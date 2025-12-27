Perú

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Candidato presidencial Carlos Jaico denuncia supuestos vicios en la designación directa de candidatos, que invalidaría a toda la lista

Miguel Torres, Fernando Rospigliosi, Martha
Miguel Torres, Fernando Rospigliosi, Martha Chávez, Martha Moyano y Patricia Juárez podrían quedar fuera de carrera. Foto: composición Infobae

El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, presentó una tacha para que el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 (JEE Lima Oeste 3) declare nula la lista de candidatos de Fuerza Popular al Senado por distrito único nacional.

En la tacha a la que accedió Infobae, Jaico afirma que la designación de candidatos invitados se realizó de manera irregular. Explica que, si bien el Estatuto de Fuerza Popular establece que Keiko Fujimori como presidenta del partido puede designar directamente a los invitados, no contaría con la potestad para decidir el número que se le otorga.

Jaico pone de ejemplo el caso del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas(CCFFAA), general EP (r) César Astudillo, a quien Fujimori lo designó en la ubicación 5 de la lista al Senado a pesar de que supuestamente “carece de competencia de ello”.

Por ello, dice la tacha, la designación de Astudillo “se realizó de manera incorrecta y únicamente con la finalidad de completar la lista”, por lo que los otros invitados “están en la misma situación” presuntamente irregular.

Tacha contra lista de Fuerza
Tacha contra lista de Fuerza Popular

“Por ende, la lista de Fuerza Popular es incompleta y ha incumplido con una adecuada participación en las elecciones primarias”, se lee en el documento, donde también se recuerda que, según el JNE, es insubsanable la presentación de listas o fórmulas incompletas.

Tacha contra lista de Fuerza
Tacha contra lista de Fuerza Popular

“Por tanto, de oficio solicito se declare la nulidad de oficio de la lista al Senado para la circunscripción electoral único nacional”, requiere el candidato presidencial Carlos Jaico.

La lista de Fuerza Popular para el Senado

Esta es la lista de candidatos al Senado por Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026:

  • Miguel Ángel Torres Morales
  • Martha Gladys Chávez Cossio
  • Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
  • Carmen Patricia Juárez Gallegos
  • César Augusto Astudillo Salcedo
  • Martha Lupe Moyano Delgado
  • Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber
  • Cecilia Antonieta Castro Torres
  • Carlos Fernando Mesía Ramírez
  • Sitza Lita Romero Peralta
  • Sandro Esposito Shapiama
  • Rita Elena Ayasta de Díaz
  • Ricardo Rivera Romero
  • Liliana Angélica Pinedo Achaca
  • Jaime Agustín Sobero Taira
  • Jeny Luz López Morales
  • Raúl Huamán Coronado
  • Santusa Ansia Mamani Vilca
  • Erwin Tito Ortega
  • María Pilar Pérez Villasante
  • César Milton Campos Ramírez
  • Betty Gladys Ananculi Gómez
  • Jesús Alexander Alcalá Mateo
  • Elsa Nora Tuesta de Nogueira
  • Alexander Gallardo Sandoval
  • Estela Martha León Requena
  • Juan Manuel Alarcón Ato
  • Cecilia Rosario Villanueva Oshiro
  • Carlos Walter Mejía Escajadillo
  • Magda Lili Manco Padilla

Buscan la reelección

Fuerza Popular lidera la lista de candidatos a la reelección en las Elecciones Generales de 2026, con 19 congresistas que buscan mantener una curul en el Parlamento bajo el nuevo sistema bicameral, cifra que supera a la de cualquier otra agrupación.

La posibilidad de una reelección inmediata se abrió tras una reforma impulsada desde la Comisión de Constitución, presidida por legisladores de Fuerza Popular, que modificó las reglas para permitir que los congresistas actuales puedan postular de nuevo.

De los 21 parlamentarios actuales de Fuerza Popular, once han optado por el Senado y ocho por la Cámara de Diputados. Entre los candidatos al Senado destacan Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, David Jiménez, Patricia Juárez, Jeny Luz López, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi y Héctor Ventura. Para Diputados, los postulantes son Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Mery Infantes, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Revilla y Cruz María Zeta Chunga.

Temas Relacionados

Fuerza PopularElecciones Perú 2026Elecciones 2026JNEperu-politica

