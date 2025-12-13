Acción Popular queda fuera de las Elecciones 2026 tras anularse sus primarias: claves de la decisión del JNE

Tras la anulación de sus elecciones primarias, el partido no participará en las elecciones generales. Sin embargo, sí podrá presentar candidatos para las elecciones regionales y municipales | Canal N

El escenario político de las Elecciones 2026 en Perú ha dado un giro inesperado con la exclusión de Acción Popular del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las primarias internas del partido, y con ello, toda su participación en la contienda por la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El hecho ha dejado a la tradicional organización fuera de carrera y desató un amplio debate sobre la integridad del sistema partidario y los mecanismos de fiscalización electoral.

El caso tomó fuerza a raíz de un hecho concreto: tras la elección de delegados internos celebrada el 30 de noviembre, la presidenta del tribunal electoral del partido alteró los resultados de forma unilateral.

Irregular elección de delegados

Según explicó el experto en materia municipal, José Manuel Villalobos, “la presidenta del órgano electoral de Acción Popular cambió a 28 delegados que habían sido elegidos legítimamente y puso en su lugar a personas que no fueron votadas por los afiliados”. Esta decisión contaminó el proceso desde su origen, viciando todas las etapas posteriores de la primaria partidaria.

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

La gravedad de la situación quedó registrada en informes previos. El propio JNE, a través de la Dirección de Fiscalización, había advertido de la irregularidad aún antes del 30 de noviembre.

“El jurado ya había tomado conocimiento de este fraude en proceso y no podía convalidarlo”, sostuvo Villalobos. Así, el pleno del JNE, en su comunicado oficial, fundamentó la nulidad haciendo énfasis en la existencia de vicios sustanciales, concepto que confirma un grave quiebre en la transparencia y legalidad del proceso.

Villalobos no dudó en calificar lo ocurrido como fraude. “El fraude se configura porque la presidenta del tribunal cambió los resultados de la elección de delegados. Veintiocho personas que no fueron elegidas participaron el 7 de diciembre, alteraron el resultado y viciaron la votación”, explicó el experto.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

Acción Popular fuera de las Elecciones 2026

El efecto dominó fue total: todos los actos posteriores, desde la designación de la plancha presidencial hasta las listas para el Legislativo y el Parlamento Andino, quedaron anulados por arrastre.

Para algunos sectores, la expulsión de la presidenta responsable e incluso los pedidos internos de “dar por zanjado” el asunto resultaban suficientes. Sin embargo, Villalobos aclaró que solo la máxima instancia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, podía resolver el desenlace, y que el organismo actuó conforme a la ley. “El jurado ha hecho respetar la legalidad electoral, esa es su misión constitucional”, afirmó.

La decisión del JNE tiene efectos contundentes. Acción Popular ha quedado inhabilitada para participar en las elecciones generales de 2026. “No van a tener candidato presidencial, ni listas para el Senado, la Cámara de Diputados, ni el Parlamento Andino”, explicó Villalobos.

La resolución afecta a todos los niveles de la elección general porque la nulidad abarca el proceso completo de primarias, no sólo la cabeza de lista. Ningún afiliado podrá postular bajo las siglas del partido en los comicios nacionales de 2026.

Solo podrá participar en las elecciones municipales y regionales

El documento del Jurado Nacional de Elecciones especifica que, tras invalidarse el procedimiento, el partido no puede reponer ni subsanar lo que ya fue irreparable. El calendario avanza y solo resta formalizar la competencia entre las treinta y seis organizaciones políticas que han presentado listas válidas para la presidencia; treinta y ocho para el Congreso en Senado y Diputados.

Ante la gravedad de la infracción, la posibilidad de recomponer la participación para estos comicios es imposible. Villalobos fue claro: “Ni Barnechea ni nadie podrá ser candidato presidencial por Acción Popular en estas elecciones”. La exclusión abarca a toda la agrupación en la contienda nacional y, por tanto, reduce la oferta electoral para el electorado peruano, que históricamente ha visto a Acción Popular como una de las fuerzas protagonistas del sistema democrático.

Sin embargo, el futuro partidario no está completamente cerrado ni cancelado. La resolución del JNE contempla que Acción Popular sí podrá recuperar su derecho a participar en los procesos regionales y municipales. Según Villalobos, “tienen todo el tiempo necesario para recomponerse, reordenar sus normas y poder participar correctamente de las elecciones regionales y municipales a celebrarse después de las generales”. En mayo del próximo año deberán llevar a cabo unas nuevas elecciones primarias, esta vez observando estrictamente la normativa, para elegir a sus representantes para los comicios regionales y locales.

En ese contexto, el plazo clave es el 7 de enero, fecha límite para que los partidos políticos perfeccionen sus estatutos y reglamentos internos ante cualquier observación. Acción Popular tendrá la oportunidad de ajustar sus normas y demostrar que puede volver a cumplir las reglas.