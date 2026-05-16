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¿Dónde votar en la segunda vuelta electoral 2026? Revisa aquí si hay cambios en tu local de votación

Quienes no voten o incumplan su función como miembros de mesa enfrentarán multas económicas que varían según el distrito

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Los peruanos acudirán a las urnas para este 07 de junio en el que elegirán entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.
Los peruanos acudirán a las urnas para este 07 de junio en el que elegirán entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Los ciudadanos de Perú participarán en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 en próximo domingo 7 de junio en una jornada clave para definir al próximo presidente.

Los locales de sufragio permanecerán iguales a los asignados en la primera ronda, sin modificaciones ni procesos de actualización de domicilio tras el cierre del padrón en 2025. Esta medida busca garantizar transparencia y orden en un contexto marcado por la alta expectativa social y política.

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La ONPE precisó que, aunque muchos electores realizaron la actualización de su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante el último año, el padrón utilizado corresponde al cierre realizado antes de la primera vuelta.

El local de votación será el mismo de la primera vuelta - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.
El local de votación será el mismo de la primera vuelta - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.

Por lo tanto, cada votante deberá acudir al mismo centro donde emitió su voto el pasado 12 y 13 de abril. La plataforma oficial del organismo electoral permite consultar la ubicación exacta y el número de mesa asignado, recomendando esta verificación para evitar confusiones durante la jornada.

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La cédula electoral de esta segunda etapa presenta una notable diferencia respecto a la primera: solo ofrece dos alternativas, correspondientes a los candidatos presidenciales que alcanzaron la mayor cantidad de votos.

A diferencia del proceso anterior, donde se seleccionaban presidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino entre más de 3 partidos, ahora la boleta será de menor tamaño y con información simplificada.

Pintura en acuarela dividida en dos: a la izquierda, Roberto Sánchez con sombrero y gafas; a la derecha, Keiko Fujimori sonriendo y aplaudiendo.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentarán en esta segunda vuelta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE reiteró la importancia de acercarse con anticipación al recinto designado con el DNI que es el único documento establecido para sufragar.

Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas contarán con atención preferente y acceso prioritario en los locales de votación. El organismo electoral recomendó a estos grupos acercarse en horarios de menor afluencia para evitar esperas innecesarias. La ONPE recordó que la jornada se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 horas, y solicitó puntualidad a los miembros de mesa, quienes deberán instalar las mesas a las 06:00.

La institución advirtió que quienes no asistan el día de la elección deberán asumir las consecuencias legales y económicas estipuladas en la normativa vigente. Para quienes no puedan acudir por razones justificadas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene habilitado un procedimiento de dispensa especial, que requiere la presentación de pruebas documentales en los plazos establecidos.

Restricciones y consecuencias para quienes no regularizan su multa

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera una serie de restricciones administrativas. Las personas que acumulen multas por no votar o por ausentarse como miembros de mesa no podrán realizar trámites notariales, inscripciones civiles, ni acceder a licencias de conducir o pasaportes. Además, enfrentarán impedimentos para postular a cargos públicos y para acceder a programas sociales del Estado.

Las personas deberán acudir a su mismo local de votación - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.
Las personas deberán acudir a su mismo local de votación - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

El JNE puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva, con la posibilidad de embargar cuentas bancarias si la deuda persiste. Para evitar estas sanciones, la ONPE sugiere regularizar los pagos a través de la plataforma Págalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o directamente en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones.

El organismo electoral aclara que las sanciones administrativas solo se eliminan después de cancelar el monto total adeudado. Presentar la documentación que justifique una inasistencia puede evitar la multa, siempre que se cumplan los requisitos y plazos estipulados.

Multas por no votar el 7 de junio

La legislación electoral peruana establece sanciones económicas para quienes falten a la cita electoral. La multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia. En distritos considerados no pobres, el monto asciende a S/92; para zonas catalogadas como pobres no extremos, la sanción es de S/46; en áreas de pobreza extrema, la penalidad es de S/23.

Quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplan esa función enfrentarán una multa adicional de S/230. En caso de acumular ambas sanciones, el total se suma, incrementando las restricciones en trámites ante entidades públicas y financieras.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a acudir puntualmente y a revisar con anticipación la información de su local de votación en la web de la ONPE. El proceso busca asegurar la integridad democrática y evitar contratiempos legales y administrativos.

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