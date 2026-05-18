Perú

Candidatas a vicepresidentas de Roberto Sánchez aceptan debatir con equipo de Keiko Fujimori: “El pueblo sabe elegir”

Analí Márquez y Brígida Curo respondieron favorablemente a la propuesta de realizar tres debates antes de la segunda vuelta presidencial, incluyendo la participación de equipos técnicos

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La candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú se pronunció sobre la propuesta de Keiko Fujimori, aceptando un debate entre los candidatos a vicepresidentes.

Las candidatas a la vicepresidencia de Juntos por el Perú (JPP), Analí Márquez y Brígida Curo, confirmaron este domingo su disposición para debatir con el equipo de Fuerza Popular, que lleva por cuarta vez en carrera a la presidencia a Keiko Fujimori.

Márquez, abogada cusqueña y candidata a la primera vicepresidencia, declaró a la radio Exitosa que acepta “gustosa” la propuesta de participar en el encuentro. “Claro que sí, de eso se trata, que el Perú conozca el plan de gobierno, que el Perú conozca quiénes son sus candidatos. Nosotros encantados y gustosos”, dijo.

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La declaración facilita la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) disponga un eventual intercambio entre Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, y Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de la misma agrupación.

Márquez también mostró satisfacción por la oficialización del JNE sobre la segunda vuelta electoral entre Fujimori y Sánchez, prevista para el 7 de junio. “Es el resultado del pueblo peruano que han respaldado a un partido del pueblo, a un candidato que nos representa realmente a quechuas, a aymaras, amazónicos. Felices por el resultado y estábamos seguros, porque el pueblo sabe elegir”, expresó.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, solicitó la organización de tres debates previos al balotaje: entre presidenciables, fórmulas vicepresidenciales y equipos técnicos
Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, solicitó la organización de tres debates previos al balotaje: entre presidenciables, fórmulas vicepresidenciales y equipos técnicos

La candidata de Fuerza Popular solicitó al organismo electoral la organización de tres debates previos al balotaje: uno entre los aspirantes presidenciales, otro entre las fórmulas vicepresidenciales y un tercero entre los equipos técnicos.

También rechazó la propuesta de Sánchez para iniciar la ronda de debates en la provincia de Chota (Cajamarca), a la que pertenece la localidad de Puña, lugar de nacimiento del encarcelado expresidente Pedro Castillo(2021-2022).

“Chota es una provincia hermosa y merece todo nuestro respeto. Pero el señor Sánchez no es de Chota, no vive en Chota, él vive en (el distrito limeño de) San Borja. Entonces, ya no solamente quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también quiere replicar el libreto del 2021”, sostuvo desde Chiclayo.

En abril de 2021, Fujimori aceptó debatir en Chota tras un reto de Castillo, su rival en la segunda vuelta de ese año. Ahora, cuestionó que Sánchez busque repetir ese escenario. “Creo que para que él se sienta cómodo podríamos hacer el debate en su lugar de origen, en Huaral o en el distrito donde él vive. Podemos hacerlo en San Borja”, añadió con ironía.

Fujimori rechazó la propuesta de Sánchez para realizar el debate en Chota, sugiriendo realizarlo en Huaral o San Borja, en referencia al domicilio actual de su rival
Fujimori rechazó la propuesta de Sánchez para realizar el debate en Chota, sugiriendo realizarlo en Huaral o San Borja, en referencia al domicilio actual de su rival

La política convocó a los peruanos para que apoyen su candidatura para evitar que se ponga en riesgo “la estabilidad económica, la democracia y la libertad” en el país. “Hoy los convoco a que transformemos el miedo y la decepción en acción y esperanza”, señaló en un pronunciamiento público, tras la promulgación de los resultados de las elecciones generales del pasado 12 de abril.

“Hace cinco años venimos peleando para conocer la verdad, hemos acudido a todas las instancias posibles”, indicó en referencia a que en 2021 afirmó, sin presentar pruebas, que fue víctima de un fraude para favorecer a su entonces rival presidencial, Pedro Castillo, quien ganó esos comicios.

Sostuvo que las irregularidades que se presentaron durante el actual proceso, como el retraso en la entrega de material electoral que llevó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a afirmar que él había sido víctima de un fraude, “dañan a la democracia y a cada uno de los peruanos”.

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