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Claudio Biaggio renunció Comerciantes Unidos tras la derrota frente a ADT: la directiva ya busca a su reemplazo

El entrenador argentino presentó su carta a la dirigencia cutervina luego de su última caída ante ADT por la Liga 1, poniendo fin a su ciclo en el club y dejando al equipo a la espera de un nuevo cuerpo técnico

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Claudio Biaggio – Comerciantes Unidos – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
La institución informó que el técnico argentino decidió dejar su cargo por motivos personales tras haber dirigido al equipo desde el inicio del Torneo Apertura, y señaló que se buscará a un nuevo entrenador en breve (Comerciantes Unidos)

Claudio Biaggio oficializó su salida de Comerciantes Unidos tras la derrota ante ADT, en un movimiento que marca el cierre de su gestión como director técnico del equipo. La decisión, motivada por razones personales según reportes de periodistas especializados, fue comunicada a la dirigencia y al plantel, quienes ahora enfrentan la tarea de reorganizarse en un momento clave del Torneo Apertura 2026.

El ciclo de Biaggio, breve pero intenso, estuvo enfocado en la consolidación de un grupo competitivo y en la búsqueda de identidad futbolística, aunque los resultados no acompañaron de manera sostenida.

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La institución deberá actuar con rapidez para definir al próximo responsable del banco, mientras el plantel queda provisionalmente bajo supervisión interina.

Renuncia de Claudio Biaggio y motivos personales

Claudio Biaggio – Comerciantes Unidos – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
Claudio Biaggio dejó Comerciantes Unidos tras la derrota ante ADT y cerró un ciclo marcado por dificultades deportivas y motivos personales pendientes. (Comerciantes Unidos)

Claudio Biaggio presentó su renuncia como entrenador de Comerciantes Unidos tras la reciente derrota sufrida ante ADT, según confirmó el periodista deportivo Ernesto Macedo. El técnico argentino, que asumió el cargo al inicio del Torneo Apertura 2026, decidió dar un paso al costado por motivos personales, decisión que ya había comunicado internamente semanas atrás. Biaggio optó por permanecer con el grupo hasta el último encuentro, priorizando el compromiso profesional y la estabilidad interna del plantel durante la competencia.

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La salida del estratega se produce en un contexto desafiante para la institución, que atraviesa una etapa de resultados irregulares en la Liga 1. “La decisión fue pensada y responde a cuestiones personales que se venían evaluando”, indicó el periodista Gustavo Peralta, quien dio detalles sobre el proceso de desvinculación y la postura de la dirigencia ante el cambio repentino en el comando técnico. El club deberá definir en los próximos días el nombre de su sucesor para afrontar lo que resta del torneo.

Impacto en el Torneo Apertura

Claudio Biaggio – Comerciantes Unidos – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
Comerciantes Unidos afronta un momento de incertidumbre tras la renuncia de Biaggio, mientras la dirigencia busca sostener el rumbo deportivo del club. (Comerciantes Unidos)

La renuncia de Biaggio sitúa a Comerciantes Unidos en una encrucijada organizativa en plena disputa del Torneo Apertura. Con su salida, solo permanecen cinco directores técnicos que iniciaron la temporada y continúan al frente de sus equipos: Pablo Guede en Alianza Lima, Jaime Serna con Moquegua, Walter Paolella en Los Chankas, Horacio Melgarejo al mando de Cienciano y Federico Urciuoli en Alianza Atlético. Este dato, difundido por medios deportivos locales, refleja el alto nivel de rotación en los banquillos durante la presente campaña.

El club, por su parte, informó que el plantel quedará bajo dirección interina mientras se evalúan opciones para definir al nuevo responsable técnico. La directiva trabaja en la búsqueda de un perfil que garantice continuidad al proyecto deportivo y solidez en la recta final del torneo, marcando prioridades en la selección del próximo entrenador. La incertidumbre, sin embargo, no ha alterado la rutina de entrenamientos ni los planes de competencia inmediata.

Breve ciclo de Biaggio y expectativas incumplidas

Claudio Biaggio – Comerciantes Unidos – Liga 1 – Perú – deportes – 17 mayo
El paso de Claudio Biaggio por Comerciantes Unidos estuvo marcado por intentos de construir identidad futbolística en medio de la presión del torneo. (Comerciantes Unidos)

El paso de Claudio Biaggio por Comerciantes Unidos fue breve y estuvo marcado por el desafío de consolidar un equipo competitivo en la máxima categoría del fútbol peruano.

El entrenador llegó al club con experiencia previa en el fútbol argentino y sudamericano, lo que generó expectativas sobre la posibilidad de instaurar una identidad táctica definida y elevar el rendimiento colectivo. Durante su estadía, Biaggio enfocó su trabajo en fortalecer el orden táctico y el compromiso de sus dirigidos, buscando regularidad en los resultados y estabilidad en el vestuario.

No obstante, la exigencia del campeonato y las dificultades para sostener una racha positiva influyeron en el desenlace de su ciclo. La dirigencia reconoció el profesionalismo y la dedicación del técnico, aunque admitió la necesidad de un cambio para revertir la situación actual. El club se encuentra ahora ante el reto de seleccionar un nuevo estratega que pueda dar continuidad al trabajo iniciado y responder a las expectativas tanto deportivas como institucionales.

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