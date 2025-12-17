UIT 2026: MEF oficializa en S/5.500 la Unidad Impositiva Tributaria para el próximo año, ¿Cuánto afecta las multas y sueldos?

El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en Perú para 2026 se fijó en S/5.500, incrementando S/150 respecto al año anterior.

El Gobierno de Perú oficializó en S/5.500 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026, un incremento de S/150 desde los S/5.350 de 2025.

A través del Decreto Supremo Nº 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó el monto que sirve como referencia en la determinación de impuestos, infracciones, multas y otros conceptos tributarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

UIT 2026: ¿Cómo impacta el alza de S/5.500 en los trabajadores?

El ajuste tendrá impactos directos en la economía familiar. Jorge Carrillo Acosta, profesor en Pacífico Business School, destaca que los trabajadores formales pagarán menos impuesto a la renta sobre sus salarios, incrementando su disponibilidad de ingresos. Por ejemplo, para un sueldo bruto de S/3.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/84.

Sueldo bruto mensual de S/3.000: ahorro anual de S/84 en IR.

Sueldo bruto mensual de S/5.000: ahorro anual de S/192 en IR.

Sueldo bruto mensual de S/10.000: ahorro anual de S/192 en IR.

Para sueldos altos, a partir de S/20.500 mensuales aproximadamente, el ahorro anual puede llegar a S/1.283.

Con el aumento de la UIT a S/5.500 en 2026, también sube el límite de ingresos mensuales que permite a una persona estar exenta del Impuesto a la Renta (IR). Si la remuneración bruta anual no es mayor a 7 UIT (S/38.500), no se debe realizar la retención.

Los trabajadores de 4ta y 5ta categoría pueden deducir hasta 3 UIT en gastos personales para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta. Esto permite que los trabajadores deduzcan más gastos (como alquiler de vivienda, intereses de créditos hipotecarios, pagos a servicios médicos, entre otros) y reciban una mayor devolución de impuestos.

MEF. Las multas de transporte y administrativas en Perú aumentan su valor nominal debido al alza de la UIT para 2026.

Tope anual para no tributar con la nueva UIT

Para los trabajadores independientes, el tope anual para no tributar por honorarios sube de S/46.813 a S/48.125. El límite de gastos personales deducibles para devolución de IR en la cuarta y quinta categoría llega a S/16.500, sostiene el experto Jorge Carrillo Acosta.

El subsidio del Bono del Buen Pagador aumentará, y los tramos y tasas de impuestos predial y de alcabala se ajustarán en beneficio de los contribuyentes. El valor de las multas administrativas también crecerá, al igual que los costos de procesos judiciales.

UIT 2026 y su impacto para las empresas

El nuevo valor de la UIT tiene un impacto relevante en las empresas. El límite de ingresos anuales para pertenecer al Régimen MYPE Tributario se establece en 1.700 UIT, lo que con el valor actualizado equivale a S/9 millones 350.000. Esta modificación permite que más empresas puedan acogerse a los beneficios tributarios de este régimen.

A su vez, las multas administrativas y tributarias que se calculan sobre la base de la UIT aumentarán en su valor nominal. Además, los montos referenciales utilizados en procesos de contratación pública se ajustarán de acuerdo con el nuevo valor, incidiendo en los parámetros para licitaciones y adjudicaciones estatales.

Suben las multas en Perú con la UIT de S/5.500

La UIT también es la base para calcular el monto de las multas de transporte en Perú, estableciendo porcentajes fijos (como 4%, 8%, 12%, 24%, 50%, 100% de la UIT) según la gravedad de la infracción (leve, grave, muy grave).

Cuando la UIT cambia anualmente, el valor absoluto de la multa también aumenta, impactando directamente el costo de las sanciones por infracciones como exceso de velocidad, transporte informal o falta de habilitación, afectando tanto a conductores como a operadores.

Evolución reciente de la UIT

2026: S/5.500 (aumento de S/150)

2025: S/5.350 (aumento de S/200)

2024: S/5.150 (aumento de S/200)

2023: S/4.950 (aumento de S/350)

2022: S/4.600 (aumento de S/200)

En periodos anteriores, los aumentos anuales eran de S/50 o S/100.