BCR modifica estructura y funciones en 6 gerencias clave de su organización

La Resolución N° 0025-2026-BCRP-N redefine funciones clave en seis áreas estratégicas del Banco Central de Reserva del Perú.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) modificó el Reglamento de Organización y Funciones que regula su estructura interna y el alcance de varias de sus áreas estratégicas.

De acuerdo con la Resolución Nº 0025-2026-BCRP-N, publicada el 13 de mayo de 2026, los cambios alcanzan a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, Gerencia de Tecnologías de Información, Gerencia Central de Estudios Económicos, Gerencia de Operaciones Internacionales, Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría General.

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El Directorio del máximo ente emisor subrayó que la actualización responde a la atribución conferida por su Ley Orgánica para “aprobar y modificar los reglamentos necesarios para su funcionamiento”.

El acuerdo fue adoptado con base en la propuesta del Gerente General y conforme a lo dispuesto por el Estatuto de la entidad, que faculta al Directorio a definir la organización del banco y aprobar la normativa correspondiente.

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BCR congela los tipos por octavo mes consecutivo

De otro lado, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4,25 % por octavo mes consecutivo, alineado con lo esperado por el mercado. La tasa se sostiene pese a que la inflación total avanzó de 3,8 % a 4,0 % y la subyacente de 3,7 % a 4,4 %, ambas aún por encima del rango meta.

El comunicado oficial advirtió que ahora se proyecta un horizonte más prolongado para que la inflación vuelva a su objetivo, reconociendo “mayor persistencia de los choques de oferta”. Es decir, altos precios (gasolinas, alimentos por El Niño), y no baja capacidad de la gente en gastar.

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El Banco Central de Reserva del Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25 % por octavo mes consecutivo ante la persistencia de una inflación elevada.

Las expectativas de inflación a doce meses subieron de 2,5 % a 2,8 %, aunque permanecen dentro del rango meta, mostrando una tendencia ascendente desde febrero. El BCR retiró su proyección de retorno al rango meta para fines de 2026 y ahora anticipa convergencia a 2 % recién en 2027.

Según el directorio, “la aceleración de la inflación subyacente (la que descuenta energías y alimentos) respecto a la total y el incremento de las expectativas estrechan el margen de maniobra” para futuros ajustes. Por ello, se mantiene la previsión de tasa estable con sesgo al alza.

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El país sigue creciendo: balanza con superávit de USD 41.423 millones

El BCR también informó que la balanza comercial del Perú (diferencia entre exportaciones e importaciones) acumuló un superávit de USD 41.423 millones en los últimos 12 meses a marzo de 2026. Solo en marzo, el superávit alcanzó USD 4.157 millones, cifra superior en USD 1.719 millones a la registrada el mismo mes del año anterior.

Este resultado se explica por el fuerte aumento en las exportaciones, que sumaron USD 9.947 millones, creciendo 38,4 % interanual, impulsadas principalmente por el alza de 38,7 % en los precios internacionales, sobre todo de cobre, oro y productos siderometalúrgicos.

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En marzo de 2026, las exportaciones peruanas totalizan USD 9.947 millones, con un crecimiento interanual del 38,4 % gracias a la subida de precios.

El aumento de los precios respondió a las mayores cotizaciones internacionales de los metales, mientras que el volumen exportado se redujo levemente en 0,2 %. El avance también estuvo asociado al encarecimiento de hidrocarburos y de materias primas como café, harina de pescado y plomo. En otras palabras, hoy exportamos menos, pero ganamos mucho más.

En contraste, las importaciones subieron 21,9 % a USD 5.790 millones, reflejando mayores compras de bienes de consumo duradero e insumos industriales. El primer trimestre acumuló exportaciones por USD 28.725 millones, un alza de 37,8 % respecto al mismo periodo de 2025, impulsada casi en su totalidad por el efecto precio.

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