Elecciones 2026: Peruanos tendrán un minuto para votar por sus candidatos en la cédula más grande de la historia

Los peruanos se enfrentarán a una cédula de votación sin precedentes en las elecciones de 2026. (Foto: Andina)

En las elecciones generales del 2026, los peruanos tendrán solo un minuto para votar, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. Si bien la cédula, de 44 centímetros de largo y 42 de ancho, será reducida debido a que quedarán 36 de los 39 partidos tomados en cuenta inicialmente en el diseño, es la más grande de la historia de los comicios en el país.

En la práctica, estos 60 segundos se extienden, ya que los miembros de mesa tienen la potestad de regular estos tiempos, resalta ATV. En ese sentido, es recomendación definir a los candidatos al cual se va a apoyar con anticipación, teniendo en cuenta sus nombres o partidos políticos.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos consideran que se debería dar más minutos para tomar esta decisión. Por ejemplo, una persona mencionó que este periodo “no es suficiente porque tenemos que ver a todos”. “Hasta que busque ya se me pasa el minuto que están poniendo”, dijo otro individuo. Algunos proponen que se otorgue al menos tres minutos. “Si uno va informando, va a poder elegir más rápido. Tengo que pensarlo bien para poder ir y votar”, comentó una mujer.

En las elecciones del próximo año, los peruanos tendrán que elegir a cinco personas: presidente, diputado, senador nacional, senador por circunscripción y parlamentario andino.

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

Así se realizará el sorteo de ubicación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo que definirá la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación el 12 de febrero de 2026. El evento se llevará a cabo en la sede central de la institución y contará con la presencia de representantes de los partidos y un notario.

El proceso consistirá en asignar un número correlativo a cada agrupación política según el orden alfabético. Los números se representarán con bolillos que serán verificados públicamente. Un servidor de la ONPE mezclará y extraerá los bolillos, determinando así el lugar de cada partido en la cédula. Todo el procedimiento se documentará digitalmente y su resultado será inapelable al finalizar el sorteo.

Apoyo Consultoría anticipa que la evolución de la economía en el 2026 estará marcada por las elecciones. Foto: Andina

Si una organización política no completa la inscripción de sus candidatos, se retira o desiste de participar, la ubicación asignada pasará automáticamente a la agrupación situada en el lugar siguiente del orden obtenido. El Jurado Nacional de Elecciones será responsable de validar y entregar la versión definitiva de la cédula treinta días antes de los comicios, incluyendo solo a las organizaciones formalmente inscritas.

Esta configuración podría ajustarse según la cantidad final de partidos y candidatos. Actualmente, la ONPE contempla la presencia de treinta y nueve agrupaciones políticas, aunque esta cifra podría variar conforme avance el proceso de inscripciones. Para agilizar el flujo, las autoridades planean ampliar el horario de cierre de mesas y reasignar ubicaciones en la cédula si algún partido no formaliza su candidatura, asegurando el desarrollo continuo del proceso electoral.

Por el momento, hay 36 candidatos presidenciales confirmados, pero esto podría cambiar durante el periodo de tachas. En este plazo, se podrá pedir la anulación de alguna postulación.