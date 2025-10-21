Perú

Link del retiro de AFP ya se activó hoy: Dónde hacer la solicitud según tu AFP y el paso a paso

Consulta el cronograma con tu DNI. Empiezan a cobrar los primeros afiliados de Integra, Habitat, Prima y Profuturo desde este 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero del 2026

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Retiro AFP en Integra: El paso a paso para solicitar hasta 4 UIT

Este martes 21 de octubre empieza el retiro AFP, siendo los primeros afiliados que podrán enviar sus solicitudes los que tienen letra al final del número de su documento de identidad (DNI, u otro). Recuerda que el horario para ingresar a hacer la solicitud será de lunes a viernes de 8 am hasta las 6 pm (según confirmó Habitat en sus redes sociales).

Así, para poder realizar la solicitud debes, además de saber las fechas según el último dígito de tu DNI (no el dígito verificador), deberás conocer los requisitos y formas en que podrás ingresar a hacer la solicitud. Recuerda que habrán link y forma diferente para cada afiliados según su AFP.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Retiro AFP en Integra

AFP Integra ya detalló los pasos para hacer el retiro AFP en su misma agencia virtual. Recuerda que necesitarás tu DNI, tu clave web y el número de tu cuenta bancaria. Primero, se deberá ingresar a la web www.afpintegra.pe y hacer clic en “Mi agencia digital”. Ahí deberás iniciar sesión con tu número de documento y contraseña.

Segundo: deberás seleccionar la opción que dice “Solicitar retiro”. Cuando entres encontrarás ya ingresado el monto máximo que puedes retirar, según lo que tienes en tu fondo. Si deseas, puedes editar ese monto por uno menor.

“Si deseas trasladar parte o la totalidad de tu fondo a tu cuenta de Aportes Voluntarios sin fin previsional, elige ‘Sí’ e indica el monto. De lo contrario, selecciona ‘No’ para continuar con la solicitud de retiro”, detalla la misma administradora Integra.

Sigue el cronograma AFP y
Sigue el cronograma AFP y consulta cómo podrás hacer tu retiro, según tu administradora. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Si escogiste no sacar tus dinero para ponerlo en una cuenta de aportes voluntarios, que estaría en tu misma AFP, entonces te toca el siguiente paso. Tercero: “elige el tipo de cuenta donde recibirás el dinero: Peruana o Extranjera. Completa tus datos de residencia y bancarios solicitados según el tipo de cuenta que seleccionaste”.

Para esto, asegúrate de tener cuenta en soles y personal (no mancomunada) en algunas de estas entidades financieras (esto aplica para todas las AFP):

  • Banbif
  • BBVA
  • Interbank
  • Caja Huancayo
  • Banco Falabella
  • BCP
  • Scotiabank
Descubre qué cuentas personales en
Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Luego de esto, deberás verificar tus datos de contacto. Si necesitas actualizarlos, haz clic en “Editar”. “Usaremos estos datos para informarte sobre el estado de tu solicitud”, apunta Integra.

Finalmente, el cuarto paso es revisar el resumen de tu solicitud y asegúrarte de que todo esté correcto. Cuando hayas hecho esto, solo haz clic en “Registrar solicitud” y listo.

“Podrás revisar el estado de tu solicitud desde ‘Mi agencia digital’. Finalmente, selecciona finalizar y recibirás un correo de confirmación”, concluye Integra. Recuerda que recibirás tu primera UIT en máximo 30 días luego de solicitado el retiro, y cada otra UIT faltante máximo 30 días de recibir la UIT anterior.

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Retiro AFP en Profuturo

Para hacer el retiro AFP si estás en Profuturo AFP, deberás seguir el siguiente paso a paso acotado:

  1. Solo tienes que ingresar a la agencia virtual y elegir la opción “Afiliado
  2. Luego selecciona las opciones “Retiro 4 UIT” y “Solicitar retiro”
  3. Selecciona “Información de retiro”, ingresa el monto que deseas retirar y elige dónde recibir tu dinero
  4. Completa los datos solicitados (la entidad financiera y el numero de cuenta)
  5. Verifica que la información ingresada sea correcta y dale clic a continuar
  6. Te saldrá “¿Estás seguro que seas continuar con tu solicitud de retiro?”. Si lo estas, presiona ‘aceptar’. !Y listo! Ahora solo deberás esperar 30 días calendario para la llegada de la primera UIT.
Paso a paso de como realizar tu solicitud para el retiro AFP en Profuturo

Retiro AFP en Prima

Prima AFP tendrá un enlace dedica para hacer el retiro y no se hará por su agencia virtual. Este se enviará a los afiliados por correo electrónico, y se pondrá en sus redes sociales cuando se active el retiro.

Como se sabe, el horario para retirar AFP, confirmado por varias de estas en redes sociales, es desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando los días feriados.

El desembolso de los pagos
El desembolso de los pagos del retiro AFP en Habitat

Retiro AFP en Habitat

Para los afiliados de AFP Habitat se ha implementado una plataforma dedicada exclusivamente a solicitar las 4 UIT. El enlace ya está activo, y podrás registrar el desembolso según tu fecha del cronograma: 

Sin embargo, aún Habitat no detalla el proceso de cómo se hará la solicitud, el paso a paso; se espera que en el aplicativo este sea sencillo de seguir y similar al de las otras AFP.

Cabe resaltar, además, que AFP Habitat es la AFP con menor cantidad de afiliados —al 31 de agosto tenía un millón 33 mil 245 de estos—, y también destaca por ser la administradora con mayor rentabilidad en sus fondos con respecto a las tres otras (Integra, Profuturo y Prima).

