Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios familiares del expresidente Pedro Castillo, algunos de ellos investigados por la Fiscalía

La lista de aspirantes al nuevo Congreso Bicameral está integrada por cuestionables personajes de la política peruana. | Canal N

En abril próximo, además de la fórmula presidencial, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a 60 senadores y 130 diputados en el marco del retorno del sistema bicameral. Sin embargo, la conformación de las listas presentadas por los partidos políticos para las Elecciones Generales 2026 ha generado cuestionamientos, debido a la inclusión de candidatos con antecedentes controvertidos como procesos judiciales vigentes o vínculos familiares con figuras investigadas.

El pasado y vínculo familiar de los ‘flamantes’ postulantes al Congreso

Uno de los casos que ha llamado la atención es el del partido 'Progresemos’, que ha inscrito como candidato al Senado a César Cataño, fundador de la desaparecida aerolínea Peruvian Airlines. En 2015, Cataño fue acusado por el presunto delito de lavado de activos, proceso del cual fue absuelto años después.

La misma agrupación política también postula al Senado al excongresista Edwin Donayre, quien en 2019 fue condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado en el caso conocido como ‘el Gasolinazo. Pese a este antecedente, Donayre busca retornar al Parlamento apoyándose en campañas difundidas a través de redes sociales e influencers.

En tanto, el partido 'Un Camino Diferente’, liderado por el exalcalde de Moche, Arturo Fernández, ha presentado como candidato al Senado al exoficial de la Policía Nacional (PNP) Raúl Prado Ravines. Desde junio último, Prado Ravines cumple prisión preventiva, investigado como presunto líder del denominado ‘Escuadrón de la Muerte, organización implicada en ejecuciones extrajudiciales durante operativos policiales simulados entre los años 2012 y 2015.

Algunos candidatos polémicos que se
Algunos candidatos polémicos que se postulan al Congreso en las Elecciones 2026. De izquierda a derecha: Yessenia Lozano, "política de César Acuña"; Yennifer Paredes e Irma Castillo, cuñada y hermana del expresidente Pedro Castillo; Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala | Foto composición: Infobae Perú

Alianza para el Progreso (APP) ha lanzado como candidata a diputada a Yesenia Lozano Millones, quien se autodenomina “hija política” de César Acuña. En junio pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Lozano vulneró el principio de neutralidad electoral al exhibir en su oficina del Congreso una imagen del líder de su partido cuando se desempeñaba como jefa del Centro de Modalidades Formativas.

Familiares de los expresidentes en Juntos por el Perú

Por su parte, Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios integrantes del entorno familiar del expresidente Pedro Castillo. Su hermana, Irma Castillo, fue cuestionada por participar en campañas por la liberación de su hermano durante su horario laboral en el municipio de Lurigancho-Chosica. Su cuñada, Yennifer Paredes, está siendo investigada por la Fiscalía en el caso Anguía, relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Asimismo, el sobrino de Pedro Castillo, Cledín Vásquez Castillo ha sido señalado por supuestamente recibir S/1,5 millones para favorecer judicialmente a familiares prófugos de la justicia. Los tres postulan a la Cámara de Diputados, mientras que su hermano José Castillo aspira a un escaño en el Senado.

A la lista de Juntos por el Perú se suma Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta y padre también de Antauro Humala, quien también busca una curul en la Cámara Alta.

Otro caso relevante es el de Miriam Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno durante el mandato de Martín Vizcarra, quien postula al Senado por el partido Perú Primero. Morales es investigada por la presunta contratación irregular del cantante Richard Swing y enfrenta un pedido fiscal de 11 años de prisión.

Pese a los cuestionamientos y antecedentes que rodean a varios de estos postulantes, todos ellos aspiran a convertirse en los próximos “padres de la patria”, en un proceso electoral que vuelve a poner en debate los filtros éticos y legales para acceder al Parlamento.

