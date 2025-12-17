Perú

Retiro de AFP: Confirman nuevo valor de las 4 UIT para los que soliciten en enero 2026

La UIT aumentó a S/5.500 y con esto cambia también el monto de 4 UIT que se puede pedir, aún, de las cuentas de pensiones

Aumentará el valor de las 4 UIT para pedir el retiro AFP desde el 1 de enero de 2026. Según la nueva normal legal publicada que aumenta el valor de la UIT para 2026, esta se recalculará de S/5.350 a S/5.500, con lo cual el valor máximo para pedir AFP también aumenta.

Desde el 1 de enero la nueva UIT entra en vigencia, pero desde el viernes 2 de enero ya los afiliados que aún no hayan registrado su solicitud podrán pedir hasta S/22 mil de sus fondos de pensiones, frente a los S/21.400 de antes.

Como se sabe, el retiro de AFP irá hasta el viernes 16 de enero. Si bien la fecha final oficial es el domingo 18 de enero, dado que el retiro de AFP solo puede registrarse en día hábil, ese mismo día no podrá realizarse la solicitud.

Sube la UIT

Ya se publicó el DS N°301-2025-EF, donde se incrementa el valor de la UIT para 2026, pasando de S/5.350 a S/5.500. Ante esto, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, resalta los efectos que tendrá este aumento, tanto para las familias como para las empresas.

“La Unidad Impositiva Tributaria o UIT es un valor referencial que tiene, principalmente, 3 usos: calcular tributos, calcular multas y como parámetro para otros temas tributarios, laborales y judiciales (subsidios del Fondo Mivivienda, tope de ventas para ser considerado MYPE, etc.)”, resalta.

Así, el monto de la UIT lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y rige por todo un año calendario (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre). “Se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año”, apunta.

  • Para 2026, el incremento de la UIT será de S/150, pasando de S/5.350 a S/5.500.
  • En 2025 el aumento fue de S/200 (de S/5.150 a S/5.350)
  • Al igual fue en 2024 (de S/4.950 a S/5.150)
  • Mientras, en 2023 subió S/350 (de S/4.600 a S/4.950)
  • En 2022 se incrementó en S/200 (de S/4.400 a S/4.600).
“En los años previos, de 2000 a 2019, la UIT aumentó cada año en S/50 o en S/100, e incluso en 2023 no subió (se mantuvo en S/3.100)”, agregó el experto.

Retiro AFP podrá hacerse por hasta S/22.000

Como se sabe, el retiro de AFP se puede solicitar hasta 4 UIT. Este monto en 2025 es de S/21.400, dado que la UIT es de S/5.350. Pero, tras la aprobación de la norma legal, este monto ha sido recalculado para el 2026, y será mayor en S/150, hasta S/5.500.

  • En 2025, el valor de las 4 UIT equivale a S/21 mil 400
  • En 2026, el valor de als 4 UIT equivaldrá a las S/22 mil.

Así, los afiliados que no hayan solicitado aún sus 4 UIT de retiro AFP podrán aún hacerlo hasta el viernes 16 de enero de 2026. Sin embargo, los que ya hayan solicitado, hayan recibido ya o no su depósito, no podrán sacar más dinero, ni podrán solicitar de nuevo.

