Retiro de AFP en Habitat: Este es el link donde se registrará la solicitud de las 4 UIT

Atención, afiliados de AFP Habitat. Solo para estos aportantes se implementará una plataforma dedicada con link directo para hacer la solicitud del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Para todas las demás AFP (Integra, Profuturo y Prima) se habilitará la opción en su misma agencia virtual (por web y aplicativo), donde se suele revisar los estados de cuenta.

“Octavo retiro extraordinario: el registro de solicitudes comenzará el 21 de octubre de 2025, la plataforma oficial para realizar el retiro estará disponible en 6 días", según resalta actualmente el portal dedicado para hacer la solicitud, que ya está activo.

Para afiliados de AFP Habitat se ha implementado una plataforma dedicada exclusivamente a solicitar las 4 UIT. El enlace ya está activo, pero aún faltan 6 días para que se active la opción para registrar el desembolso: https://retiro.afphabitat.com.pe/

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Link del retiro AFP en Habitat

AFP Habitat ya ha activado la página donde se hará el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), pero la opción para registrar el pedido se habilitará recién el mismo martes 21 de octubre, fecha en que empieza a correr el cronograma según el último dígito o caracter del documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, etc.).

En esta página, por ahora, lo que se puede encontrar es un aviso de una cuenta atrás para cuántos días faltan para que se pueda empezar a pedir las 4 UIT. Además, se les recuerda al afiliado las fechas según el cronograma de solicitudes AFP.

Se debe resaltar, además, que AFP Habitat es la AFP con menor cantidad de afiliados —al 31 de agosto tenía un millón 33 mil 245 de estos—, y también destaca por ser la administradora con mayor rentabilidad en sus fondos con respecto a las tres otras (Integra, Profuturo y Prima).

Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Preguntas frecuentes según AFP Habitat

Asimsimo, AFP Habitat resuelve varias dudas de sus afiliados sobre el retiro AFP. “Sabemos que en esta coyuntura es clave contar con información clara y tener tus datos actualizados para que el proceso de retiro se realice sin inconvenientes”, reconocen.

Por eso, recomienda que antes de iniciar con tu solicitud, los afiliados se aseguren de lo sigueinte:

Conocer el saldo de tu fondo , para saber cuánto puedes retirar

Tener tu clave web activa , ya que la necesitarás para ingresar a Mi Habitat Digital

Mantener tus datos de contacto actualizados, porque allí recibirás las notificaciones del proceso.

“En AFP Habitat estamos comprometidos con brindarte información clara y acompañarte en cada paso de este proceso. Mantén tus datos actualizados y consulta siempre tus saldos a través de nuestros canales oficiales para que tu trámite de retiro sea seguro y sin inconvenientes”, informan.

Los bancos para retirar AFP

Debes saber que que además de tu DNI y tu clave web necesitarás otro requisito para recibir tu fondo de AFP. Como se sabe, este se te depositará en cuatro armas máximas (si pediste las 4 UIT, o S/21 mil 400), pero, ¿dónde?

Este depósito se te hará en una cuenta bancaria que deberás tener lista para ingresarla al momento de hacer la solicitud. Pero esta cuenta solo podrá estar en una de las siguientes ocho entidades bancarias (si no tienes cuenta en una, deberás crearla):

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Banco Falabella

Caja Huancayo

Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).