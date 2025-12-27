Perú

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Si el partido del lápiz no subsana las observaciones, se declarará improcedente la postulación del prófugo exgobernador de Junín y toda la plancha presidencial

"Fórmula para la revancha", así denomina Cerrón la plancha presidencial que lidera. Foto: Vladimir Cerrón

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) declaró inadmisible la fórmula presidencial de Perú Libre, la misma que es liderada por el prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.

Según la resolución, Perú Libre cumplió con presentar los documentos exigidos para requerir la inscripción de su fórmula presidencial. Esto es la declaración jurada de consentimiento de participación, de veracidad de lo consignado en la hoja de vida y de no tener reparación civil.

Sin embargo, el JEE advierte que, en el caso de Vladimir Cerrón, no se cumplen los requisitos formales porque la declaración jurada se firmó antes de que se rellenara la hoja de vida.

“Contraviniendo lo establecido en el reglamento y al criterio jurisprudencial contenido en la sentencia recaída en el Expediente N.º 01712-2023-PA/TC, que exige que la declaración jurada sea emitida en la misma fecha o posterior a la hoja de vida; por lo que, se debe proceder a su subsanación“, se lee en el documento.

Por ello, el JEE otorga un plazo de 2 días a Perú Libre para que subsane la observación, bajo la advertencia de declarar improcedente la solicitud y dejar fuera de carrera a Vladimir Cerrón.

JEE declara inadmisible candidatura de Vladimir Cerrón

Vladimir Cerrón dice que ganará las elecciones

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se mantiene prófugo, pero aseguró que ganará las elecciones presidenciales de 2026 desde la clandestinidad y anticipó la convocatoria a una Asamblea Constituyente en caso de acceder al poder. Así lo manifestó a través de la red social X, luego de que la justicia peruana decidió mantener vigente una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto liderazgo de una red de lavado de activos.

El juez Leodan Cristóbal rechazó el pedido de comparecencia presentado por la defensa de Cerrón, confirmando la medida restrictiva y haciendo hincapié en que “no se presentaron pruebas novedosas que sustentaran un cambio” de la prisión preventiva.

Según el medio Infobae, la ubicación de Cerrón permanece desconocida, pero este hecho no ha debilitado su respaldo político ni su influencia en la interna partidaria. Por el contrario, la bancada de Perú Libre defiende su postulación y asegura que ninguna norma le impide competir.

Entre los congresistas afines, destacan las declaraciones de Segundo Montalvo, quien afirmó: “El pueblo peruano esta vez nos dará la razón. Por eso Perú Libre no se da por vencido, vamos por la revancha”, y remarcó que la condición de prófugo no constituye un impedimento legal para la candidatura presidencial de Vladimir Cerrón. Por su parte, Kelly Portalatino calificó la causa judicial de “instrumentalización de la justicia” y reveló la presentación de una apelación por parte del exgobernador, quien espera una resolución favorable para recuperar su libertad. Portalatino insistió en que se busca excluirlo de la contienda electoral por motivaciones políticas.

Waldemar Cerrón, también congresista y hermano del candidato, sostuvo ante la prensa que no existe una condena firme contra Vladimir Cerrón y aseveró que “siempre se ha puesto a derecho”. En esa línea, atribuyó al sistema judicial el impacto emocional experimentado por su madre, Bertha Rojas, quien integra la fórmula presidencial como aspirante a la primera vicepresidencia.

