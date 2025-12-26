Retiro de AFP con nueva UIT: ¿Afiliados ya solicitaron sus fondos podrán recibir mayor monto?

Desde el 2 de enero los afiliados que aún no solicitan AFP podrán hacerlo en base al nuevo monto máximo de S/22.000. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Atención, afiliados. El periodo libre para el ingreso de solicitudes de retiro AFP hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) inició el 4 de diciembre de 2025 y terminará el viernes 16 de enero de 2026 (última fecha oficial es el domingo 18, pero este día no se podría solicitar).

Esto significa que cualquier afiliado que aún no haya solicitado el retiro de su fondo, podrá hacerlo sin importar el último dígito de su documento de identidad, en cualquiera de las fechas de este rango. Pero también es importante tomar en cuenta que el 17 de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el nuevo valor de la UIT para el año 2026, fijándolo en S/5.500.

Esto hará que 4 UIT equivalgan a S/22.000, lo que será el nuevo monto máximo para considerar si se quiere solicitar AFP. Sin embargo, solo podrá ser usado para los que aún no han pedido esto a su AFP. Recuerda: desde el 2 de enero podrás pedir hasta S/22.000 de tus fondos (si aún no lo has hecho).

Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Incrementa el máximo de retiro AFP

Con el aumento del valor de la UIT, incrementa también el monto máximo que un afiliado puede recibir al solicitar su retiro, si es que lo hace desde el 2 de enero de 2026. La solicitud seguirá siendo como máximo por 4 UIT, pero el monto que pueden recibir asciende a S/22 mil soles, explica Joel Boza, subgerente del Área de Gestión de Aportes y Recaudación de Prima AFP.

“Es importante tomar en cuenta que, para aquellos que ingresaron su solicitud de retiro en el 2025, este incremento de la UIT no aplica y, según la cantidad solicitada, el monto máximo que recibirán es de hasta S/21 mil 400”, explicó Boza.

Como se sabe, la fecha final para solicitar es el viernes 16 de enero, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Pautas para el retiro AFP

Identifica tu AFP e ingresa a la web de retiro: deberás ingresar a la página designada para el retiro, ya que, a diferencia de retiros anteriores, para el 8vo retiro cada AFP es responsable de habilitar el espacio para el ingreso de solicitudes, en donde deberás colocar tus datos personales y el monto total a retirar. Inicia tu trámite: este proceso es un trámite personal. Ten tu DNI a la mano, coloca el monto a retirar (hasta 4 UIT), elije el banco de destino y confirma el número de tu cuenta de ahorro. No olvides revisar tu solicitud antes de ingresarla, confirmando que todos tus datos son correctos. Seguimiento y confirmación: la confirmación de la solicitud te llegará por correo. Toma en cuenta que el proceso de desembolso de cada UIT toma hasta 30 días después de ingresada la solicitud, y si solicitas el monto máximo, se hará hasta en 4 armadas. Si la solicitud es rechazada, por ingresar información de manera incorrecta, tu AFP te enviará un correo y podrás volver a ingresar una solicitud sin problemas.

“Recuerda, si luego del primer desembolso decides desistir del retiro, puedes hacerlo sin problema, siempre y cuando sea antes del siguiente depósito”, recuerda Prima AFP.