Retiro de AFP en Profuturo: Así se hará la solicitud paso a paso en el aplicativo y web

Profuturo AFP ya reveló cómo será el proceso por el cual sus afiliados podrá pedir hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Profuturo AFP detalla el proceso para acceder al retiro de hasta 4 UIT

¿Eres afiliado de Profuturo AFP? La administradora de fondos de pensiones ya reveló cómo se registrarán las solicitudes del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). “Desde este 21 de octubre podrás realizar tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT de forma 100 % digital, fácil y segura”, revelaron en su cuenta de Facebook.

Así, han mostrado en un video cómo hacerlo paso a paso desde su agencia virtual, en un proceso que sostienen que pueden hacer sin complicaciones. Como se recuerda, Profuturo e Integra son las dos empresas que han incluido en su plataforma para consulta de AFP la opción del retiro, mientras Habitat y Prima habilitarán links para sus afiliados.

  1. Solo tienes que ingresar a la agencia virtual y elegir la opción “Afiliado
  2. Luego selecciona las opciones “Retiro 4 UIT” y “Solicitar retiro”
  3. Selecciona “Información de retiro”, ingresa el monto que deseas retirar y elige dónde recibir tu dinero
  4. Completa los datos solicitados (la entidad financiera y el numero de cuenta)
  5. Verifica que la información ingresada sea correcta y dale clic a continuar
  6. Te saldrá “¿Estás seguro que seas continuar con tu solicitud de retiro?”. Si lo estas, presiona ‘aceptar’. !Y listo! Ahora solo deberás esperar 30 días calendario para la llegada de la primera UIT.
Los afiliados de Profuturo AFP
Los afiliados de Profuturo AFP ya pueden saber cómo será su retiro AFP desde este martes 21 de octubre. - Crédito Captura de Profuturo AFP

Solicítalo según el cronograma

cabe recordar que las fechas para pedir hasta 4 UIT de las AFP empiezan a correr desde el próximo martes 21 de octubre. Los primeros serán quienes tienen letra al final del número de su documento de identidad, y luego irán de 0 al 9 en el último dígito.

Esta solicitud podrá hacerse hasta el viernes 16 de enero del 2026, por lo que si se busca acceder a un mayor monto, se podría esperar hasta enero para hacer la solicitud.

Al momento de hacer la solicitud, necesitarás tres datos: tu DNI para ingresar con tu número y revisar alguna otra información (no importa si está vencido), tu clave web de tu AFP y el número de cuenta bancaria a donde quieres que hagan los depósitos.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Como se sabe, esta cuenta bancaria deberá ser en alguna de las entidades autorizadas, sino no podrás recibir tu dinero. Si no tienes cuenta en estas, deberás crearte una:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco de Comercio
  • Banco GNB
  • Caja Huancayo
  • Caja Sullana
  • Banco Falabella
  • Banco Ripley
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad dispinible en la localidad).

Todos pueden retirar

Si bien se sigue un cronograma, debes saber que todos los afiliados pueden retirar AFP (es decir, quienes siguen aportando mes a mes o quienes han dejado de trabajar formalmente y ya no aportan al fondo pero tienen montos guardados ahí).

Consulta con tu DNI tu
Consulta con tu DNI tu fecha para cobrar y prepárate para hacer la solicitud para sacar hasta 4 UIT, S/21 mil 400, de tu cuenta de fondos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El monto del retiro podrá ser de hasta por 4 UIT, equivalentes a S/21 mil 400, según el valor de la UIT para 2025 (dado que se podrá solicitar hasta enero del 2026, el monto a sacar será más grande si se espera a estas fechas). Esto incluye tanto los aportes como el monto que generaste por rentabilidad (pero no lo que has pagado por el seguro). Podrás sacar inclusive si tienes un monto muy reducido.

Luego, para recibirlo, debes saber que si pediste 4 UIT, cada UIT te llegará en máximo 30 días calendario luego de la solicitud y fecha en que te depositen cada UIT anterior. Si pediste un monto menor, te llegaría en menos tiempo.

Sigue el calendario que elaboró Infobae Perú para saber la fecha máxima de llegada de cada UIT, según tu fecha de solicitud:

