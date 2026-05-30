Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Sigue los movimientos en Alianza Lima en pleno mercado de pases pensando a la próxima Liga Peruana de Vóley. Las tricampeonas se vienen armando para frontar los siguientes desafíos en el torneo nacional y el Sudamericano de Vóley.
El club victoriano anunció la salida de su cuarta extranjera con emotivo mensaje. A las partidas de Facundo Morando, Maeva Orlé, Elina Rodríguez, Doris Manco; se suma Meegan Hart. La estadounidense le dijo adiós a las ‘íntimas’ tras convertirse en pieza clave en el Mundial y campeonato sudamericano. En el liga peruana no pudo tener mucha continuidad debido a la número de foráneas en cancha.
“¡Gracias por todo, Meegan! Por tu profesionalismo, compromiso y por formar parte de esta historia junto a nosotros. Te deseamos muchos éxitos en tus próximos desafíos y lo mejor en esta nueva etapa", publicó la institución por sus redes sociales.
¿Cuál será el futuro de Meegan Hart?
Universidad San Martín comenzó a delinear su plantel de cara a la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley, tras quedar subcampeón nacional luego de perder la final contra Alianza Lima. Como parte de su estrategia para fortalecer el equipo, la directiva tiene en la mira a dos refuerzos extranjeros de alto perfil: Yanlis Féliz y Meegan Hart, quienes defendieron la camiseta ‘blanquiazul’ en la temporada 2025/26.
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La posibilidad de sumar a Féliz y Hart fue confirmada por Yudy Balcazar, gerenta deportiva de la USMP, en diálogo con el programa ‘Sobre La Net’ de Radio Ovación. La dirigente expresó su entusiasmo por la llegada de ambas jugadoras, aunque aclaró que “todavía no estamos al 100%” respecto al cierre de las negociaciones. Balcazar destacó el nivel de las dos voleibolistas y valoró la sugerencia de incorporarlas al proyecto deportivo.
La directiva de la USMP ya ha iniciado contactos con las jugadoras extranjeras y percibe buena predisposición de su parte para sumarse al club. “Sí, ya me he comunicado con ambas. Yo supongo que sí quieren venir. Ellas consideran que San Martín es un equipo que va a estar peleando siempre arriba y toda jugadora quiere estar en las finales siempre”, sostuvo Balcazar.
Mercado de pases en Alianza Lima: salidas, renovaciones y fichajes
El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley ha traído cambios sustanciales en el plantel de Alianza Lima, que apuesta por una renovación profunda de cara a la próxima temporada. La incorporación más resonante es la de Flavia Montes, quien tras superar diferencias con la directiva, dejará la Universidad San Martín luego de dos campañas para sumarse al equipo ‘íntimo’, cumpliendo así un anhelo personal.
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Al arribo de Montes se suman otros nombres de peso: Allison Holland, reconocida bloqueadora central con amplio recorrido en la liga, y Cristina Cuba, experimentada armadora nacional proveniente de Regatas Lima. El plantel también contará con el talento internacional de Daniela Bulaich, jugadora olímpica argentina que llega desde el Narconon Volley Melendugno de Italia.
La reestructuración de Alianza Lima alcanza tanto al cuerpo técnico como a la plantilla principal. El entrenador Facundo Morando se despide para dirigir al Fluminense en Brasil, mientras que la opuesta francesa Maëva Orlé también continuará su carrera en la liga brasileña. A estas bajas se suman las salidas confirmadas de Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart, quienes no seguirán en el equipo.
En cuanto a renovaciones, la situación de Maricarmen Guerrero permanece incierta. La central nacional aún no ha firmado su continuidad y, según lo señalado por Uribe, las negociaciones se han extendido, con indicios de que podría convertirse en refuerzo de Universitario de Deportes próximamente.
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