roberto Mosquera y experiencia en Liga 1

De 29 años, Otávio se ha hecho de un nombre interesante en las ciudades de altura de Huancayo y Huánuco. Aunque su última experiencia fue amarga, a partir de la pérdida de categoría de AUH, conserva lecciones que espera contribuyan con su crecimiento. “Aprendemos más de las cosas malas que buenas”, reflexiona

Otávio Gut en Infobae Perú:

La locura por la venta de prendas amarillas en Gamarra: comerciantes ofrecen ropa interior desde 2 soles

La tradicional búsqueda de ropa interior amarilla impulsa una intensa jornada de ventas en el emporio comercial de Gamarra. Comerciantes y compradores abarrotan galerías desde temprano

La locura por la venta

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios familiares del expresidente Pedro Castillo, algunos de ellos investigados por la Fiscalía

Elecciones 2026: listas al Congreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE declara inadmisible la candidatura

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

Carlos Espá se pronuncia tras rechazo en el sur: “No le cerramos la puerta a nadie”, pese a rechazo por incorporación de Jorge Montoya

JEE admite candidatura del prófugo César Fernández a pesar de tener una condena vigente

ENTRETENIMIENTO

Josimar sorprende al compartir su

Josimar sorprende al compartir su lado más familiar con postal navideña junto a María Fe Saldaña y sus hijos

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Luto en la cumbia: fallece Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

DEPORTES

Otávio Gut en Infobae Perú:

Otávio Gut en Infobae Perú: cómo Alianza Universidad crecerá “por más que haya descendido”, el trabajo con Roberto Mosquera y experiencia en Liga 1

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima fue contundente con pedido del Mininter de reprogramar la Noche Blanquiazul: “Se realizó el trámite con anticipación y conforme a ley”

César Vallejo realizó purga tras no lograr el ascenso a la Liga 1 2026: despidió a 17 jugadores encabezada por Alexander Succar

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026